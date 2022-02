Football Talk. United verslikt zich in hekkensluiter, debuut in mineur voor Lampard - Rode Duivels blijven leider op FIFA-ranking

Rode Duivels blijven leider op FIFA-ranking

België behoudt de leiding op de eerste FIFA-ranking van het jaar. Al sinds september 2018 bezitten de Rode Duivels de eerste plaats. Eerste achtervolger Brazilië had de voorbije interlandperiode de kans om België van de troon te stoten, maar greep in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ecuador en Colombia naast de 6/6 die het daarvoor nodig had. Frankrijk blijft op de derde plek. Argentinië wipt over Engeland naar plaats vier.

Op 26 maart spelen de Rode Duivels hun volgende interland. Dan wordt in Dublin een oefenwedstrijd afgewerkt tegen Ierland.

Clement en Monaco naar halve finales Coupe de France

Philippe Clement blijft met AS Monaco in de running voor bekerwinst. Ze wonnen ze hun kwartfinale in de Coupe de France met 2-0 van tweedeklasser Amiens. Aurelien Tchouameni (5.) was al snel succesvol in de afwerking en ook Kevin Volland (54.) toonde zich snel in de tweede helft trefzeker. Eliot Matazo mocht in de 58ste minuut van de Monegaskse bank komen. Gescoord werd nadien niet meer en het ticket voor de halve finale was binnen.

Clement hoeft met zijn elftal overigens niet meer te vrezen voor het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. Zij gingen er in de vorige ronde uit tegen Nice na een spannende strafschoppenreeks.

Lampard beleeft competitiedebuut in mineur bij Everton, ook United verspeelt punten

Frank Lampard heeft een competitiedebuut in mineur beleefd bij Everton op de 24ste speeldag van de Premier League. Newcastle United toonde zich te sterk met 3-1. De Toffees kwamen nochtans op voorsprong na een eigen doelpunt van Jamaal Lascelles (36.), maar een minuut later hingen de bordjes alweer in evenwicht na een owngoal van Mason Holgate. Ryan Fraser (56.) hield vroeg na de rust de drie punten op St. James’ Park en Kieran Trippier (80.) diepte de marge nog wat verder uit. Everton kampeert maar net boven de gevarenzone in het klassement, op de zestiende plaats met 19 punten. Newcastle volgt een plaats lager met een punt minder.

Tegelijkertijd waren ook West Ham en Watford aan zet (1-0). Jarrod Bowen (68.) tekende halverwege de tweede helft voor de enige treffer van de partij. Christian Kabasele bleef op de bank bij de bezoekers. West Ham blijft bovenin meedraaien en prijkt voorlopig op de vierde plaats met 40 punten. Watford verkeert in degradatiegevaar, op de negentiende plaats met 15 punten.

Ook Manchester United moest niet veel later aan de bak bij hekkensluiter Burnley (1-1). Jay Rodriguez (48.) wiste de openingsgoal van Paul Pogba (18.) uit. Door het puntenverlies moeten de Red Devils de vierde plek aan West Ham laten en genoegen nemen met de vijfde plaats en 39 punten. Burnley geraakt niet weg van de laatste plaats met 14 punten.

Inter-fans zingen naam van Mourinho voor clash tegen AS Roma

Mooi moment voor José Mourinho in Milaan, vanavond. Voor de aftrap van Inter-AS Roma scandeerde de thuisaanhang zijn naam en er werd ook een spandoek getoond om hem welkom te heten. De Portugees leidde Inter naar grote successen, waaronder de Champions League-eindzege. En dat zijn de fans van de regerende landskampioen duidelijk nog niet vergeten. Mourinho bedankte op zijn beurt de thuisfans voor het respect. Inter won na goals van Edin Dzeko en Alexis Sanchez en stoot door naar de halve finales van de Coppa Italia.

PSV heeft maar 45 minuten nodig om halve finaleticket in beker veilig te stellen

PSV Eindhoven heeft zich als eerste club verzekerd van een plekje in de halve finales van de KNVB Beker. In het eigen Philips Stadion droop tweedeklasser NAC Breda met 4-0 af.

Na de eerste helft lag de match al in een beslissende plooi met goals van Noni Madueke (8.) en Mario Götze (28. en 40.). Na de rust stond er niets meer op het spel. Yorbe Vertessen mocht nog een klein halfuur komen meepikken bij de thuisploeg. Hij mocht van dichtbij aanschouwen hoe Cody Gakpo (79.) de eindstand vastlegde.

In de andere kwartfinales trekt AZ naar RKC en geeft Ajax voor eigen volk Vitesse partij (beide op woensdag). Donderdag is er nog de vierde en laatste affiche tussen NEC en Go Ahead Eagles.

Palmeiras verslaat Al Ahly en plaatst zich als eerste voor finale van WK voor clubs

Het Braziliaanse Palmeiras heeft zich in Abu Dhabi als eerste geplaatst voor de finale van het WK voetbal voor clubs. In de halve finale versloeg de Copa Libertadores-winnaar het Egyptische Al Ahly met 2-0.

De Zuid-Amerikanen mochten met een 1-0 voorsprong de kleedkamers induiken na een doelpunt van Raphael Veiga (39.). In de tweede helft kreeg de Afrikaanse kampioen al snel een tweede doelpunt te slikken door toedoen van Dudu (49.). Die klap kwam het niet meer te boven.

Woensdag staat de tweede halve finale op het menu. Daarin mag Aziatisch kampioen Al Hilal proberen om regerend Champions League-houder Chelsea het vuur aan de schenen te leggen. De uiteindelijke finale vindt zaterdag plaats.

Bayern München is de uittredend wereldkampioen voor clubs. Vorig jaar hield het in de finale het Mexicaanse Tigres af met 1-0 dankzij een doelpunt van Robert Lewandowski.

Transfer Süle is “geen oorlogsverklaring” aan Bayern

De transfer van Niklas Süle moet niet worden gezien als een oorlogsverklaring aan Bayern München. Dat heeft Hans-Joachim Watzke, de CEO van Borussia Dortmund, verklaard aan de krant ‘Frankfurter Rundschau’. “We hebben geen speler van Bayern gepikt”, liet Watzke optekenen.

Dortmund maakte gisteren de komst Süle bekend. De centrale verdediger tekent deze zomer een contract van vier seizoenen bij de club van Rode Duivels Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel. “Er waren enkel argumenten pro deze transfer. Niklas is in de fleur van zijn leven, is een vaste waarde in de nationale ploeg, heeft veel internationale ervaring en is transfervrij”, aldus Watzke.

Eerder geraakten Süle en Bayern het niet eens over een verlenging van Süles aflopende contract bij de Rekordmeister.

Aston Villa leent Trezeguet (ex-Anderlecht) uit aan club Chadli

Premier League-club Aston Villa heeft Mahmoud Hassan ‘Trezeguet’ tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het Turkse Istanbul Basaksehir, de club van Nacer Chadli. Dat heeft de Engelse club dinsdag meegedeeld. Trezeguet, die in het verleden ook uitkwam voor Anderlecht en Moeskroen, kwam in 2019 aan in Aston Villa. Hij werkte er 64 wedstrijden af, waarin hij goed was voor 9 doelpunten. In april liep hij een zware knieblessure op, waarna hij afgelopen maand de training mocht hervatten. De Egyptische international (52 caps) werkte onlangs de Afrika Cup af. Daarin moest hij het met Egypte in de finale afleggen tegen Senegal.

Ook Pizzi versterkt de club. De Portugees, echte naam Luis Miguel Afonso Fernandes, kwam in het totaal 360 keer in actie voor de Portugese topclub Benfica. Daarin was hij goed voor 94 doelpunten en 96 assists.

Al 17 miljoen tickets aangevraagd in eerste verkoopperiode

Voor het WK voetbal dat in Qatar plaatsvindt, zijn al 17 miljoen tickets aangevraagd in de eerste verkoopperiode. Dat meldt de wereldvoetbalbond FIFA.

De eerste verkoopperiode duurde 20 dagen, van 19 januari tot dinsdag om 13 uur (lokale tijd in Doha). De meeste ticketaanvragen komen van inwoners van het gastland. De FIFA zegt ook te zijn “overspoeld door aanvragen” uit andere voetballanden en sleutelmarkten, zoals Argentinië, Brazilië, Engeland, Frankrijk, India, Mexico, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.

Het meest gegeerd zijn tickets voor de finale op 18 december in het Lusail-stadion, in de gelijknamige Qatarese stad. Voor die wedstrijd liepen alleen al 1,8 miljoen aanvragen binnen.

Er zullen weliswaar iets meer dan 2 miljoen tickets effectief beschikbaar zijn tijdens het WK.

De wereldvoetbalbond zal nu nagaan of de ticketaanvragen voldoen aan de beperkingen, vooraleer de tickets worden toegewezen. Alle aanvragers, of hun verzoek succesvol was of niet, krijgen vanaf 8 maart meer informatie. Zijn er nog tickets beschikbaar, zal de FIFA dan ook de timing van een volgende verkoopfase meedelen. Het WK, mét de Rode Duivels, vindt plaats van 21 november tot 18 december.

De Bilde bezoekt Qatar: “Nog ongelofelijk veel werk”

Algemeen directeur Barça stapt op

Barcelona moet alweer op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Ferran Reverter heeft na een dienstverband van ruim zeven maanden te kennen gegeven dat hij zal opstappen. De 49-jarige Spanjaard vertrekt om “persoonlijke redenen”, liet de Catalaanse club weten.

Reverter werd vorig jaar juli naar Barcelona gehaald om de club uit het financiële slop te trekken. De topclub kampte onder meer met torenhoge schulden en moest zelfs de salarissen van de spelers verlagen. “Ik heb me volledig ingezet voor de club de voorbije maanden, maar ik wil me nu focussen op de reden waarom ik terugkeerde naar Barcelona: meer tijd spenderen aan persoonlijke projecten en mijn familie”, zei Reverter in een verklaring.

Spaanse media melden dat Reverter vertrekt vanwege onenigheid over een op handen zijnde sponsordeal met muziekstreamingdienst Spotify. Die zou Barça de komende drie seizoenen 280 miljoen euro opleveren. Een van de voorwaarden zou zijn dat Spotify zijn naam mag verbinden aan het beroemde stadion Camp Nou.

De voormalige topman van MediaMarkt blijft nog aan totdat voorzitter Joan Laporta een opvolger heeft gevonden.

Juventus moet het een tijdje zonder kapitein Giorgio Chiellini stellen

De Italiaanse topclub Juventus moet het eventjes zonder zijn kapitein Giorgio Chiellini stellen. De 37-jarige centrale verdediger heeft een kwetsuur aan de linkerkuit opgelopen, zo meldde de club dinsdag op zijn website. Chiellini, die in de gewonnen wedstrijd tegen Hellas Verona zondag (2-0) een kwartier voor het einde het veld moest verlaten, heeft dinsdag een onderzoek ondergaan waarbij een kwetsuur aan de linkerkuit aan het licht kwam.

De club deelde niet mee hoe lang de onverzettelijke verdediger afwezig zou zijn, maar volgens verschillende Italiaanse media zou Chiellini zowat twintig dagen onbeschikbaar zijn. Daardoor zou hij de kwartfinale van de Italiaanse beker tegen Sassuolo donderdag missen, net als de clash tegen Atalanta Bergamo en de derby tegen Torino in de competitie. Ook de heenmatch in de achtste finales van de Champions League tegen Villareal op 22 februari zou nog te vroeg komen.

Beroep van Kadri en Kortrijk levert niets op

KV Kortrijk ging niet akkoord met de beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal om Abdelkahar Kadri een schorsing van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro op te leggen voor zijn rode kaart van vorige week woensdag in het duel tegen Antwerp. De speler verscheen daardoor vandaag voor de Disciplinaire Raad, maar dat bracht niets op. De Algerijn blijft drie speeldagen geschorst en ook de boete van 3.000 euro moet hij betalen. (IVDA)

Lestienne trekt naar Singapore

Maxime Lestienne (29) vertrekt na 3,5 jaar bij Standard. De flankaanvaller begint aan een avontuur in Singapore bij Lion City Sailors, de regerende landskampioen én huidige koploper in de hoogste klasse. Lestienne is zo al aan z'n achtste club toe. Eerder verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Moeskroen (2008-2009), Club Brugge (2010-2014), Genoa (2014-2015), PSV (2015-2016), Rubin Kazan (2016-2018) en Malaga (2018).

Jackson Muleka (22) wordt dan weer uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa, dat geen aankoopoptie verkreeg op de Congolese aanvaller.

Wagué verlaat Seraing maand na zijn aankomst alweer

Molla Wagué verlaat Seraing al enkele weken na zijn aankomst. De Luikse club heeft maandag aangekondigd dat het contract van de 30-jarige Malinese verdediger is verbroken. De beslissing is in onderling overleg genomen, aldus Seraing.

Wagué kwam vorige maand van het Franse Nantes over naar Seraing. Hij ging een contract aan met de Luikse ploeg tot in juni. Hij speelde eerder bij Udinese, Leicester, Watford en Nottingham Forest. Vorig seizoen speelde hij bij Amiens op uitleenbasis. De centrale verdediger nam voor Mali vier keer deel aan de Africa Cup.

Dimata en Espanyol onderuit tegen Bilbao

Een boeiend wedstrijdbegin tussen Athletic Bilbao en Espanyol is in het voordeel van de thuisploeg uitgedraaid (2-1). Winteraanwinst Tonny Vilhena zorgde al na drie minuten voor de Catalaanse voorsprong, maar de Basken rechtten in een mum van tijd de rug voor eigen volk door toedoen van Oihan Sancet (5.) en Inigo Martinez (16.). Landry Dimata mocht in de basis beginnen bij de bezoekers, maar kon geen ommekeer helpen bewerkstelligen en werd in de 63e minuut naar de kant gehaald in een driedubbele wissel. Espanyol kampeert momenteel in de middenmoot, op de dertiende plaats met 27 punten.

Benfica en Vertonghen tanken vertrouwen met vlotte zege bij Tondela

Benfica heeft vertrouwen getankt bij Tondela met een vlotte 1-3-zege. Na zo’n 20 minuten zag de thuisploeg het openingsdoelpunt afgekeurd worden en dat was het sein voor de hoofdstedelingen om in actie te schieten. Everton (23.) en Darwin Nunez (34.) effenden het pad. In de tweede helft gooide Goncalo Ramos (53.) de partij al snel volledig op slot. De aansluitingstreffer van Eduardo Quaresma (88.) mocht niet meer baten. Jan Vertonghen speelde 90 minuten mee in de defensie van het winnende kamp.

Benfica blijft derde in de rangschikking met 47 punten. Dat zijn er zes minder dan nummer twee Sporting en twaalf minder dan koploper Porto.

Bondsparket vraagt 3 speeldagen schorsing voor Storm

Het bondsparket vraagt drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, voor Nikola Storm (27). De flankaanvaller van KV Mechelen - goed voor twee goals tegen Beerschot - kreeg zondag rood nadat hij door ging op het scheenbeen van middenvelder Sanusi. KV Mechelen gaat niet akkoord met het voorstel. (ABD)

EK 2028 in het Verenigd Koninkrijk en Ierland?

De voetbalfederaties van Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland willen een kandidatuur indienen voor de organisatie van het EK 2028. Dat melden ze aan Britse media. Vorig jaar werd nog aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland plannen hadden om het WK in 2030 te organiseren. Na een grondige haalbaarheidsstudie besloten de vijf bonden om zich te concentreren op het EK in 2028. De voornaamste reden ligt op financieel vlak. De Britse politiek ziet in een EK een goedkoper alternatief. “Iedereen weet dat het wereldkampioenschap een enorm duur evenement is”, liet Julian Knight, de voorzitter van de Britse parlementaire sportcommissie, vorige maand optekenen. De inschrijvingen voor het EK in 2028 moeten voor 23 maart ingediend worden. In september 2023 wordt beslist waar het EK plaatsvindt. Duitsland is gastland voor het EK in 2024.

Niklas Süle trekt in de zomer transfervrij naar Borussia Dortmund

De Duitse centrale verdediger Niklas Süle (26) verhuist komende zomer gratis van Bayern München naar Dortmund. De 37-voudige international was einde contract bij de Duitse recordkampioen en gesprekken over een verlenging sprongen af. Volgens Volker Struth, de agent van Süle, voelde de verdediger zich “niet genoeg gewaardeerd” bij Bayern.

Volledig scherm © AFP

KV Kortrijk in beroep tegen schorsing Kadri

KV Kortrijk gaat niet akkoord met de beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal om middenvelder Adbelkahar Kadri voor drie speeldagen te schorsen en hem een boete op te leggen van 3.000 euro voor zijn rode kaart in de verliespartij tegen Antwerp (0-2) van vorige woensdag. Dinsdag verschijnt Kadri voor de Disciplinaire Raad.

Engels wellicht wekenlang out

Alsof de nederlaag op zich niet erg genoeg was, kreeg Antwerp tegen Union nog een opdoffer te verwerken. Kort na de pauze zag de Great Old centrale verdediger Björn Engels (27) geblesseerd uitvallen. Voor een exacte diagnose is het iets te vroeg, maar gevreesd wordt voor een serieuze spierscheur. “We hebben nog geen zicht op de situatie, maar ik denk dat we ervan moeten uitgaan dat we Björn minstens enkele weken kwijt zijn”, verkondigde trainer Brian Priske met sombere blik. Voor Engels zou dat een zoveelste (medische) opdoffer zijn in zijn carrière.

Dat het verlies van Engels een aderlating is, bleek al meteen tegen Union. Op het moment dat de onfortuinlijke Engels het veld verliet, stond het nog 0-0. Vervanger Dinis Almeida zag er nadien niet zo goed uit bij de twee doelpunten van Unions sluipschutter Undav. “Dinis moest koud invallen, wat nooit evident is”, suste Priske. “Of het anders had gelopen als Björn had kunnen blijven staan? Dat weet je nooit, maar feit is natuurlijk wel dat hij sterk bezig was.” Alleszins: Priske zal in de komende weken zijn defensie moeten herschikken. Gelukkig wordt Abdoulaye Seck eerstdaags terug verwacht van de Africa Cup. (KDC)

Lamkel Zé op huurbasis naar Russische rode lantaarn

Antwerp heeft een nieuwe (tijdelijke) oplossing gevonden voor enfant terrible Didier Lamkel Zé. De 25-jarige Kameroener wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan FK Khimki, dat momenteel laatste staat in de Russische hoogste klasse. In Rusland was de transfermarkt nog open. In de voorbije maanden was Lamkel Zé al op huurbasis actief bij het Slovaakse DAC, maar daar had hij het niet echt naar zijn zin. Omdat een terugkeer naar de Antwerpse A-kern geen optie was, moest de aanvallende middenvelder op zoek naar een nieuwe club. Dat werd dus Khimki. Lamkel Zé ligt nog tot de zomer van 2023 onder contract op de Bosuil. (KDC)

