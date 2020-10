Football Talk. Vanden Borre niet meer op ploegfoto - AZ voetbalt morgen Europees ondanks 13 besmettingen

Vanden Borre niet meer op ploegfoto

Nog maar eens de bevestiging. Anderlecht liet Anthony Vanden Borre gisteren niet poseren voor de nieuwe ploegfoto, wat hij begin dit seizoen wel nog mocht doen. Het zet andermaal in de verf dat RSCA niet meer op Vanden Borre rekent als voetballer - hij traint veelal met de beloften. Ook nieuwkomer Paul Mukairu staat niet op de foto, het is zeer twijfelachtig of de aanvaller vrijdag in het Guldensporenstadion inzetbaar is. Percy Tau is dan normaal wel van de partij. De Zuid-Afrikaan moest in de slotfase tegen OH Leuven hinkend naar de kant, maar tekende gisteren gewoon present op training.

12 besmettingen bij AZ, maar Nederlanders spelen tegen Napoli

De uitwedstrijd van AZ in Napels op de eerste speeldag in de Europa League gaat morgen vooralsnog door. Dertien spelers van de Nederlandse club zijn nochtans besmet met het coronavirus. Afgelopen vrijdag waren er al negen gevallen van corona gemeld bij AZ. Het ging toen om zes spelers (van wie vier uit de A-selectie) en drie werknemers. Gisteren kwamen daar acht nieuwe besmettingen bij. Na overleg met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, de KNVB en UEFA is beslist dat de wedstrijd doorgaat, tenzij de Italiaanse lokale autoriteiten dat verbieden.

Volledig scherm © ANP

Lenglet, Piqué, De Jong en Ter Stegen verlengen verblijf bij Barcelona

De centrale verdedigers Clément Lenglet en Gerard Piqué, middenvelder Frenkie de Jong en doelman Marc-André ter Stegen hebben een nieuw contract getekend bij Barcelona. Dat maakte hun club bekend, kort na een 5-1 zege in de Champions League tegen Ferencvaros.

De Franse international Lenglet en zijn Nederlandse collega De Jong tekenden tot 2026, de Duitser Ter Stegen tot 2025 en de Spanjaard Piqué tot 2024. Voor Piqué, die 33 is en al 548 matchen voor Barcelona op de teller heeft staan, is de voorwaarde voor zijn verlenging wel dat hij ook volgend seizoen nog voldoende in actie komt. In zijn contract is een opstapclausule van 500 miljoen euro opgenomen, net als in dat van de 28-jarige Ter Stegen. Om de 23-jarige De Jong los te weken bij Barcelona moet er 400 miljoen euro op tafel gelegd worden, voor de 25-jarige Lenglet is 300 miljoen al voldoende.

Barcelona onderhandelde over nieuwe contracten om zo gedeeltelijk de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Op korte termijn zullen de spelers minder gaan verdienen, maar later worden ze daarvoor gecompenseerd.

Volledig scherm Lenglet in actie tegen Ferencvaros. © REUTERS

Volledig scherm Lionel Messi met Lenglet (midden) en Frenkie de Jong. © AFP