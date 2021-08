Football Talk. Vertonghen met Benfica in CL-groepsfase ten koste van PSV

Vertonghen met Benfica in CL-groepsfase

Jan Vertonghen mag zich opmaken voor de CL-groepsfase. Zijn club Benfica verdedigde vanavond met een gelijkspel (0-0) in de return op PSV met succes de 2-1-thuiszege. Benfica moest wel een dik uur lang met een man minder bikkelen om de kwalificatie: Lucas Verissimo zag voor rust twee keer geel. De 34-jarige Vertonghen startte na zijn herstelde spierblessure op de bank en viel na 54 minuten in om het CL-ticket veilig te helpen stellen. En dat lukte dus ook. (BF)

FIFA krijgt miljoenen terug uit corruptiezaken

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft 201 miljoen dollar (171 miljoen euro) overgemaakt naar de FIFA Foundation voor de verliezen die de voetbalbond FIFA en de Amerikaanse voetbalbonden Concacaf en Conmebol hebben geleden door decennialange corruptie.

Het geld heeft de Amerikaanse justitie buitgemaakt van bankrekeningen van voormalige bestuurders die betrokken waren en vervolgd zijn voor de corruptie. De miljoenen komen terecht in een nieuw fonds onder toezicht van de FIFA Foundation en zijn bestemd om wereldwijd voetbalgerelateerde projecten te ondersteunen.

“Ik ben verheugd te zien dat het geld dat illegaal is overgeheveld uit het voetbal nu terugkomt en gebruikt gaat worden voor de doelen waar het eigenlijk voor bedoeld was”, reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino. “Ik wil de Amerikaanse autoriteiten bedanken voor hun inzet, hun snelle en effectieve aanpak om deze zaken tot een eind te brengen en voor hun vertrouwen. De waarheid is dat dankzij hun interventie in 2015 we in staat waren om FIFA fundamenteel te veranderen van een giftige organisatie naar de hoog aangeschreven en geloofwaardige mondiale sportorganisatie nu.”

Infantino zei verder ervoor te zullen zorgen dat de fondsen “naar behoren worden gebruikt en voor tastbare opbrengsten zullen zorgen bij die mensen die het echt nodig hebben”

Chievo Verona vindt geen overnemer en houdt op te bestaan

De Italiaanse voetbalclub Chievo Verona, die van 2001 tot 2019 in de Serie A speelde, voordat er ernstige financiële problemen opdoken, houdt op te bestaan. Dat maakte het stadsbestuur bekend. “De club heeft ernstige financiële problemen en is er niet in geslaagd om een koper te vinden,” meldde het stadsbestuur.

Chievo werd vorig jaar achtste in de Serie B, maar degradeerde eind juli administratief naar de Serie D. De club had tot dinsdag de tijd om een nieuwe koper aan te trekken en zijn toetreding tot de competitie te valideren. De stad hoopt de jeugdteams van de club te behouden en kondigde aan dat voormalig sterspeler en aanvoerder Sergio Pellissier de naam Chievo 1929 (het jaar waarin de club werd opgericht) had laten registreren.

“Dit is een van de treurigste dagen uit mijn leven. Ik heb alles geprobeerd en ik hoopte echt dat het me zou lukken om dit fantastische verhaal verder te zetten. Helaas is het me niet gelukt,” schrijft Pellissier, die 517 keer in actie kwam voor Chievo en 139 keer scoorde, op sociale media. “Ik betreur echt dat ik niet genoeg tijd had om een nieuwe sponsor te vinden in deze moeilijke tijden.”

Chievo promoveerde in 2001 naar de Serie A en speelde er 17 seizoenen. In 2007-08 speelde het nog een seizoen in Serie B. De Italiaanse internationals Bernardo Corradi, Emanuele Giaccherini, Simone Perrotta, Luca Marchegiani, de Italiaans-Braziliaanse spits Amauri, de Colombiaanse verdediger Mario Yepes en de Duitse aanvaller Oliver Bierhoff hebben allen voor Chievo gespeeld. Luigi Del Neri was een van de belangrijkste coaches bij de club.

Engelse clubs geven geen spelers vrij voor interlands in “rode landen”

De clubs uit de Premier League zijn overeengekomen dat er voor de internationale break in september geen spelers worden vrijgegeven die moeten afreizen naar landen die op de “rode lijst” staan van de Britse overheid.

De maatregel heeft betrekking op bijna 60 spelers uit negentien ploegen die naar 26 landen op de lijst zouden afreizen, maar er zijn geen Rode Duivels bij. België staat niet op de rode lijst, net zomin als Estland en Wit-Rusland, waar Romelu Lukaku en co naartoe zullen vliegen.

Landen op de rode lijst zijn volgens de Britse overheid te mijden vanwege een verhoogd risico op een coronabesmetting. Wie uit een van die landen terugkeert, moet een quarantaineperiode uitzitten en dat heeft dan weer gevolgen voor de betrokken clubs. Die kunnen hun speler(s) in die periode niet opstellen.

Het nieuws komt een dag nadat Liverpool al had laten weten steraanvaller Mo Salah niet te zullen vrijgeven voor de nationale ploeg van Egypte in de komende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Angola. Het duel wordt op 2 september georganiseerd in Caïro maar Egypte staat op de rode lijst en Salah zou bij terugkeer naar Engeland tien dagen in quarantaine moeten.

Benjamin Seillier wordt nieuwe CEO van Moeskroen, Paul Allaerts naar holding Gerard Lopez

Tweedeklasser Royal Excel Moeskroen heeft enkele wijzigingen in het bestuur aangekondigd. Paul Allaerts verlaat zijn post als algemeen directeur om aan de slag te gaan bij de holding van Gerard Lopez, die drie clubs beheert. Hij wordt vervangen door Benjaming Seillier, de huidige financieel directeur van Moeskroen.

Allaerts, sinds 2016 aan de slag bij Moeskroen, “zal instaan voor de begeleiding op sportief, financieel en administratief vlak” bij de holding van Gérard Lopez. “Paul zal altijd beschikbaar zijn om Excel te steunen in nieuwe ontwikkelingen,” verklaarde Patrick Declerk, die voorzitter blijft; op de site van de club.

Moeskroen, met Enzo Scifo als coach, begon aan het seizoen met twee nederlagen. Zondag ontvangt het Waasland-Beveren, de andere ploeg die afgelopen seizoen degradeerde uit de Belgische eerste klasse.

