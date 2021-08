Football Talk. Waasland-Beveren ziet Milosevic vertrekken - STVV huurt jonge middenvelder van Mönchengladbach - Tim Smolders wordt hoofd jeugdopleiding bij Club

Sint-Truiden huurt jonge middenvelder van Borussia Mönchengladbach

Sint-Truiden heeft zich versterkt met de centrale middenvelder Rocco Reitz. De 19-jarige Duitser komt dit seizoen op huurbasis over van het Duitse Borussia Mönchengladbach. Reitz is een jeugdproduct van Mönchengladbach. Hij proefde al van speelminuten met de hoofdmacht maar kon bij de Duitse subtopper nog niet doorbreken. Bij STVV moet hij de komende maanden ervaring opdoen.

“Rocco is een jong talent dat we naar Sint-Truiden halen om onze hoofdtrainer meer opties op het middenveld te bieden”, legt sportief directeur Andre Pinto uit. “Hij is een speler met visie die de bal rustig van achteruit kan verplaatsen. Hij is agressief in de verdediging en werkt erg hard aan beide kanten van het veld.”

STVV begon het seizoen in 1A met een thuiszege (2-1) tegen AA Gent en draw (0-0) in Charleroi.

Waasland-Beveren ziet Milosevic vertrekken

Smolders wordt hoofd jeugdopleiding bij Club

Exit Pascal De Maesschalck bij Club Brugge. De Oost-Vlaming was tien jaar lang hoofd jeugdopleiding en gaat aan de slag bij het Franse AS Monaco. Met Tim Smolders vond blauw-zwart een opvolger in eigen huis. De ex-speler van de Bruggelingen was de voorbije seizoenen assistent-coach van Rik De Mil bij Club NXT en neemt voortaan de leiding over de jeugdopleiding. Vorig seizoen trad Smolders samen met De Mil op de voorgrond toen het duo na een coronagolf de rol van Clement en zijn assistenten diende over te nemen voor de Europese wedstrijden tegen Dynamo Kiev.