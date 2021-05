Football Talk. Wajnblum ruilt Standard voor Leuven - Engelse voetbalbond vraagt maatregelen van de regering

Lola Wajnblum (25) voetbalt volgende seizoen voor OH Leuven.

Engelse voetbalbond wil dat regering in actie schiet tegen wangedrag op sociale media

AS Roma gaat op zoek naar vervanger voor coach Fonseca

Paulo Fonseca stopt op het einde van het seizoen als trainer van AS Roma. Dat bevestigt de club. De 48-jarige Portugees coacht het team sinds de zomer van 2019. Daarvoor was hij drie seizoenen aan de slag bij het Oekraïense Shakhtar Donetsk.

Vorig seizoen eindigde Roma als vijfde in de Serie A en plaatste zich zo voor de Europa League. Daarin staan de Romeinen donderdagavond voor een zware opdracht in de terugwedstrijd van de halve finales. Op eigen veld moeten ze een 6-2 achterstand tegen Manchester United ophalen.

“De voorbije twee jaar hebben we hoogtes en laagtes meegemaakt, maar ik heb altijd alles gegeven voor deze club en deze stad. Een stad die altijd zo gastvrij is geweest”, zegt Fonseca. “Er staan nog enkele belangrijke matchen op het programma die we willen winnen en daar zullen we alles voor geven.”