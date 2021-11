Football Talk. Vanheusden krijgt Shevchenko als coach bij Genoa

Shevchenko keert als trainer van Genoa terug in de Serie A

De voormalige topschutter van Dinamo Kiev en AC Milan volgt in Genua de zaterdag ontslagen Davide Ballardini op. De ploeg won dit seizoen in de Serie A pas één wedstrijd en staat met 9 punten onder de degradatiestreep. Shevchenko maakte zelf bijna 130 doelpunten in de Serie A voor Milan, waarmee hij in 2003 de Champions League won en een jaar later de landstitel. De Oekraïner kreeg in 2004 de Gouden Bal, als beste voetballer van Europa.