Football Talk. Waasland-Beveren organiseert coronaproof erehaag - AA Gent krijgt eigen versie van Monopoly

Champions League De cijfers achter de ‘cash clash’: oliedol­lars uit Mid­den-Oos­ten zorgen voor duizeling­wek­ken­de bedragen

4 mei Ooit was voetbal ‘The Beautiful Game’, het duel tussen Manchester City en PSG is vanavond toch vooral ‘The Money Game’. We nemen u mee voor een blik achter de schermen in de ‘cash clash’ van meer dan 3 miljard euro.