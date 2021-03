Football Talk. Vermaelen en Vissel Kobe ten onder - Premier League hoopt op fans voor einde seizoen

Belgen in het buitenland - Thomas Vermaelen lijdt met Vissel Kobe eerste competitienederlaag

Thomas Vermaelen heeft met Vissel Kobe zijn eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. Met de verdediger de hele partij tussen de lijnen verloor het team uit Kobe op de vierde speeldag van de J1 League met 0-1 van Nagoya.

Sho Inagaki scoorde voor Nagoya de winnende treffer. De club van Vermaelen, die het seizoen begon met twee zeges en een draw, staat na de verliesmatch op de vijfde plaats met zeven punten.

De Rode Duivels spelen op 24 maart hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022 tegen Wales. Nadien volgen nog de kwalificatiematchen tegen Tsjechië en Wit-Rusland. Het is echter onduidelijk of Vermaelen voor het drieluik naar België mag afreizen. Afgelopen najaar miste hij de interlandperiodes omdat hij van de Japanse overheid tegen de achtergrond van de coronapandemie geen toelating kreeg om naar ons land te komen.

Premier League hoopt op fans in stadions bij slot competitie

De Premier League hoopt dat aan het einde van het seizoen weer toeschouwers op de tribunes van de Engelse voetbalstadions zitten. “We hopen op 23 mei de kampioensbeker te kunnen uitreiken met 10 000 toeschouwers”, zegt directeur Richard Masters van de Premier League. “Daarnaast is ons doel om vanaf de start van het nieuwe seizoen volle stadions te hebben. De routekaart van de overheid biedt ons die mogelijkheid.”

Het vorige seizoen in de Premier League werd na een maandenlange onderbreking vanwege de coronacrisis afgemaakt in lege stadions. Ook dit seizoen zijn de tribunes leeg. Alleen in december mochten clubs uit enkele steden een beperkt aantal fans ontvangen, maar dat was van korte duur. De clubs in de Premier League misten volgens Masters dit seizoen 2,3 miljard euro aan inkomsten.

De Britse regering presenteerde vorige maand een plan waarmee de coronarestricties stap voor stap worden opgeheven. Vanaf 17 mei zouden in stadions weer maximaal 10.000 mensen naar binnen mogen. “Er moet nog heel wat gebeuren voor dit mogelijk is, maar het is wel ons ultieme doel: de terugkeer naar volle stadions en een normale Premier League”, aldus Masters.

“De afgelopen 12 maanden is er veel gebeurd”, aldus Masters. “Komend seizoen is het laatste jaar van ons huidige financiële programma. We moeten dus een duidelijk en stevig financieel plan opstellen voor de Premier League, en dus ook de rest van de Engelse voetbalpiramide, voor de komende drie jaar. Als we dat tegen het einde van dit jaar allemaal kunnen afronden, wordt 2021 een goed jaar. En als één van onze clubs dan de Champions League wint en Engeland misschien zelfs wel het EK, zou dat nóg beter zijn.”

Volledig scherm Masters bij de titelviering van Liverpool vorig seizoen. © Pool via REUTERS