Football Talk. Vanheusden krijgt Shevchenko als coach bij Genoa - Aston Villa ontslaat trainer Dean Smith

Rode Duivels Voor Martínez is positie De Ketelaere geen issue: “Maar in ons systeem verliest hij veel potentieel als spits”

Als er één speler is die ‘hot’ is op dit moment, dan is het wel Charles De Ketelaere (20). Roberto Martínez ziet de aanvaller van Club Brugge niet als een ‘negen’, zo bleek al. “Maar zijn positie is geen zorg”, vertelt de Spanjaard in een uitgebreid gesprek met Gilles De Bilde.

12:00