Football Talk. Vranckx en Bornauw out bij Wolfsburg - Praet onderuit met Torino, Benteke wint met Palace

Chelsea slikt late gelijkmaker van Burnley, Palace is wel succesvol tegen Wolves

Op de elfde speeldag in de Premier League heeft koploper Chelsea, dat het nog altijd zonder de geblesseerde Romelu Lukaku moet zien te rooien, op Stamford Bridge 1-1 gelijkgespeeld tegen Burnley. Kai Havertz maakte er 1-0 van na een pot eenrichtingsverkeer. Toch namen de Clarets nog een punt mee naar Turf Moor na de late gelijkmaker van Matej Vydra, in een ver verleden (2011) nog aan de slag bij Club Brugge.

Op hetzelfde tijdstip moest Crystal Palace, met basisspeler Christian Benteke, even verderop in Londen aan de bak tegen Wolverhampton (2-0). De Eagles wonnen na goals van Wilfried Zaha en Conor Gallagher. Benteke ging een minuut voor affluiten naar de kant.

In de derde wedstrijd van de middag pakte Norwich eindelijk uit met zijn eerste driepunter van de voetbaljaargang, bij promovendus Brentford (1-2). Mathias Normann (6.) en Teemu Pukki (29.) trokken de zege over de streep, Rico Hendry (60) milderde. Norwich geeft zo (tijdelijk) de rode lantaarn door aan Newcastle, dat later op zaterdag (18u30) de verplaatsing maakt naar het Brighton van Leandro Trossard.

Volledig scherm © Photo News

Praet loopt met Torino tegen nederlaag aan bij Spezia

Torino is op de twaalfde speeldag van de Serie A tegen een nederlaag aangelopen bij Spezia (1-0). Jacopo Sala (58.) was de maker van het enige doelpunt namens de thuisploeg. Dennis Praet maakte de 90 minuten vol bij de bezoekers, maar slaagde er niet om mee de gelijkmaker te forceren. Torino bekleedt de dertiende plaats met 14 op 36, Spezia staat twee plaatsen lager geposteerd met drie punten minder.

Volledig scherm © AP

Vranckx en Bornauw out bij Wolfsburg

Op de elfde speeldag in de Bundesliga heeft Wolfsburg de punten thuis gehouden tegen Augsburg (1-0) en verloor Stuttgart van Arminia Bielefeld (0-1).

Wolfsburg, met Belgen Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw aan de aftrap, hees zich al snel op voorsprong: Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) blonk zijn eerste selectie voor de hoofdmacht van Duitsland nog wat op met de 1-0 na net geen kwartier spelen. Die ene goal zou volstaan voor de drie punten. Dodi Lukebakio betrad in minuut 57 het speelveld bij de Wolven, Bornauw ging op dat moment geblesseerd naar de kant na een tackle (zie video onder). Aster Vranckx ontbrak ook al met een spierblessure.

Stuttgart, met Orel Mangala in de basiself, verging het minder tegen Bielefeld, de voorlaatste in de stand. Masaya Okugawa zorgde voor een 0-1-stand halfweg. Mangala werd op het uur vervangen, maar die wissel bracht geen puntengewin met zich mee.

Competitieleider Bayern München speelde tegelijkertijd in de Allianz Arena gastheer voor seizoensrevelatie Freiburg (2-1), dat een verrassende derde plaats in de rangschikking bekleedt. Leon Goretzka tekende voor het openingsdoelpunt op het halfuur, Robert Lewandowski verdubbelde een kwartier voor tijd. De aansluitingstreffer van Janik Haberer (90.+2) viel te laat.

In de vierde en laatste partij van zaterdagmiddag gaven Bochum en Hoffenheim elkaar partij. Bochum haalde het met 2-0.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Aster Vranckx © Photo News

Napoli speelt komende drie competitieduels met Maradona op haar shirt

Napoli zal de komende wedstrijden in de Serie A met de beeltenis van Diego Maradona op haar shirt spelen. Maradona overleed vorig jaar op 25 november. De Argentijn bezorgde Napoli in 1987 en 1990 haar enige twee landstitels. Na zijn dood werd ook het stadion in Napels naar Maradona vernoemd.

De spelers van Napoli, momenteel gedeeld koploper in Italië met AC Milan, zullen het nieuwe shirt dragen in de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona (zondag), de verplaatsing naar Inter (21 november) en de thuiswedstrijd tegen Lazio (28 november).

De shirts zullen verkocht worden in drie verschillende kleuren, in slechts 1.926 exemplaren. Daarmee verwijst Napoli naar het jaar waarin de club werd opgericht, 1926. Een deel van de opbrengst zal gaan naar goede doelen. Diego Maradona speelde tussen 1984 en 1991 voor Napoli en werd een icoon van de hele stad. Zijn rugnummer tien wordt door de club al jaren niet meer uitgereikt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Fellaini bereikt Chinese bekerfinale

Marouane Fellaini heeft met Shandong Taishan de bekerfinale bereikt in China. Fellaini viel na 68 minuten in in de terugwedstrijd van de halve finales van de Chinese FA Cup die Shandong Taishan met 2-4 won van Henan Songshan Longmen. Dinsdag won Shandong ook het heenduel al met 1-0.

Voor de voormalige Rode Duivel waren het de eerste speelminuten voor Shandong Taishan sinds half augustus, toen op de slotspeeldag van de Chinese Super League. In het bekertoernooi kwam hij zaterdag pas voor het eerst in actie. In de finale treft Shandong Taishan de winnaar van de tweede halve finale tussen Shanghai Port en Shanghai Shenhua. Port, de club van coach Ivan Leko, won het heenduel al met ruime 1-5 cijfers. Fellaini en Shandong Luneng zijn de titelhouders in de Chinese FA Cup. Vorig seizoen versloegen ze in de finale het intussen teloorgegane Jiangsu met 2-0.

Thomas Vermaelen boekte met zijn Japanse team Vissel Kobe zaterdag een 1-0 zege tegen Tokushima op de 35e speeldag van de Japanse J-League. Vermaelen, die vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen in Japan opnieuw niet kan afreizen naar ons land voor de interlands van de Rode Duivels tegen Estland (13 november) en Wales (16 november), speelde de hele wedstrijd centraal achterin. Met nog drie speeldagen te gaan is Kobe derde in de tussenstand.

Volledig scherm Marouane Fellaini. © Instagram Shandong Luneng

Volledig scherm © AFP

Vanderbiest niet in dug-out tegen STVV

Fred Vanderbiest mag in de thuismatch van KV Mechelen tegen STVV gewoon in de dug-out van het AFAS-stadion plaatsnemen. Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de assistent-trainer weliswaar twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) op, maar die straf gaat pas vanaf zondag in.

In het tumultueuze slot van het competitieduel in en tegen Oostende (2-4) werd Vanderbiest een rood karton onder de neus geduwd. De Mechelse T2 had zijn ongenoegen over een gefloten overtreding druk gesticulerend geuit bij de vierde official. Scheidsrechter Dierick wilde Vanderbiest geel geven, maar de assistent was nog niet gekalmeerd. Wild zwaaiend met de armen en verbaal nam hij de wedstrijdleiding op de korrel. Daarop trok Dierick meteen de rode kaart.

Volledig scherm Fred Vanderbiest. © BELGA