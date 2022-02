Football Talk. Van den Keybus en De Cuyper verlengen tot 2025 bij Club Brugge - Renato Neto trekt naar Malta

Thomas Van den Keybus en Maxim De Cuyper tot 2025 bij Club Brugge

Twee contractverlengingen bij Blauw-Zwart. Thomas Van den Keybus en Maxim De Cuyper verlengen hun contract bij Club tot 2025. Van den Keybus (20) doorliep de verschillende jeugdreeksen van Blauw-Zwart. Deze zomer werd de Bruggeling voor één seizoen uitgeleend aan KVC Westerlo. Bij de kemphanen speelde Van den Keybus dit seizoen al 16 wedstrijden. Ook Maxim De Cuyper (21) is een rasecht Brugs jeugdproduct. Hij maakte al geruime tijd deel uit van de Brugse A-kern vooraleer afgelopen zomer uitgeleend te worden aan KVC Westerlo. De Cuyper is vaste waarde bij de leider in 1 B. Beiden tekenen nu een contractverlenging tot 2025 bij Club.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Thomas Van den Keybus. © BELGA

Neto aan de slag in Malta

Renato Neto (30) heeft een club gevonden. De Braziliaan die in het verleden furore maakte bij Cercle Brugge en vooral AA Gent zat sinds deze zomer zonder club nadat hij vertrok bij Deinze. Neto onderhield zijn conditie met een groepje andere profs die zonder club zaten in Lokeren. Nu gaat de verdedigende middenvelder aan de slag in Malta bij Sirens FC.

View this post on Instagram A post shared by Renato Neto 🙏🏾 🇧🇷 (@renatoneto10) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Anderlecht moet Hoedt één match missen

Wesley Hoedt kent zijn lot na de rode kaart die hij slikte tegen Cercle Brugge. De verdediger kreeg in eerste instantie één voorwaardelijke wedstrijd schorsing en een boete van 500 euro opgelegd, maar het bondsparket van de Belgische voetbalbond ging daar niet mee akkoord. In hoger beroep werd dat dus één effectieve wedstrijd schorsing en een boete van 1.000 euro, zoals eerst werd gevraagd. Hoedt kon er door dat uitstel dus wel bij zijn in het bekerduel tegen Eupen, maar mist zo het competitieduel van zondag tegen de Panda’s.

Tegen Cercle werd Hoedt vorige week woensdag na 25 minuten uitgesloten omdat hij de tegenstander als laatste verdediger een reële scoringskans ontnam. Scheidsrechter Wesley de Cremer hield het eerst bij een gele kaart, maar de VAR had het anders gezien.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Milan zonder Ibrahimovic in stadsderby tegen Inter

AC Milan kan zaterdag in de Derby della Madonnina tegen stadsgenoot Inter niet rekenen op vedette Zlatan Ibrahimovic, op de 24e speeldag in de Serie A. De veertigjarige aanvaller sukkelt met een kwetsuur aan de rechterachillespees, zo maakte de club vrijdag bekend. Ibra liep de blessure op 23 januari op in de topper tegen Juventus. Collega-spits Ante Rebic is out met een enkelkwetsuur, waardoor de Franse aanvaller Olivier Giroud zich mag opmaken voor zijn eerste Milanese stadsderby.

“Dat Zlatan er niet bij is, is natuurlijk een teleurstelling”, reageert Milan-trainer Stefano Pioli. “Er is vooruitgang, maar de wedstrijd komt zeker nog te vroeg. We moeten nu tonen dat we het ook zonder hem kunnen.”

Volledig scherm © Photo News

Standard moet Gilles Dewaele vier tot zes weken missen

Gilles Dewaele staat door een scheur in de adductoren vier tot zes weken aan de kant. Dat bevestigt zijn club Standard. De 25-jarige rechtsachter, die vorige maand overkwam van Kortrijk en in Luik meteen een basisplaats veroverde, blesseerde zich woensdag op training. Hij sukkelt met een “myo-aponeurotische scheur in zijn rechter adductoren”, aldus de Rouches. “Zijn onbeschikbaarheid wordt geschat op 4 à 6 weken. We wensen Gilles een spoedig herstel toe”, klinkt het nog.

Volledig scherm © Photo News

Al Jazira start WK voor clubs met vlotte zege tegen AS Pirae

Het lokale Al Jazira heeft het achttiende WK voor clubs in Abu Dhabi op gang getrapt met een vlotte 4-1-zege tegen AS Pirae uit Tahiti. In het Mohammed Bin Zayed-stadion keek het nietige Pirae bij de rust al tegen een 3-0 achterstand aan na treffers van Zayed Al Ameri (5.), Ahmed Al Attas (25.) en voormalig KVM- en Standard-verdediger Milos Kosanovic (41.). Vlak na rust zorgde een owngoal van Mohammed Rabii voor de 3-1, vooraleer Abdoulay Diaby (ex-Club Brugge, -Anderlecht, en -Moeskroen) de 4-1-eindstand vastlegde.

De wereldvoetbalbond FIFA wilde het WK aanvankelijk in de zomer van 2021 organiseren in China maar het evenement werd door de coronapandemie verplaatst naar Japan. De Japanse regering besloot in september vorig jaar de organisatie evenwel terug te geven waarna de Verenigde Arabische Emiraten werden aangeduid als nieuwe gastheer. Tegelijk werd het toernooi verplaatst van december naar februari.

Zeven ploegen nemen deel aan de strijd tussen de continentale kampioenen. Namens Europa doet Chelsea, de ploeg van Romelu Lukaku, mee als winnaar van de Champions League. Het Braziliaanse Palmeiras won de Copa Libertadores en vertegenwoordigt Zuid-Amerika. Andere deelnemers zijn het Mexicaanse Monterrey (winnaar Concacaf CL), het Saoedische Al Hilal (winnaar Aziatische CL), het Egyptische Al Ahly (winnaar Afrikaanse CL), Al Jazira (als kampioen van de Emiraten) en AS Pirae. Dat vervangt het Nieuw-Zeelandse Auckland City.

Chelsea en Palmeiras komen pas vanaf de halve finales in actie. De Blues treffen Al Hilal of Al Jazira. Palmeiras neemt het op tegen Al Ahly of Monterrey.

De finale wordt op 12 februari gespeeld. De laureaat volgt op de erelijst Bayern München op, dat in 2020 in Qatar de titel won.

Volledig scherm Diaby scoorde. © AFP

Bondsparket vraagt 3 duels schorsing voor Kadri (Kortrijk), 1 duel voor Verstraete (Antwerp)

Het parket van de Belgische voetbalbondheeft KV Kortrijk-middenvelder Abdelkahar Kadri een minnelijke schikking van drie wedstrijden schorsing voorgesteld voor zijn rode kaart van woensdag in het duel tegen Antwerp (0-2 verlies). Antwerp-middenvelder Birger Verstraete, die al vroeg in het duel moest gaan douchen, krijgt als voorstel één wedstrijd schorsing.

Antwerp veroverde woensdag in een inhaalwedstrijd de volle buit bij KV Kortrijk (0-2). The Great Old moest wel bijna heel de partij met een man minder afwerken, nadat Verstraete in de tiende minuut na niet echt doortastend verdedigen aan de noodrem trok en rood onder de neus kreeg. Het Bondsparket is van oordeel dat Verstraete geen “brutale fout” beging, maar stelt voor de Antwerp-speler, omdat hij al disciplinaire antecedenten telt, een wedstrijd effectieve schorsing voor. Verstraete moet ook een effectieve boete van 1.000 euro betalen.

Halfweg de tweede periode moest ook Kortrijk met tien voort. Kadri ging met beide voeten vooruit te driest door op Almeida en hij mocht gaan douchen. “Er kan niet de minste twijfel over bestaan dat een dergelijke fout de fysieke integriteit van de tegenstrever in gevaar heeft gebracht”, aldus het Bondsparket, dat drie wedstrijden effectieve schorsing voorstelt met een effectieve boete van 3.000 euro. “Alhoewel de betrokken speler geen disciplinaire antecedenten heeft, is het Bondsparket de mening toegedaan dat een schorsing van drie effectieve wedstrijden (zonder uitstel) absoluut verantwoord is gelet op de wijze waarop deze brutale fout werd uitgevoerd. Het gaat om een hoge intensiteit, met gestrekte benen en beide voeten vooruit. De fysieke integriteit werd onmiskenbaar in gevaar gebracht.”

Zowel Antwerp als Kortrijk kunnen tegen het schorsingsvoorstel in beroep gaan.

Volledig scherm © Photo News

Kortrijk biedt excuses aan voor incidenten: “Fans die zich misdragen hebben zullen gepast worden gestraft”

Tijdens Kortrijk-Antwerp kwam het gisteravond ook tot schermutselingen op de tribunes. Supporters van de ‘Great Old’ zaten op de hoofdtribune en zo gingen de poppen aan het dansen. Kortrijk kwam vandaag met een statement naar buiten. “KV Kortrijk betreurt dit incident, keurt het ten zeerste af en verontschuldigt zich voor de taferelen die zich gisteren hebben voorgedaan. We willen benadrukken dat wij als club steeds het maximale doen om supportersvermenging tegen te gaan. Zo worden er restricties opgelegd bij de online en fysieke verkoop van tickets. Enkel in het verleden geregistreerde accounts kunnen tickets kopen. Tickets kunnen sowieso pas gekocht worden na opgave van volledige identiteitsgegevens. Deze lijsten worden dan in overleg met de politie nog eens gescreend en bij de minste twijfel worden tickets geannuleerd. Voor de wedstrijd van gisteren werden op die manier de tickets van een vijftigtal personen geannuleerd. Ook voor en tijdens de wedstrijd worden er extra controles uitgevoerd. Alle maatregelen ten spijt bestaat er jammer genoeg geen 100 procent sluitend systeem. De club zal in samenspraak met de politie en na analyse van de beelden de gepaste maatregelen nemen ten aanzien van de supporters die zich misdragen hebben. Als familieclub staan we erop dat iedereen, op een sportieve en veilige manier moet kunnen genieten van een aangename voetbalwedstrijd.” (IVDA)

Volledig scherm © BELGA

Canada heeft eerste WK-kwalificatie sinds 1986 quasi beet

Canada mag zich voor het eerst in 36 jaar opmaken voor deelname aan het WK. Dankzij een 0-2 zege woensdagavond in El Salvador is het land zo goed als zeker van kwalificatie voor de eindronde in Qatar.

Canada haalde het in hoofdstad San Salvador na goals van Atiba Hutchinson en Jonathan David (ex-AA Gent). Tajon Buchanon (Club Brugge) mocht na 57 minuten invallen. Even later scoorde Hutchinson, David besliste de partij in de toegevoegde tijd.

In het klassement van de CONCACAF (Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben) leidt Canada met 25 punten na elf speeldagen voor de Verenigde Staten en Mexico, die allebei 21 punten hebben. Panama volgt als vierde op acht punten terwijl er nog slechts drie speeldagen op het programma staan. De top drie plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de vierde speelt intercontinentale play-offs.

Canada was er nog maar een keer bij op een WK, in 1986 in Mexico waar het in de groepsfase met 0 op 9 werd uitgeschakeld. Panama verloor woensdagavond met 1-0 in Mexico. Raul Jimenez (Wolverhampton) scoorde in de 80e minuut de enige goal van op de stip. De VS waren in Saint-Paul (Minnesota) met 3-0 te sterk voor Honduras, Jamaica verloor in Kingston met 0-1 van Costa Rica.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Duitse coach Roger Schmidt verlaat PSV op einde van seizoen

De Duitser Roger Schmidt stopt na dit seizoen als trainer van PSV. Dat bevestigt de Nederlandse club donderdag op zijn website. De 54-jarige Schmidt was zelf vragende partij om zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij is hoofdcoach in Eindhoven sinds maart 2020. Daarvoor trainde hij onder meer Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen en Beijing Guoan.

“De afgelopen weken hebben we benut om goede gesprekken te voeren. Het was onze intentie om met Roger verder te gaan, maar hij heeft besloten aan het einde van het seizoen te stoppen. Dat vinden wij jammer, maar dit verandert niets aan onze doelstelling om zoveel mogelijk prijzen in de wacht te slepen dit seizoen”, zegt de directeur voetbalzaken van PSV John de Jong.

PSV, dat met Yorbe Vertessen een jonge Belgische spits in de rangen heeft, staat na twintig speeldagen tweede in de Eredivisie op 2 punten van Ajax. Het won tegen de Amsterdammers wel de Johan Cruijff Schaal. Vorig seizoen moesten de Eindhovenaren Ajax ook voor zich dulden in de eindstand.

PSV werd in augustus door het Benfica van Jan Vertonghen uit de poules van Champions League gehouden. Daarna eindigden de Nederlanders derde in hun groep van de Europa League achter Monaco en Real Sociead. Later deze maand wacht het Israëlische Maccabi Tel Aviv in de zestiende finales van de Conference League.

PSV is ook nog actief in de Nederlandse beker. In de kwartfinales speelt rood-wit tegen NAC.

Volledig scherm Roger Schmidt. © Photo News

Lampard neemt Ashley Cole op in technische staf van Everton

Ashley Cole gaat aan de slag als assistent-coach bij Everton. Hij zal er werken aan de zijde van Frank Lampard, die maandag werd aangesteld als nieuwe trainer van de Toffees. De twee voormalige Engelse internationals kennen elkaar goed want ze speelden jarenlang samen bij Chelsea. Bij die club was de inmiddels 41-jarige Cole vandaag werkzaam in de jeugdacademie. De gewezen linksachter combineerde die functie met een rol als assistent bij de Engelse U21, waar Lee Carsley hoofdcoach is.

“Ik was in de wolken toen Frank mij vroeg om hem te vervoegen bij Everton”, legt Cole donderdag uit. “Dit is een prachtige kans bij een fantastische club en ik kom naar hier om hard te werken en Everton aan succes te helpen. De mogelijkheid om weer met Frank samen te werken, was ook erg aanlokkelijk. Hij is een uitstekende manager en leider.”

Everton bengelt met 19 punten uit 20 wedstrijden als zestiende maar net boven de degradatiezone. De bleke prestaties kostten de Spanjaard Rafael Benitez vorige maand zijn job in Liverpool.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Benfica en Vertonghen lopen in eigen huis blauwtje op tegen Gil Vicente

Benfica en Jan Vertonghen hebben op de 20ste speeldag van de Primeira Liga op eigen veld een blauwtje gelopen tegen Gil Vicente (1-2). Samuel Dias Lino (11.) legde het Estadio da Luz al snel het zwijgen op. Giorgi Aburjania (65.) haalde met nog een kwartwedstrijd te gaan de angel definitief uit de wedstrijd. Jan Vertonghen mocht na 77 minuten gaan rusten. De aansluitingstreffer van Goncalo Ramos (88.) viel te laat.

De hoofdstedelingen mogen de titel stilaan helemaal uit hun hoofd zetten. Ze staan derde met 44 punten, op twaalf punten achterstand van leider Porto. Sporting is tweede met 47 punten en komt later op woensdag zelf nog in actie (21u45). Gil Vicente vat post op een knappe vijfde plaats met 33 punten.

Volledig scherm © AFP

Beschuldigingen tegen City-verdediger Benjamin Mendy stapelen zich op

De Franse verdediger Benjamin Mendy van Manchester City is aangeklaagd voor een bijkomende poging tot verkrachting. Dat raakte woensdag bekend toen de voetballer voor een Engelse rechtbank verscheen. De 27-jarige Mendy, wereldkampioen met de Fransen in 2018, wordt nu beschuldigd van zeven verkrachtingen, een aanranding en een poging tot verkrachting.

Zijn proces start op 25 juli en zal een zestal weken duren, zo werd woensdag bekendgemaakt tijdens de zitting in de rechtbank van Chester. De voetballer zat al vier maanden in voorlopige hechtenis. Begin dit jaar werd hij onder voorwaarden vrijgelaten, in afwachting van zijn proces.

Manchester City schorste Mendy in augustus. De linksachter speelt sinds 2017 voor de Citizens, die zo’n zestig miljoen euro voor hem neertelden bij Monaco. Sinds zijn komst speelde Mendy bij het team van Rode Duivel Kevin De Bruyne 75 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en twaalf assists gaf. Zijn carrière in Engeland werd doorkruist door enkele zware blessures, zoals een scheur in de kruisbanden van zijn linkerknie in 2017. Een jaar later behoorde hij wel tot de Franse selectie die in Rusland de wereldtitel veroverde. Met City won hij drie landstitels.

Volledig scherm © AP

Nu ook officieel: Aubameyang voor 3,5 jaar naar FC Barcelona

De verwachte bevestiging. Pierre-Emerick Aubameyang (32) is de nieuwe spits van FC Barcelona. De aanvaller tekent in Camp Nou een contract tot medio 2025, waarin ook een optie zit om mits wederzijdse toestemming al in 2023 uit elkaar te gaan een afkoopclausule van 100 miljoen wordt voorzien.

Gisteren werd al bevestigd dat het contract van Aubameyang met wederzijdse toestemming was verscheurd. De 32-jarige stond stond nog tot 2023 onder contract bij de Gunners, maar kwam sinds december niet meer in actie na een disciplinaire sanctie. De spits kwam in 2018 aan in Londen en was goed voor 92 doelpunten in 162 wedstrijden over alle competities. Hij was er ook een tijdlang aanvoerder, maar kreeg het aan de stok met coach Mikel Arteta.

Aubameyang, die in 2015 werd uitgeroepen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar, speelde voor AC Milaan, Dijon, Rijsel, Monaco en Saint-Etienne, voordat hij in 2013 tekende bij Borussia Dortmund, waar Arsenal hem in januari 2018 oppikte.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Aubameyang in het shirt van Arsenal. © Photo News

Dirar en Kasimpasa gaan uit elkaar

Nabil Dirar zit opnieuw zonder club. De Marokkaanse Belg speelde sinds september voor het Turkse Kasimpasa, maar daar heeft hij na een half jaar alweer afscheid genomen. Dirar keerde vorig jaar terug naar Club Brugge, waar hij tot 2012 het mooie weer maakte. Bij Club kwam de rechtsachter amper aan speelminuten vorig jaar, en ook in Turkije stond hij maar 6 wedstrijden tussen de lijnen. Daarvoor speelde hij ook onder meer voor KVC Westerlo.

Volledig scherm © Photo News

Brazilië wint vlot tegen Paraguay

Brazilië heeft een vlotte 4-0-zege geboekt tegen Paraguay in de WK-kwalificaties. Raphinha opende de score voor de ‘Goddelijke Kanaries’. Philippe Coutinho tekende voor de 2-0, Antony scoorde de 3-0 en Rodrygo bepaalde de eindstand. Brazilië blijft koploper van het kwalificatietoernooi voor landenploegen uit Zuid-Amerika en is al zeker van deelname aan het WK in Qatar. Op de FIFA-ranking blijft Brazilië wel achter de Rode Duivels, omdat het vorige week niet won tegen Ecuador. Tijdens de wedstrijd in Belo Horizonte braken er rellen uit tussen aanhangers van Cruzeiro en Atlético Mineiro. De politie verrichtte meerdere arrestaties.

Verder was Argentinië ook zonder Lionel Messi te sterk voor Colombia (1-0). Lautaro Martínez maakte het enige doelpunt voor de Argentijnen, die al zeker zijn van kwalificatie voor het WK. Ecuador speelde gelijk tegen Peru (1-1) en kan de tickets voor het WK in Qatar bijna bestellen. De ploeg staat nu derde en kan de vijfde plaats niet meer uit handen geven. De nummer 5 van het kwalificatietoernooi voor landenploegen uit Zuid-Amerika speelt duels in de play-offs voor deelname aan het WK.

Volledig scherm © AP

Dan toch geen effectieve schorsing voor Hoedt

Anderlecht zal de komende wedstrijden gewoon op Wesley Hoedt kunnen blijven rekenen. De Nederlandse centrale verdediger ontsnapt aan een effectieve schorsing voor de rode kaart die hij pakte tegen Cercle Brugge. Hoedt haalde toen de doorgebroken Matondo onderuit. Ref De Cremer spaarde hem aanvankelijk nog met geel, maar trok op aangeven van de VAR toch rood.

Het Bondsparket van de KBVB vorderde aanvankelijk één effectieve speeldag schorsing voor de Nederlander, maar Anderlecht aanvaardde dat voorstel niet. De zaak belandde zo bij het Disciplinair Comité en daar werd geoordeeld dat één speeldag met uitstel (tot begin februari 2023) volstond. Hoedt moet ook een boete van 500 euro betalen.

De samenvatting van Anderlecht-Cercle, met het rood voor Hoedt na 54 seconden:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lyon verslaat Marseille in inhaalwedstrijd achter gesloten deuren

Zonder de geblesseerde Jason Denayer heeft Olympique Lyon dinsdag in een inhaalwedstrijd van de veertiende speeldag met 2-1 gewonnen van Marseille. Op 21 november stonden Lyon en Marseille al tegenover elkaar, maar toen werd het duel al na vier minuten gestaakt, nadat Marseille-middenvelder Dimitri Payet bij een hoekschop een flesje water tegen het hoofd gegooid kreeg. Dinsdag werd het duel achter gesloten deuren herspeeld.

Bij de rust stond Marseille 0-1 voor dankzij Matteo Guendouzi (10e). Xherdan Shaqiri maakte een kwartier voor tijd gelijk en en minuut voor affluiten haalde Moussa Dembele de zege binnen.

Marseille miste de kans om naar de tweede plaats te wippen. Met 40 punten is het derde, op dertien punten van Paris Saint-Germain en twee van Nice. Lyon volgt met 34 punten op de zevende plaats, op gelijke hoogte van de nummer vijf en op slechts één punt van de top vier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Australië doet slechte zaak met 2-2 gelijkspel in Oman

Op de achtste speeldag in groep B van de Aziatische kwalificatiezone voor het WK 2022 heeft Australië dinsdag in Masqat vrede moeten nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Oman.

Dankzij doelpunten van Jamie McLaren en Aaron Mooy leken de Australiërs op 1-2 winst af te stevenen, maar in de slotminuut zagen ze zich de driepunter nog door de neus geboord toen Abdullah Fawar, die ook al de 1-1 gescoord had, een strafschop mocht omzetten voor Oman.

In de stand is Australië met 15 punten derde. Het ziet nummer twee Japan, dat met 2-0 won van Saoedi-Arabiê, tot drie punten uitlopen. De Saoedi’s zijn met 19 punten leider. Na het gelijkspel tegen Oman is Australië nu wel helemaal zeker van een plaats in de top drie. Bovendien hebben de “The Socceroos” hun lot nog in eigen handen, want op de slotspeeldagen nemen ze het nog in eigen huis op tegen Japan en spelen ze op verplaatsing bij Saoedi-Arabië.

De eerste twee van de Aziatische groepen zijn rechtstreeks geplaatst, de nummers drie nemen het tegen elkaar op om uit te maken wie de nummer vijf van Zuid-Amerika partij geeft in een barrageduel. In groep A ligt met Iran (22 ptn) en Zuid-Korea (20) de top twee al vast en strijden de Verenigde Arabische Emiraten (9), Libanon (6) en Irak (5) op de resterende twee speeldagen om de derde plaats.

Volledig scherm Aaron Mooy, hier op een archiefbeeld. © AFP

Zuid-Korea voor tiende keer op rij naar WK

De Zuid-Koreaanse voetballers hebben hun ticket voor het WK in Qatar beet. Door dinsdag in Dubai met 2-0 te winnen van Syrië verzekerden ze zich vaan een plaats bij de eerste twee in groep A van de Aziatische kwalificatiezone. Eerder deed Iran dat al.

Het is de tiende keer op rij, de elfde keer in totaal, dat de Zuid-Koreanen er bij zullen zijn op een Wereldbeker. Een vierde plaats op het WK van 2002 in eigen land (en Japan) was het hoogtepunt voor het nationale elftal. In 2010 werden in Zuid-Afrika de achtste finales bereikt, de andere keren eindigde het in de groepsfase. Dat was ook bij de eerste deelname in 1954 het geval.

De top twee van de Aziatische groepen zijn rechtstreeks geplaatst, de nummers drie nemen het tegen elkaar op om uit te maken wie de nummer vijf van Zuid-Amerika partij geeft in een barrageduel. In groep A ligt met Iran (22 ptn) en Zuid-Korea (20) de top twee al vast en strijden de Verenigde Arabische Emiraten (9), Libanon (6) en Irak (5) op de resterende twee speeldagen om de derde plaats. In groep B hebben Saoedi-Arabië (19) en Japan (18) de beste papieren en is ook Australië (14), dat dinsdagavond nog speelt, bijna zeker van een plaats in de top drie.

Volledig scherm © EPA

RWDM huurt Obbi Oulare van Barnsley

1B-club RWDM versterkt zijn aanval met Obbi Oulare. Hij wordt voor anderhalf jaar op uitleenbasis (met aankoopoptie) overgenomen van FC Barnsley uit de Engelse Championship.

“Wij zijn blij om Obbi te kunnen integreren in het huidige project van RWDM. Ons doel is om hem opnieuw volledig fit op het veld te krijgen, zodat hij over al zijn capaciteiten kan beschikken”, bevestigt RWDM op de clubwebsite. “Hij wordt uitgeleend voor 18 maanden om Obbi de tijd te geven zijn beste niveau te vinden. We hopen dat hij ons al kan helpen dit seizoen, maar het hoofddoel blijft om het seizoen 2022-23 te kunnen aanvatten met een Obbi Oulare die 100% over zijn fysieke en technische mogelijkheden beschikt en van hem een steunpilaar te maken in ons aanvallende compartiment.”

De 26-jarige Oulare stapte vorige zomer van Standard over naar Barnsley. Zijn inbreng bleef er beperkt tot twee korte invalbeurten. De boomlange centrumspits heeft ook een verleden bij onder meer Club Brugge, Zulte Waregem en Antwerp.

RWDM pakte ook al uit met de komst van Kylian Hazard, die wordt gehuurd van Cercle Brugge.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

1/8ste finales al eindstation voor PSG

Paris Saint-Germain, regerend houder van de Coupe de France, is maandagavond al in de 1/8ste finales gesneuveld na een spannende strafschoppenreeks tegen Nice.

In een evenwichtige wedstrijd, waarin PSG de bal monopoliseerde, werd er in 90 minuten niet gescoord. Daardoor moesten elfmeters de beslissing forceren in het Parc des Princes. In die penaltyreeks legde Lionel Messi als eerste aan voor de Parijzenaars en hij faalde niet. Vervolgens hield ook Kylian Mbappé het hoofd koel. Leandro Paredes kon het goede voorbeeld van zijn ploegmaats niet volgen, maar had het geluk dat ook bezoeker Andy Delort zijn elfmeter meteen erna niet wist te benutten. Nice had na zeven pogingen zes keer gescoord. Xavi Simons was aansluitend aan zet om de hoofdstedelingen in de running te houden, maar hij kon zijn poging niet omzetten.

PSG schreef de Coupe de France zes keer in de afgelopen zeven jaar op zijn naam.

Nice - Marseille, Bergerac (IV) - Versailles (IV), Nantes - Bastia (II) en Monaco - Amiens (II) zijn de affiches in de kwartfinales.

Volledig scherm Marcin Bulka, doelman van Nice, de gevierde man. © EPA

Volledig scherm Ontgoocheling bij Xavi Simons. © Photo News

Volledig scherm Messi trapt zijn elfmeter binnen. © REUTERS

Lampard gaat Everton coachen

Frank Lampard keert als trainer van Everton terug in de Premier League. De 43-jarige Engelsman volgt Rafael Benitez op, die twee weken geleden moest vertrekken bij de club uit Liverpool. Everton polste ook naar bondscoach Roberto Martínez. Lampard was eerder manager van Derby County en Chelsea en tekent een contract voor 2,5 jaar.

De 106-voudig international van Engeland werd een jaar geleden ontslagen bij Chelsea, de club waarvoor hij het grootste deel van zijn carrière speelde. Als voetballer won Lampard met Chelsea drie keer de Premier League en ook de Champions League (2012) en Europa League (2013). De Engelsman begon als trainer bij Derby County en ging in 2019 bij Chelsea aan de slag. Lampard mocht flink investeren in de selectie van de Blues, maar vanwege tegenvallende prestaties greep de clubleiding begin vorig jaar in. Onder leiding van zijn opvolger Thomas Tuchel won Chelsea de Champions League.

Everton staat op de zestiende plaats in de Premier League, maar net boven de degradatiezone.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.