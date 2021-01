Football Talk. Vertonghen juicht met Benfica - Hertha nog steeds zonder Boyata - Dan toch eerste coronageval bij KV Oostende

Vertonghen en Benfica halen het vlot van Tondela

Benfica, met Rode Duivel Jan Vertonghen centraal in de defensie, heeft op de dertiende speeldag van de Portugese Primeira Liga met 2-0 gewonnen van het bescheiden Tondela.

Haris Seferovic opende na 56 minuten de score. In het slot leek Darwin Nunez (87.) de voorsprong te verdubbelen, maar de VAR annuleerde het doelpunt wegens buitenspel. Diep in de blessuretijd kwam de 2-0 er dan toch met dank aan Gian-Luca Waldschmidt (90.+4). Benfica springt opnieuw over Porto naar de tweede plaats en nadert tot op vier punten van leider Sporting. Tondela is veertiende op achttien ploegen.

Sinds zijn overgang van Tottenham naar Benfica in augustus heeft Vertonghen nauwelijks speelminuten gemist in Lissabon. Hij ontpopte zich er meteen tot vaste waarde in het hart van de defensie.

Volledig scherm © EPA

Hertha Berlijn mist geblesseerde Boyata ook tegen Bielefeld

Hertha Berlijn moet het ook zondag in het competitieduel tegen promovendus Arminia Bielefeld zonder aanvoerder Dedryck Boyata stellen. De 30-jarige Rode Duivel sukkelt nog steeds met een voetblessure.

Boyata heeft al sinds de wedstrijd tegen Mainz (0-0) half december pijn aan de voet. Toch speelde de centrale verdediger daarna ook nog tegen Freiburg (4-1 verlies). Afgelopen zaterdag was hij er niet bij tegen rode lantaarn Schalke 04 (3-0 zege).

Na 14 speeldagen is Hertha 12e in de Bundesliga met 16 punten.

Volledig scherm © Photo News

Flanagan legt positieve coronatest af

Karim Belhocine treft het niet met Jon Flanagan. De 28-jarige Engelsman werd begin oktober transfervrij aangeworven als concurrent van Jules Van Cleemput op rechtsback, maar ondervindt veel moeite om zijn conditionele achterstand op te halen. De ex-verdediger van Liverpool en de Rangers, heeft nog geen minuut gespeeld en werd zelfs nog niet één keer in de wedstrijdkern opgenomen. Daar zal niet direct verandering in komen, want Flanagan testte deze week, als enige speler van de kern, positief op Covid-19 en moet nu in quarantaine. Zijn contract bij de Carolo’s loopt tot juni met optie voor een bijkomende jaar, maar het is niet uitgesloten dat er aan die overeenkomst voortijdig een einde wordt gemaakt. (AR)

Volledig scherm © REUTERS

Dan toch eerste coronageval bij KV Oostende

Lange tijd bleef de kustploeg gespaard van het virus, nu viel met François Marquet uiteindelijk toch een eerste Covid-19 slachtoffer. De middenvelder testte deze week positief en zit niet in de wedstrijdkern voor de match van morgen tegen Charleroi. (TTV)

Volledig scherm Marquet in duel met Mukairu van Anderlecht. © Photo News

De Ligt test positief op coronavirus

Matthijs de Ligt van Juventus heeft positief getest op het coronavirus, zo liet de Italiaanse kampioen vrijdag weten. De Nederlander is in afzondering geplaatst.

Juventus ontvangt zondag Sassuolo en bij de gebruikelijke testen in aanloop naar die wedstrijd bekwam De Ligt een positief resultaat. De 21-jarige Nederlander zal er ook woensdag in de beker tegen Genua zeker niet bij zijn. Voor het bezoek aan Inter Milan op 17 januari is De Ligt onzeker.

De Ligt kwam in de zomer van 2019 over van Ajax. Dit seizoen kwam hij al twaalf keer in actie voor de Oude Dame.

Volledig scherm © Photo News

Aston Villa ondanks coronaperikelen in FA Cup tegen Liverpool

Hoewel de Engelse voetbalclub Aston Villa gisteren het trainingscomplex moest sluiten vanwege een uitbraak van het coronavirus binnen de selectie, gaat de bekerwedstrijd tegen Liverpool vanavond gewoon door. Villa, de club van Björn Engels, neemt het vanaf 20u45 in de derde ronde van de FA Cup met voornamelijk spelers van het belofteteam op tegen de Engelse kampioen. Manager Dean Smith wordt op de bank vervangen door beloftecoach Mark Delaney.

Een groot gedeelte van de selectie en staf testte aan het begin van deze week positief op het coronavirus. De betrokkenen gingen meteen in isolatie. Een tweede testronde op donderdag bracht nog meer besmettingen aan het licht. De club besloot daarop trainingscomplex Bodymoor Heath te sluiten.

De laatste training in aanloop naar het duel met Liverpool ging niet door. De wedstrijd op Villa Park in Birmingham wordt wel gespeeld, zo maakte de thuisclub vanochtend bekend.