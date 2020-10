Football Talk. Wachten op debuut Teodorczyk: spits naar Polen voor verzorging - Dimata valt uit in oefenmatch

Teodorczyk naar Polen voor verzorging

Het zal nog even duren voor we Lukasz Teodorczyk in actie zien met Sporting Charleroi. Gehoopt werd dat hij deze week bij de groep zou kunnen aansluiten, maar dat bleek voorbarig. De spits, die in juli werd afgeremd door een knieblessure, sukkelt nu met latente bekkenpijn rond het schaambeen.

In akkoord met de medische en technische staf van de Carolo’s is hij naar Polen teruggekeerd om zich te laten verzorgen. Charleroi wist dat ‘Teo’ niet meteen inzetbaar zou zijn toen hij begin van deze maand op huurbasis werd overgenomen van het Italiaanse Udinese. Hoeveel tijd de revalidatie nog in beslag zal nemen, valt voorlopig niet in te schatten. (AR)

Donnarumma en Hauge (AC Milan) lopen coronabesmetting op

De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma en de Noorse winger Jens Petter Hauge hebben allebei positief getest op het coronavirus. Dat maakte hun club AC Milan vandaag bekend. De twee zijn meteen in quarantaine gegaan, net als drie leden van de technische staf die eveneens positief testten. Alle betrokkenen vertonen geen symptomen. De andere spelers, onder wie Alexis Saelemaekers, testten negatief.

AC Milan is met 12 op 12 leider in de Serie A. Straks ontvangt het AS Roma.

Volledig scherm Gianluigi Donnarumma. © Photo News

Dimata vervangen met last aan knie in oefenmatch

Anderlecht speelde zaterdag een oefenmatch achter gesloten deuren tegen Charleroi, dat vrij was door de afgelasting van de competitiematch tegen Waasland-Beveren. RSCA gebruikte de match om spelers die de voorbije weken niet of amper in actie kwamen matchritme te laten opdoen. Door corona is dat niet vanzelfsprekend, ook verschillende U21-matchen en de oefenmatch tegen Dortmund gingen bijvoorbeeld niet door.

Onder anderen Kemar Lawrence speelde. Door privéomstandigheden deed de Jamaicaan dit seizoen nog geen minuut mee in de competitie. Hij maakte een gretige indruk, maar winnen deed paars-wit niet (0-0). Dimata liet zich vervangen met hinder aan de knie. De blessure zou meevallen, maar zeker gezien zijn blessurehistorie worden er geen risico’s genomen met de spits.

Een opvallende invaller was Mario Stroeykens, een 16-jarig talent uit de jeugd dat ook al mee op de ploegfoto mocht. Ook Takidine en Colassin vielen in. (TLB)

Opstelling Anderlecht: Wellenreuther, Arnstad, Luckassen, Kana, Lawrence, Cullen, Vlap, Ait El Hadj, Amuzu, Bakkali, Dimata

Invallers: Takidine, Colassin, Stroeykens

Volledig scherm Dimata. © Photo News

Buitengewone Algemene Vergadering Malinwa opnieuw uitgesteld

De buitengewone Algemene Vergadering die het bestuur van KV Mechelen vandaag normaal gezien via videoconferentie organiseerde, is voor de tweede keer uitgesteld. Ze zou nu pas eind november plaatsvinden. De reden voor het uitstel is nog onduidelijk. De Algemene Vergadering was oorspronkelijk gepland voor maandag 5 oktober, maar ook toen ging die niet door en werd die verlegd naar vandaag.

Bedoeling is om op die Algemene Vergadering het bestuursmandaat van hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx te beëindigen. Ook de verkoop van zijn aandelen (71,2%) moet besproken worden. Het is wel nog steeds de vraag of het gerecht, dat het aandelenregister van de club in beslag nam, zijn fiat geeft voor een overname en of Penninckx zelf wel wil verkopen. Het is vooral Malinwa dat aanstuurt op een verkoop. Naar verluidt had KV Mechelen voorlopig nog geen contact met Penninckx, die onder voorwaarden vrij is. Penninckx wordt verdacht van financiële fraude bij het failliete modebedrijf FNG. KV Mechelen maakt geen deel uit van het onderzoek. (ABD)