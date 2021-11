Football Talk. Vertonghen duikt met ruime zege interlandbreak in, Denayer onderuit tegen Rennes - Dolberg heeft diabetes

Jan Vertonghen boekt 6-1 zege met Benfica

Jan Verthongen speelde een volledige wedstrijd voor Benfica, dat op de elfde speeldag in de Primeira Liga subtopper Braga met 6-1 de pan in hakte. Bij de rust was het al 4-1. Alex Grimaldo (2e), Darwin Nunez (37e), Rafa Silva (42e en 45e) en Everton (52e en 59e) scoorden voor Benfica. Ricardo Horta scoorde in de 12e minuut de 1-1. In de stand blijft Benfica derde met 28 punten. Porto en Sporting hebben er één meer.

Pijnlijke nederlaag voor Denayer

Op de dertiende speeldag in de Franse ligue 1 heeft Jason Denayer gisteren met Lyon een 4-1 pijnlijke 4-1 nederlaag geleden op het veld van Rennes, dat nog niet op de geblesseerde Jérémy Doku kon rekenen. Denayer speelde de volledige wedstrijd en kon doelpunten van Gaetan Laborde (45e), Hamari Traore (51e) en Adrien Truffert (76e en 83e) niet voorkomen. Pas in blessuretijd mocht Lucas Paqueta vanop de penaltystip de eer redden. In de stand is Rennes met 22 punten vijfde, op twaalf punten van leider Paris Saint-Germain, maar op slechts twee punten van nummer twee Lens. Lyon is met 19 punten zevende.

Dolberg krijgt diagnose van diabetes

Kasper Dolberg heeft zich bij de Deense bondscoach Kasper Hjulmand afgemeld voor de komende interlands. De spits van de Franse eersteklasser OGC Nice maakte op Instagram bekend dat hij diabetes heeft en de tijd neemt om te wennen aan de behandeling.

“Ik heb vorige week een aantal medische tests ondergaan en blijk diabetes type 1 te hebben”, schrijft de 24-jarige Deen. “Het nieuws kwam natuurlijk als een verrassing, maar ik was oprecht opgelucht dat ze de reden hadden gevonden waarom ik me de afgelopen weken niet lekker voelde. Daarnaast ben ik ontzettend blij dat de artsen me hebben laten weten dat met de juiste behandeling de ziekte mijn voetbalcarrière niet zal beïnvloeden.”

Dolberg was een paar weken afwezig bij Nice. Hij viel zondag wel in tegen Montpellier, maar besloot in samenspraak met bondscoach Hjulmand deze week niet voor het nationale elftal uit te komen. De Denen zijn na acht zeges in de kwalificatiegroep al zeker van deelname aan het WK van volgende week in Qatar. De ploeg sluit de kwalificatiereeks af tegen de Faeröer en Schotland.

