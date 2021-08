Football Talk. Waasland-Beveren ziet Milosevic vertrekken - Tim Smolders wordt hoofd jeugdopleiding bij Club Brugge

Waasland-Beveren ziet Milosevic vertrekken

Smolders wordt hoofd jeugdopleiding bij Club

Exit Pascal De Maesschalck bij Club Brugge. De Oost-Vlaming was tien jaar lang hoofd jeugdopleiding en gaat aan de slag bij het Franse AS Monaco. Met Tim Smolders vond blauw-zwart een opvolger in eigen huis. De ex-speler van de Bruggelingen was de voorbije seizoenen assistent-coach van Rik De Mil bij Club NXT en neemt voortaan de leiding over de jeugdopleiding. Vorig seizoen trad Smolders samen met De Mil op de voorgrond toen het duo na een coronagolf de rol van Clement en zijn assistenten diende over te nemen voor de Europese wedstrijden tegen Dynamo Kiev.