Football Talk. Vrees voor nieuwe zware blessure bij Sander Coopman: “Hopen op een mirakel”

Voetbal EK BELOFTEN. Duitsland naar 1/8 finales ondanks gemiste strafschop Nmecha - Ook Nederland, Spanje en Italië door

30 maart Op het EK voor beloften hebben Nederland en Duitsland zich in groep A geplaatst voor de 1/8 finales. Duitsland kwam tegen Roemenië niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Lukas Nmecha kreeg vanop de stip nog dé kans op de winnende treffer, maar de spits van Anderlecht trof het doelhout. In de andere wedstrijd in de poule maakten de Nederlandse beloften brandhout van Hongarije: 6-1. In de eindstand hebben Nederland, Duitsland en Roemenië allemaal 5 punten. Onze buurlanden gaan door op basis van een beter doelsaldo.