Football Talk. Van Damme (KVM) geblesseerd - Van Crombrugge werkt aan revalidatie - Eerste training Dimata bij Espanyol

Van Damme (KVM) geblesseerd

KV Mechelen moet het in de bekerwedstrijd van morgen tegen RWDM zonder Joachim Van Damme (29) doen. De middenvelder is out met een overbelasting aan de adductoren. Ook voor de competitiematch tegen Cercle Brugge komend weekend is hij onzeker. De voorbije weken zat Van Damme al op zijn limiet en het drukke programma eist nu zijn tol. (ABD)

Real-voorzitter Perez legt positieve coronatest af

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez (73) heeft positief getest op het coronavirus. Hij vertoont geen symptomen. Dat meldt de club van Thibaut Courtois en Eden Hazard. Coach Zinédine Zidane verscheen volgens Spaanse media voor het eerst weer op het trainingsveld na zijn isolatie.

Anderhalve week geleden raakte de positieve coronatest van Zidane bekend. Het nieuws kwam er na de pijnlijke uitschakeling van Real in de Spaanse beker. In de zestiende finales ging de Spaanse landskampioen na verlengingen met 2-1 onderuit bij derdeklasser CD Alcoyano.

Zidane zat niet op de bank bij de competitiewedstrijden tegen Alavés (23/01, 1-4 zege) en Levante (30/01, 1-2 nederlaag). Na het voorleggen van enkele negatieve tests kon de Fransman dinsdag zijn troepen opnieuw overschouwen op het trainingsveld. Zaterdag gaat De Koninklijke, derde in La Liga, op bezoek bij rode lantaarn Huesca.

Volledig scherm © AFP

Eerste training Dimata bij Espanyol

Nany Dimata werkte vandaag zijn eerste training bij Espanyol af. Anderlecht leende gisteren de aanvaller, met aankoopoptie, uit aan de Spaanse tweedeklasser. “Nany heeft nood aan wedstrijdritme om fysiek terug naar zijn topniveau te groeien. Omdat RSCA die sportieve garanties niet kon bieden, was Nany vragende partij om een oplossing te vinden”, klonk het in een korte mededeling. “Namens de hele club wensen we Nany daarom het allerbeste in Barcelona.”

De intussen 23-jarige Dimata werd bij de Belgische recordkampioen fors afgeremd door blessureleed. Dit seizoen startte hij nog als basisspeler - en dat leverde hem toen ook enigszins verrassend een selectie voor de Rode Duivels op -, maar nadien deed coach Vincent Kompany steeds minder een beroep op Dimata, die aandrong op een vertrek.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van Crombrugge werkt aan revalidatie

Hoopgevend nieuws voor de Anderlecht-fans. Paars-wit deelde via sociale media mee dat Henrik Van Crombrugge op de weg terug is: “Look who’s here.” De doelman werd eind december geopereerd aan de rug. Verwacht wordt dat de Rode Duivel out is tot begin april. Zijn laatste wedstrijd dateert al van 8 november vorig jaar. Momenteel staat Timon Wellenreuther tussen de palen bij Anderlecht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bayern trekt naar Qatar als topfavoriet

Donderdag begint het WK voor clubs in Qatar met de twee wedstrijden van de kwartfinales. Champions League-winnaar Bayern München, pas aan zet vanaf de halve finales, is de grote favoriet voor de eindzege. Het toernooi start met de ontmoeting tussen het Mexicaanse Tigres en het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai. De winnaar van dat duel komt in de halve finales uit tegen de kampioen van Zuid-Amerika, Palmeiras. Het Braziliaanse team klopte nog maar enkele dagen geleden de landgenoten van Santos in de finale van de Copa Libertadores.

Bayern München moet in de halve finales aan de bak tegen de winnaar van het duel tussen het Egyptische Al-Ahly, de kampioen van Afrika, en het Qatarese Al-Duhail, de club van de Braziliaanse Belg Junior Edmilson en kampioen van Qatar.

Oceanië vaardigde dit jaar geen deelnemer af voor het WK. Auckland City gaf forfait als gevolg van de quarantainemaatregelen die de Nieuw-Zeelandse overheid oplegt in de strijd tegen het coronavirus. Al-Duhail profiteert en mag zo meteen starten in de kwartfinales.

De finale van het WK voor clubs vindt op 11 februari plaats, net als de wedstrijd om het brons. Liverpool is titelverdediger, na een zege in de finale van vorige editie tegen Flamengo. Voordien was Real Madrid driemaal op een rij aan het feest. Het is al van 2012 geleden, toen de Brazilianen van Corinthians het haalden van Chelsea, dat de winnende club van buiten Europa komt.

Volledig scherm © Photo News