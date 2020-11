Football Talk. Vijf spelers van KV Mechelen mogen uit quarantaine, maar missen duel met Charleroi - Rodgers: “Tielemans ontwikkelt zich als topspeler”

Yves Vanderhaeghe (Kortrijk) in beroep tegen speeldag schorsing

KV Kortrijk en Yves Vanderhaeghe hebben beroep aangetekend tegen de speeldag effectieve schorsing die het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag aan de KVK-trainer oplegde.

Vanderhaeghe hield aan zijn rode kaart in de derby bij Zulte Waregem (1-1) drie speeldagen schorsing, waarvan één effectief en twee met uitstel, en een boete van 2.000 euro over. De coach van de Kerels liet in de slotminuten van de burenstrijd zijn ongenoegen blijken over het beperkt aantal minuten extra tijd. Nadat ref De Cremer hem daarvoor op een gele kaart trakteerde, bleef Vanderhaeghe sakkeren. Daarop werd hij prompt met rood in de tribunes gestuurd. Na de match ging Vanderhaeghe verhaal halen bij de scheidsrechter, waarbij hij De Cremer “een gebrek aan persoonlijkheid” zou hebben toegesnauwd.

Ter zitting van het Disciplinair Comité woensdag lichtte Vanderhaeghe toe dat hij zich onheus behandeld voelde, omdat er zo weinig extra tijd toegekend werd. Wellicht gaf hij te luidruchtig commentaar, erkende Vanderhaeghe, maar het was volgens hem nooit onrespectvol. Er werden geen obscene gebaren gebruikt, aldus Vanderhaeghe. De coach van KV Kortrijk opperde ook dat het tot zijn taak behoort om zijn team te verdedigen. Hoewel het Bondsparket twee speeldagen effectief had gevorderd, besliste het Disciplinair Comité hem slechts voor één speeldag effectief te schorsen.

Maar ook met die sanctie kan Vanderhaeghe niet leven. KV Kortrijk tekende hoger beroep aan. De zaak wordt vrijdagmiddag (12u45) behandeld door de Disciplinaire Raad, die de finale strafmaat bepaalt.

Vijf spelers van KV Mechelen mogen uit quarantaine maar missen duel met Charleroi

Sofiane Bouzian, Maryan Shved, Aster Vranckx, Bas Van den Eynde en Victor Wernersson kunnen weer aansluiten op training bij KV Mechelen. De club bevestigt dat ze uit quarantaine mogen. Het competitieduel van vrijdagavond thuis tegen leider Charleroi komt voor hen wel nog te vroeg. Zij maken geen deel uit van de twintigkoppige selectie. William Togui is momenteel de enige A-kernspeler in quarantaine bij Malinwa. De Ivoriaanse aanvaller wordt volgende week opnieuw getest op corona.

Stergos Marinos verlaat Charleroi

Charleroi heeft de samenwerking met Stergos Marinos stopgezet. Dat maakte de club donderdag bekend. De 33-jarige Griekse verdediger speelde sinds 2013 voor de Karolo’s. Hij kwam toen transfervrij over van Panathinaikos. Hij droeg het shirt van Charleroi in 183 wedstrijden maar paste dit seizoen niet meer in de plannen van coach Karim Belhocine. Carleroi is na elf wedstrijden leider in de Jupiler Pro League en speelt vrijdagavond in Mechelen.

Deli en Kossounou opgeroepen voor Ivoorkust

Club Brugge-verdedigers Simon Deli en Odilon Kossounou zijn opgeroepen voor het tweeluik met Ivoorkust tegen Madagascar in het kader van de kwalificaties voor de Africa Cup. Voor de 29-jarige Deli is het zijn zestiende selectie voor de nationale ploeg, zijn tien jaar jongere ploegmaat is toe aan zijn derde.

De twee waren ook van de partij toen Ivoorkust vorige maand 1-1 gelijkspeelde tegen onze Rode Duivels.

Dimata traint opnieuw met de groep

Behalve Yari Verschaeren (enkel) mocht Vincent Kompany intussen ook Nany Dimata, Bogdan Mykhaylichenko en Mario Stroeykens opnieuw verwelkomen op training. De spits blesseerde zich anderhalve week geleden in de oefenmatch tegen Charleroi aan de knie en ontbrak nog tegen Antwerp. Maar inmiddels traint hij dus weer met de groep. Mykhaylichenko en Stroeykens zijn dan weer verlost van het coronavirus. (TLB)

Rodgers: “Tielemans ontwikkelt zich als topspeler”

Er is nog marge voor verbetering. Maar Youri Tielemans is stilaan naar zijn beste niveau aan het groeien bij Leicester. De twee goals van maandag tegen Leeds onderstrepen dat alleen maar. Het zal deugd doen - na een vliegende start kende de 23-jarige Rode Duivel vorig jaar een wisselvallig seizoen. “Die eerste maanden teerde hij op enthousiasme”, zegt zijn coach Brendan Rodgers. “Vorig seizoen moest hij zich aanpassen aan de fysieke eisen van de Premier League. Maar nu hij zich helemaal heeft aangepast, speelt hij op een heel hoog niveau. Youri ontwikkelt zich als topspeler. Technisch is hij outstanding. Hij lééft voor het voetbal. En nu hij iets dieper in het veld speelt, kan hij het spel controleren.”

Vanavond speelt Tielemans, samen met Dennis Praet en Timoty Castagne, voor de koppositie in hun Europa League-poule tegen Braga. (NVK)

Geen Gustav Engvall (KVM) tegen Charleroi: knie speelt weer op

KV Mechelen kan morgen tegen Charleroi niet rekenen op Gustav Engvall (24). De Zweedse aanvaller trainde de hele week mee, maar ondervindt sinds gisteren weer last aan zijn rechterknie. “Het is een irritante blessure. Dit keer gaat het waarschijnlijk om een ontsteking”, aldus coach Vrancken. Engvall werd in februari van dit jaar geopereerd voor een mediaal bandletsel. Hij sukkelt al sinds augustus 2019 met zijn knieën nadat hij zich blesseerde bij het vieren van zijn doelpunt tegen RC Genk.

Gattuso over Mertens: “Dries is even niet de sluipschutter”

Een aanvaller die vijf matchen op rij niet scoort: kan gebeuren. Dries Mertens die vijf wedstrijden op rij niet scoort: dat heeft de gemiddelde Napolitaan nog maar amper gezien. Niet dat er grote vraagtekens zijn rond de Rode Duivel. Nog steeds goed voor 2 goals en 3 assists dit seizoen. Doorgaans ook bij de beteren op het veld, op de vele posities waarop hij wordt uitgespeeld. Maar de Italiaanse pers peilde bij coach Gennaro Gattuso wel al voorzichtig naar wat er aan de hand is met Mertens. ‘La storia fa notizia’ - als de clubtopschutter aller tijden vijf wedstrijden droog staat, is het altijd nieuws.

“Op dit moment scoort Dries minder vlot, dat klopt”, zei Gattuso. “Hij krijgt wel kansen, wat positief is. Alleen is hij op dit moment even niet de sluipschutter die hij altijd geweest is. Maar ik maak me geen zorgen. We werken eraan.”

De kans is reëel dat Mertens straks op de bank begint tegen Rijeka. Niet door de korte periode zonder goals. Standaardprocedure in de Europa League. (NVK)

Belic (Ex-STVV) met pistool geslagen

Ex-STVV-doelman Dusan Belic (49) is in Bosnië in het ziekenhuis beland. Twee mannen zouden hem volgens de lokale pers bedreigd hebben, om hem daarna te slaan met een pistool en een ijzeren staaf. De twee verdachten zijn inmiddels gearresteerd. Belic is bestuurslid van FC Dinamo Pancevo. Vijftien jaar geleden kwam hij in opspraak in de zaak-Ye. Hij kreeg een celstraf van zes maanden opgelegd, maar speelde al in Canada. (RN)

