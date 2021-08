Football Talk. Vertonghen traint weer mee bij Benfica, morgen al rentree tegen PSV? – Radovanovic verlengt bij KVK

Vertonghen terug op training na spierblessure, Rode Duivel reist mee met Benfica voor terugwedstrijd CL-kwalificatie tegen PSV

Jan Vertonghen is hersteld van zijn spierblessure. De verdediger sloot vandaag weer aan bij de groepstraining. Benfica werkte een laatste oefensessie af voor het vertrek naar Nederland, waar de Portugese club morgenavond PSV partij geeft in de terugwedstrijd van de laatste voorronde van de Champions League.

Onze landgenoot reist ook mee af naar Eindhoven, waar hij mogelijk zelfs al zijn wederoptreden maakt. “Vertonghen is hersteld. Hij heeft niet veel getraind, maar de medische staf heeft groen licht gegeven”, vertelde Benfica-trainer Jorge Jesus vandaag op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met PSV.

Vertonghen miste met zijn spierblessure, die hij opliep in de vorige CL-voorronde tegen Spartak Moskou, twee competitiewedstrijden en de heenwedstrijd tegen PSV. Benfica won toen en verdedigt morgen een 2-1-voorsprong in Eindhoven. Ook voor de Rode Duivels is Vertonghens herstel goed nieuws. De verdediger is zo toch beschikbaar voor de volgende WK-kwalificatiewedstrijden, die begin september worden afgewerkt: uit bij Estland (02/09), thuis tegen Tsjechië (05/09) en uit bij Wit-Rusland (08/09, in Kazan).

Volledig scherm Jan Vertonghen stretcht op training bij Benfica. © Benfica.

Liverpool laat Salah niet naar Egypte afreizen voor interland

Mohamed Salah mag van zijn club Liverpool niet naar Egypte reizen tijdens de komende interlandbreak. Het Noord-Afrikaanse land ontvangt er in Caïro Angola voor een WK-kwalificatiewedstrijd, maar zal dus niet kunnen rekenen op zijn sterspeler. Egypte staat namelijk op de rode coronalijst van het Verenigd Koninkrijk, waardoor Salah bij terugkomst tien dagen in isolatie zou moeten geven. Dat willen The Reds op deze manier vermijden.

De Egyptische voetbalbond bevestigde in een statement dat Liverpool zich verontschuldigde voor het niet vrijgeven van de speler. Daarnaast knoopte de bond gesprekken aan met wereldvoetbalbond FIFA in de hoop een uitzondering op de quarantaineregel te bekomen. Voor de tweede interland van Egypte, in en tegen Gabon, stelt Liverpool Salah wel ter beschikking aangezien dat land niet op de rode lijst staat.

Volledig scherm Mohamed Salah. © AFP

PSG is Mauro Icardi enkele weken kwijt met sleutelbeenblessure

PSG zal het een handvol weken zonder zijn Argentijnse aanvaller Mauro Icardi moeten stellen. Op hun website bevestigen de Parijzenaars dat hij een blessure aan het rechtersleutelbeen heeft opgelopen. Icardi zal drie tot vier weken moeten revalideren voor hij de groepstraining kan hervatten.

De 28-jarige Icardi moest vrijdagavond kort voor het einde van de competitiematch in Brest (2-4) worden gewisseld. PSG speelde er zonder aanwinst Lionel Messi (die nog moet debuteren) en Neymar. Met 9 op 9 kende het sterrenensemble een foutloze start in de Ligue 1.

Volledig scherm Mauro Icardi verlaat geblesseerd het veld. © Photo News

Kimmich verlengt tot 2025 bij Bayern

Bayern München heeft het contract van sterkhouder Joshua Kimmich opengebroken tot 2025. De 26-jarige international speelt sinds 2015 voor Bayern. Hij droeg het shirt van de Rekordmeister al in 264 wedstrijden en maakte daarin 30 doelpunten. Op zijn erelijst staan onder meer zes landstitels, drie Duitse bekers, de Champions League, het WK voor clubs en de UEFA Super Cup.

“Ik geloof dat mijn ontwikkeling nog niet afgerond is en ik ben ervan overtuigd dat er de komende jaren nog veel mogelijk is met Bayern”, zegt Kimmich, die doorgaans als verdedigende middenvelder wordt uitgespeeld. “Bovendien voelt mijn familie zich hier thuis. München is een tweede thuis geworden.” Kimmich verzamelde al 59 caps (drie doelpunten) sinds zijn debuut voor de nationale ploeg in mei 2016.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KV Kortrijk legt Radovanovic langer vast ondanks buitenlandse interesse

Ondanks interesse van het Griekse Panathinaikos en het Franse Dijon heeft centrale verdediger Aleksandar Radovanovic bijgetekend tot juni 2024. De 27-jarige Serviër groeide in korte tijd uit tot een absolute sterkhouder. Met hem op het veld kreeg KVK dit seizoen nog geen enkel doelpunt tegen. De wedstrijden tegen Genk en Union, waar de Kortrijkzanen niet de nul hielden, moest hij aan zich laten voorbijgaan door een blessure. (IVDA)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KV Oostende organiseert wake voor Franck Berrier

KV Oostende neemt deze avond met een wake afscheid van de onlangs plots overleden ex-speler Franck Berrier: “Het wordt een manier voor fans, ex-ploegmakkers en trainers om afscheid te nemen van de ‘Kleine Generaal’”, legt de club uit.

Om 18u45 zal poort 2 van de Diaz Arena worden opengesteld, waarna iedereen plaats kan nemen centraal in de hoofdtribune: “Vanaf 19u zullen enkele mensen het woord nemen om zo afscheid te nemen van Franck. Daarna is er een ‘begroetingsmoment’. Daarop is het mogelijk om bloemen en kransen te leggen aan een foto van Franck of het rouwregister te tekenen. Achteraf wordt alles overhandigd aan de familie. Voor wie er vanavond niet kan bij zijn: het rouwregister ligt nog de hele week in de fanshop”, besluit de club waarvoor Berrier voetbalde tussen 2013 en 2018.

Franck Berrier overleed op 13 augustus ten gevolge van een hartstilstand tijdens het sporten. De Franse aanvallende middenvelder werd 37.

Volledig scherm De spelers van KV Oostende hielden voor hun match afgelopen weekend al een eerbetroon aan Franck Berrier. © BELGA

Ex-Evertonspeler Tim Cahill gaat in beheerraad Eupen zetelen

De voormalige Australische international Tim Cahill krijgt een zitje in de beheerraad van KAS Eupen. Dat maakte de club vandaag bekend. De 41-jarige Cahill, goed voor vier WK-deelnames en 108 interlands (50 goals), was als sportief directeur van de Aspire Zone Foundation al betrokken in het Qatarese netwerk waar ook Eupen deel van uitmaakt.

Cahill zegt fier en opgetogen te zijn met zijn nieuwe functie. “Ik bracht hier voor het seizoen al wat tijd door en had de club reeds vorig seizoen van op afstand bestudeerd. Ik zie een enorm potentieel”, aldus de ex-middenvelder van Everton.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

STVV-fans zijn het beu: “Schijt aan het beleid”

Nul op negen: van de goede start van Sint-Truiden blijft weinig over. Op Stayen werd nog niet voor volle tribunes gekozen, maar de iets meer dan tweeduizend Kanariefans lieten na het verlies tegen Kortrijk duidelijk blijken wat ze van de huidige situatie vinden. “We hebben schijt aan het beleid”, weergalmde minutenlang over de kunstgrasmat.

Coach Bernd Hollerbach had die boodschap niet meegekregen, maar maakte zijn bazen op z’n eigen wijze duidelijk dat hij niet kan blijven wachten op de beloofde offensieve versterking. Hij stuurde verdediger Max Caufriez een halfuur als spits mee de vuurlijn in. “Een statement? Ach, met zijn lengte en kracht kon hij misschien iets helpen forceren. Veel andere opties had ik niet meer, hé.”

Volledig scherm © Photo News

Slechtste start voor Beerschot in 33 jaar

Het is van 1988 geleden dat Beerschot (in eerste klasse) aan de competitie begon met vier nederlagen en een gelijkspel. Ondanks de slechtste start in 33 jaar probeerde trainer Peter Maes het positieve te benadrukken: “Hoewel we begonnen met een 1-0-achterstand en lang met tien man stonden, zijn we tot op het einde in de match gebleven. Op fysiek vlak konden we 95 minuten onze voet naast die van Club zetten. Die intensiteit miste onze ploeg in de eerste weken van de competitie, maar dat probleem lijkt ondertussen opgelost. Spijtig genoeg ging het op sommige sleutelmomenten mis. Eén was er toen Ricca geel kreeg (nadat die over de bal op het been van Soumaré trapte, red.). Op dat ogenblik had hij onherroepelijk rood moeten krijgen. Los daarvan zag ik veel dingen waar ik als coach mee verder kan.” (KDC)

Volledig scherm © Photo News