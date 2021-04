Football Talk. Vier stafleden Italiaanse nationale ploeg leggen positieve coronatest af - LeBron James gaat met bedrijf investeren in Liverpool

Rode Duivels Onze chef voetbal zag hoe Jérémy Doku dé grote uitblinker was: “Hij boekt best nog geen zomervakan­tie”

31 maart Onder druk zette een veredeld B-elftal orde op zaken na die troosteloze avond in Praag. Wit-Rusland was de uitgelezen sparringpartner voor een bokser met een deuk in zijn vertrouwen: het werd 8-0. Onze chef voetbal zag hoe de Rode Duivels hun tegenstander verpletterden. “En uitblinker Doku? Die zou wel eens het witte konijn in de EK-selectie kunnen zijn.” En wat met de verdediging van de Belgen?