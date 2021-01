Football Talk. Vardy onder het mes voor hernia - Blatter week lang in kunstmatige coma - Refaelov en Mbokani weer in selectie bij Antwerp

Leicester City enkele weken zonder topschutter Vardy

Leicester City, momenteel de nummer drie in de Premier League, kan de eerstvolgende weken niet rekenen op clubtopschutter Jamie Vardy. De 34-jarige voormalige international heeft een hernia opgelopen en moet daarvoor onder het mes, zo bevestigde Leicester-coach Brendan Rodgers.

Bij Leicester City, dat eerder deze maand Rode Duivel Dennis Praet drie maanden zag uitvallen met een hamstringblessure, hopen ze Vardy weer klaar te stomen voor 13 februari. Dan wordt immers de clash met regerend landskampioen Liverpool gespeeld.

Vardy scoorde dit seizoen al dertien keer voor Leicester City in alle competities samen. In de topschuttersstand van de Premier League staat hij met elf doelpunten op de vierde plaats.

Volledig scherm © Photo News

Hongla terug uit schorsing, Refaelov en Mbokani weer fit, Haroun nog niet

Goed nieuws uit de Antwerpse ziekenboeg: Refaelov is weer fit. Hij is er morgen bij tegen Oostende. Ook Mbokani zit weer in de selectie, Haroun ontbreekt nog. Hongla keert terug uit schorsing, Gélin en Miyoshi zitten nog in quarantaine. Er waren geen nieuwe covidpositieven. (MVS)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vargas zes weken aan de kant

Pech voor Ronald Vargas. Door een kraakbeenletsel aan de knie staat de Venezolaan van SK Deinze (1B) minstens zes weken langs de kant. Hij onderging al een operatie in Brugge en zit zaterdagavond thuis tegen Union in de tribune. Hij zal ten vroegste midden maart inzetbaar zijn.(FHN)

Volledig scherm Ronald Vargas. © BELGA

Waasland-Beveren verlengt het contract van doelman Gabriël

Waasland-Beveren heeft vrijdag het contract van invallersdoelman Brent Gabriël opengebroken tot medio 2024. De club maakte het nieuws bekend op haar website. De 21-jarige Gabriël maakte in de zomer van 2019 de overstap van bij Club Brugge.

Vorig seizoen kwam Gabriël in drie duels in actie voor de Leeuwen. Dit seizoen wacht hij nog op zijn eerste optreden. Nordin Jackers is momenteel eerste doelman bij Waasland-Beveren. De club haalde deze winter ook nog Bill Lathouwers weg bij de Nederlandse tweedeklasser MVV. Lucas Pirard maakte de overstap naar 1B-club Union.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cercle Brugge is Velkovski twee weken kwijt

Rode lantaarn Cercle Brugge zal het een tweetal weken zonder de Bulgaar Dimitar Velkovski moeten doen. De linkerflankverdediger kreeg vrijdag, op zijn 26ste verjaardag, het slechte nieuws dat hij een scheurtje heeft opgelopen in de rechterquadriceps.

Velkovski blesseerde zich woensdag op het veld van Antwerp (1-0). Hij stond toen 90 minuten tussen de lijnen. De Bulgaar speelde dit seizoen al dertien competitieduels voor de Vereniging. Cercle trekt zaterdag naar Kortrijk.

Volledig scherm Dimitar Velkovski (links). © BELGA

Vrancken: “Als Engvall niet zo vaak out was, dan voetbalde hij niet meer bij KV”

De ziekenboeg van KV Mechelen loopt vol. Bateau (adductoren), Storm (quadriceps), Bushiri (knie), en Gustav Engvall (knie) zijn nog steeds out. Het is afwachten of en wanneer de Zweedse spits een operatie ondergaat. “De keuze is aan hem”, aldus Wouter Vrancken. “Het is bijzonder jammer dat Gustav terug out is, want hij was goed bezig. Een goede Engvall brengt ons veel bij. Als hij het voorbije anderhalf jaar niet zo vaak geblesseerd was aan z’n knie, dan voetbalde hij hier niet meer en had hij al een stap hogerop gezet.” Steven Defour was onzeker, maar zit toch in de selectie. (ABD)

Volledig scherm © Photo News

Barça vangt bot: Messi ook tegen Elche geschorst

FC Barcelona moet het zondag in La Liga tegen Elche opnemen zonder de geschorste Lionel Messi. Barça was in beroep gegaan tegen de sanctie van twee wedstrijden die de Spaanse voetbalbond (RFEF) Messi had opgelegd voor zijn rode kaart van vorige zondag in de finale van de Spaanse Supercup tegen Athletic Bilbao. Dat beroep werd echter verworpen.

De 33-jarige Messi zat zijn eerste schorsingsdag gisteren/donderdag uit in de Copa del Rey. Barcelona ontsnapte daarin aan een blamage tegen derdeklasser Cornella. De ploeg van trainer Ronald Koeman had een verlenging nodig om door te dringen tot de achtste finales (0-2).

Messi kreeg in de toegevoegde tijd van de verlengingen tegen Athletic rood na een slagbeweging richting Asier Villalibre. Barcelona verloor de finale met 2-3. Het was voor Messi zijn eerste rode kaart ooit voor Barça. Daarom vond Barcelona het voorstel van twee speeldagen ook te zwaar. Hij werd in zijn vorige 752 duels bij de Catalanen immers nooit uitgesloten.

Volledig scherm © Photo News

Blatter lag week in kunstmatige coma

Joseph Blatter heeft na een hartoperatie een week in een kunstmatig coma gelegen. Inmiddels stelt de voormalige voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA het beter en heeft hij de afdeling intensieve zorgen mogen verlaten. Dat zegt zijn dochter in enkele Zwitserse kranten. “Hij maakt elke dag progressie, kleine stappen maar continu”, legt Corinne Blatter uit.

Intensieve zorgen mogen verlaten was “psychologisch een belangrijk signaal”, aldus de dochter. “De dokters zijn tevreden over zijn toestand maar hij heeft nog een lange weg af te leggen.”

De 84-jarige Blatter testte in november positief op het coronavirus en onderging vervolgens een hartoperatie. Die was volgens zijn dochter “ingewikkelder en gevaarlijker” dan eerst gedacht.

Sinds zijn gedwongen afscheid in 2015 wegens corruptie is Blatter, die de FIFA leidde sinds 1998, verwikkeld in een rist juridische zaken. In een laatste episode wordt hij er door de FIFA van verdacht gesjoemeld te hebben bij het managen van het FIFA-museum in Zürich. Volgens zijn dochter Corinne probeert zijn familie hem af te schermen van alle gerechtelijke beslommeringen. “We proberen deze negatieve zaken zolang mogelijk van hem weg te houden”, benadrukte ze nog.

Volledig scherm © AP

Mmae in conflict met STVV-fans

Samy Mmaee heeft de Truiense supporters tegen zichzelf in het harnas gegooid. Na zijn invalbeurt in Kortrijk opende de speler een vraag- en antwoordsessie met de supporters op zijn instagram. Toen een supporter daar reageerde dat de fans van Sint-Truiden het beste zijn, kreeg hij van Mmaee als reactie ‘MDR’, afkorting voor Mort De Rire. Dat schoot bij de ganse harde kern in het verkeerde keelgat. Zij willen hem weg. Intussen verontschuldigdee Mmaee zich al uitgebreid (zie bijgaande foto). Maar of dat zal helpen is zeer de vraag. Want de supporters lustten hem al niet omdat hij vaak allesbehalve kritisch is voor zichzelf en al vaker dommere dingen postte. (FKS)

Volledig scherm Samy Mmaee. © Photo News