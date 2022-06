Football Talk. Van Puyvelde stapt om privéredenen op als technisch directeur bij Chinese voetbalbond - Elsner aan de slag bij Le Havre

Chris Van Puyvelde stapt op als technisch directeur van Chinese voetbalbond

Chris Van Puyvelde (62) heeft “omwille van persoonlijke redenen” beslist om zijn contract als technisch directeur bij de Chinese voetbalbond (CFA) niet te verlengen. Hij keert vandaag per direct terug naar België. Eind 2018 verliet Van Puyvelde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), nadat hij er drie jaar technisch directeur was. In die functie was hij verantwoordelijk voor het aanwerven van bondscoach Roberto Martinez.

Van Puyvelde kreeg daarna een aanbod om voor vier jaar aan de slag te gaan bij de Chinese federatie. Bij de KBVB werd hij opgevolgd door Martinez, die tot op vandaag zowel technisch directeur als bondscoach van de Rode Duivels is.

Van Puyvelde was eerder onder meer assistent van Trond Sollied bij Club Brugge, Olympiakos en AA Gent, nadat hij eerder KSC Lokeren en Eendracht Aalst coachte. Na een half jaar als hoofdcoach bij FC Brussels werd hij in 2011 technisch directeur bij Beerschot, om in 2013 sportief adviseur bij de Pro League te worden. Uiteindelijk belandde Van Puyvelde in 2015 bij de KBVB.

Elsner gaat aan de slag bij Le Havre in Ligue 2

Luka Elsner is aangesteld als coach van Le Havre. Dat heeft de Franse Ligue 2-club maandag bekendgemaakt. De 39-jarige Sloveense coach zat zonder club sinds zijn vertrek bij Standard in april. Hij neemt het roer over van Paul Le Guen, die de functie sinds 2019 bekleedde.

Elsner kwam op 7 oktober 2021 naar Standard, nadat hij het seizoen was begonnen bij KV Kortrijk, als vervanger van Mbaye Leye. De Sloveen slaagde er niet in de situatie van de Rouches, die het reguliere seizoen op de 14e plaats eindigden en kwalificatie voor de play-offs misliepen, te keren. Hij verliet Sclessin de dag nadat Standard was gekocht door 777 Partners. De Noor Ronny Deila verving hem aan de boorden van de Maas.

In België maakte Elsner naam tijdens zijn periode bij Union in het seizoen 2018-2019, waarin de Brusselaars derde werden in 1B en de halve finales van de Beker van België bereikten. Daarvoor begon hij zijn trainerscarrière bij NK Domzale in augustus 2013. Nadien leidde hij NK Olimpija (2016-2017) en Paphos FC (2017-2018). Tussen juli 2019 en september 2020 coachte Elsner Amiens in de Ligue 1.

