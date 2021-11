Football Talk. Vindt KV Mechelen nieuwe investeerder in Nederland? - Canada dicht bij eerste WK in 36 jaar - Ito cruciaal voor Japan

Vindt KV Mechelen nieuwe investeerder in Nederland?

De Nederlander Philippe van Esch (57) zal hoogstwaarschijnlijk investeren in KV Mechelen. Hij is de CEO van het Antwerpse interieurbedrijf Vescom én voorzitter van Helmond Sport, de Nederlandse tweedeklasser waarmee Malinwa samenwerkt. Van Esch zal in principe mee instappen in de kapitaalsverhoging van 5 tot 10 miljoen euro die KVM voor het einde van dit jaar wil doorvoeren. Dat zal hij doen samen met nog vijftien andere (kandidaat-)investeerders, onder wie negen jonge en lokale ondernemers die hun krachten in een consortium bundelen. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx, die 71,2% van de clubaandelen in handen heeft, zal niet deelnemen aan de kapitaalsinjectie. Zijn aandelen zullen zo teruggebracht worden tot 49%. (ABD)

Geen publiek in Nederland, speeldagen niet uitgesteld

De voetbalwedstrijden in de Nederlandse Eredivisie (eerste klasse) en Keuken Kampioen Divisie (tweede klasse) gaan de komende weken door zonder publiek. De eerstvolgende speeldagen worden niet uitgesteld tot na 4 december als er mogelijk weer supporters welkom zijn in de stadions.

De Nederlandse regering besloot vrijdag dat publiek drie weken lang niet welkom is bij alle sportwedstrijden, zowel bij de profs als de amateurs. Het is een van de maatregelen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen en de druk op de ziekenhuizen te verlichten. De KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie reageerden in een gezamenlijke verklaring teleurgesteld op het kabinetsbesluit van vrijdag en hoopten de komende speeldagen uit te stellen.

Op verzoek van de clubs heeft de KNVB samen met de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie uitvoerig onderzocht of het mogelijk was om wedstrijden te verplaatsen zodat er later wel toeschouwers bij kunnen zijn. De afgelopen dagen is gesproken met profclubs, het Supporterscollectief, de centrale spelersraad, Coaches Betaald Voetbal, rechtenhouder ESPN, politie, gemeentes, ministeries, politici en politieke partijen.

Het bleek volgens de KNVB vrijwel onmogelijk om duels op te schuiven. Ook is het onzeker of er na 4 december wel met publiek kan worden gespeeld. Daarom is woensdag uiteindelijk besloten de komende speelronden in het betaalde voetbal niet uit te stellen.

Volledig scherm © AFP

Canada komt dankzij twee goals van Larin (ex-Zulte Waregem) dicht bij kwalificatie

Canada is hard op weg om zich voor het eerst in 36 jaar weer te plaatsen voor het WK voetbal. Dankzij een 2-1 zege tegen Mexico namen de Canadezen de eerste plaats in de WK-kwalificatiegroep van Noord- en Midden-Amerika over, nadat eerder ook de Verenigde Staten punten lieten liggen bij Jamaica (1-1).

Cyle Larin, ex-Zulte Waregem en momenteel aan de slag bij Besiktas, nam beide goals voor zijn rekening in een barkoud Edmonton. De aansluitingstreffer van Hector Herrera kwam te laat. Larin werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Lille-aanvaller Jonathan David (ex-Gent). Tajon Buchanan, die in januari naar Club Brugge trekt, stond de hele partij op het veld.

Canada heeft 16 punten uit acht duels, de Verenigde Staten volgen met 15. Mexico heeft er 14, net als Panama. Drie landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

Volledig scherm Kyle Larin. © USA TODAY Sports

Ito cruciaal voor Japan

Genkse winger Junya Ito heeft Japan een belangrijke zege bezorgd in de kwalificatiewedstrijd tegen Oman. Hij scoorde de enige treffer voor de blauwe Samoerai. Vorige week was Ito ook al de enige doelpuntenmaker in het duel tegen Vietnam. Japan staat op dit moment tweede in kwalificatiepoule B achter Saudi-Arabië, Australië is derde. De eerste twee plaatsen zich voor het WK in Qatar, de nummer drie speelt barrages.

Volledig scherm Junya Ito. © AFP