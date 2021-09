Football Talk. Vertonghen boekt vlotte zege met Benfica - Napoli, zonder Mertens, blijft foutloos in Serie A

Napels leider in Serie A na 0-4 zege in Udine

Napels kan nog altijd geen beroep doen op de aan de schouder geblesseerde Dries Mertens. Desondanks boekte het maandag op de vierde speeldag in de Serie A een riante 0-4 zege (rust 0-2) op het veld van Udinese. Voormalig Chareroi-spits Victor Osimhen (24e), Amir Rrahmani (35e), ex-Genk-verdediger Kalidou Koulibaly (52e) en Hirving Lozano (81e) scoorden.

Napels is het enige team in Italië dat nog geen steek liet vallen. Met het maximum van 12 punten heeft het twee punten voor op eerste achtervolgers Inter en AC Milaan.

Jan Vertonghen boekt vlotte zege met Benfica

Op de zesde speeldag in de Portugese Primeira Liga heeft Benfica maandag een vlotte 3-1 zege geboekt tegen Boavista. Recordinternational Jan Vertonghen speelde een volledige wedstrijd als linksachter voor de competitieleider. Bij de rust stond Benfica 2-1 voor, dankzij goals van Darwin Nunez (14e) en Julian Weigl (34e). Tussendoor scoorde Gustavo Sauer (32e) de 1-1. In de 62e minuut legde Nunez met zijn tweede van de avond de eindstand vast. Na zes speeldagen heeft Benfica nog het maximum van achttien punten. Porto en Sporting delen op vier punten de tweede plaats.

Nils Schouterden tekent bij Lierse

Nils Schouterden heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Lierse. Dat maakte de Kempense tweedeklasser bekend. De 32-jarige linkerflankspeler zat zonder club, nadat zijn contract bij het Cypriotische Larnaca niet verlengd werd.

“Ik ben blij dat ik eindelijk mijn focus terug op het voetbal kan leggen”, zegt Schouterden op de website van zijn nieuwe werkgever. “Na de eerste contacten met Lierse was ik meteen verkocht. Ik kom bij een leuke familieclub terecht, en ik zie veel potentieel in deze club. Ik ben klaar om mij 100 procent op dit nieuwe verhaal te focussen.”

Schouterden startte zijn carrière in 2006 bij zijn jeugdclub Oud-Heverlee Leuven. Nadien verdedigde hij de kleuren van Sint-Truiden (2009-2013), Westerlo (2014-2016), KV Mechelen (2016-2017) en Eupen (2013-2014 en 2017-2021). Die laatste club verliet hij in januari voor een avontuur in Cyprus.

Standard aanvaardt schorsing voor Fai, maar niet voor Al-Dakhil en assistent Asselman

Standard gaat akkoord met de voorgestelde schorsing van drie speeldagen voor rechtsback Collins Fai, maar verweert zich wel tegen de strafvordering voor verdediger Ameen Al-Dakhil en video-analist Patrick Asselman. Dat bevestigden de Rouches maandag. Fai, Al-Dakhil en Asselman kregen zondag rood in de Clasico tegen Anderlecht.

Standard zal in de wedstrijden tegen STVV, KV Mechelen en OH Leuven geen beroep kunnen doen op Collins Fai. De verdediger krijgt drie speeldagen schorsing wegens zijn gemene tackle op de knie van RSCA-middenvelder Olsson. Die leverde hem na tussenkomst van de VAR rechtstreeks rood op in de met 0-1 verloren Clasico. Fai moet ook een boete van 3.000 euro betalen.

Eerder in de wedstrijd werden ook Al-Dakhil, die na knullig balverlies aan Verschaeren de noodrem hanteerde, en Asselman, wegens kritiek aan de ref, al uitgesloten. Het Bondsparket wilde hen voor die rode kaarten respectievelijk een en twee speeldagen schorsen, maar Standard weigert dat schikkingsvoorstel en pleit dinsdag voor het Disciplinair Comité met het oog op lichtere sancties.

Sissako (Zulte Waregem) kijkt tegen schorsing van twee speeldagen aan

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een straf van drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en 2.500 euro boete voorgesteld als minnelijke schikking voor Abdoulaye Sissako. De middenvelder van Zulte Waregem werd afgelopen weekend op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten.

Essevee stond zaterdagavond op het veld van Union (2-1) na amper 10 minuten al voor een aartsmoeilijke opdracht. Middenvelder Sissako dacht op de helft van de Brusselaars het leer te heroveren, maar maaide tegenstander Senne Lynen met gestrekt been onderuit. Ref Dierick aarzelde niet en stuurde Sissako al in minuut 9 met rood van het veld.

“Deze tackle werd volgens uitgevoerd met hoge intensiteit, met de benen in een schaarbeweging. De fysieke integriteit van Lynen was hierdoor zeker in gevaar, ondanks het feit dat speler SISSAKO de bal nog raakt met zijn voet”, oordeelt het Bondsparket, dat in zijn vordering rekening houdt met het niet-intentionele element.

Tenzij Zulte Waregem het voorstel weigert en dinsdag voor het Disciplinair Comité gaat pleiten voor een lichtere strafmaat, is Sissako geschorst tegen streekrivaal KV Kortrijk en Seraing.

Volledig scherm Abdulaye Sissako © BELGA