Football Talk. Vertonghen en Benfica doen goede zaak op weg naar Champions League - Roméo Lavia maakt debuut bij Man City in oefenpot

De Spaanse voetbalbond maakte zopas bekend dat het een akkoord bereikte met CVC Capital Partners - een van de vijf grootste equitybedrijven in de wereld - dat in totaal per direct 2.700 miljoen euro (u leest het goed) in La Liga pompt. Volgens de verdeelsleutel van de tv-rechten van de voorbije zeven jaar wordt het bedrag verdeeld over de twintig eersteklasseclubs. 15% is bedoeld voor onmiddellijke investeringen in spelers en salarissen. Zo zou Barcelona meteen 270 miljoen op zijn rekening krijgen en Real Madrid 261 miljoen. De rest van het budget moet verplicht naar accommodatie en jeugdwerking gaan. CVC deelt op zijn beurt in de winsten die La Liga zou maken in de komende jaren. Deze deal is een geweldige hulplijn voor de noodlijdende Spaanse (top)clubs. (SK)