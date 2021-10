Football Talk. Vertonghen en Benfica pas na verlengingen langs tweedeklasser in Portugese beker - Mangala (Stuttgart) testte mogelijk vals positief

Club Brugge Izquierdo in Brugse selectie terwijl Vormer in principe aan aftrap komt, Clement hoopt dat Lang blijft: “Maar als het juiste bod komt kunnen we hem onmogelijk houden”

14 oktober Wie we daar hebben. Vroeger dan verwacht zit José Izquierdo (29) morgenavond op de bank in het Jan Breydelstadion: “Nog niet topfit, maar hij kan altijd iets bijbrengen”, weet Philippe Clement over de Colombiaan. Nog nieuw in de selectie is de 16-jarige Antonio Nusa, terwijl Ruud Vormer opnieuw in het elftal lijkt te komen.