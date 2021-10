Football Talk. United, met Ronaldo als invaller, verspeelt thuis weer punten - Still niet naar Anderlecht, wel naar Standard?

Manchester United kan opnieuw niet winnen in eigen huis

Manchester United heeft in de opener op de zevende speeldag van de Premier League opnieuw punten verspeeld in eigen huis, ditmaal tegen Everton (1-1). Ondanks het gelijkspel voert het daarmee voorlopig mee de rangschikking aan met 14/21, samen met Everton en Liverpool (wedstrijd minder).

Ole Gunnar Solskjaer stuurde op Old Trafford een elftal de wei in zonder sleutelspelers Cristiano Ronaldo en Paul Pogba, die op de bank mochten starten na de zenuwslopende Champions League-confrontatie met Villarreal van verleden woensdag (2-1-winst). Rafa Benitez kon namens de bezoekers geen beroep doen op geblesseerde sterkhouders Dominic Calvert-Lewin en Richarlison.

Op slag van rust opende Anthony Martial (42.) op aangeven van Bruno Fernandes de score voor de Red Devils. De Fransman gaf Jordan Pickford het nakijken met een krachtige knal hoog in doel, meteen zijn eerste competitiegoal van de nieuwe voetbaljaargang.

Halverwege de tweede helft kwam Everton tegen de gang van het spel in langszij. Andros Townsend (64.) plaatste de bal na een vlijmscherpe counter voorbij een kansloze David De Gea. Townsend maakte zo in zes matchen voor de Toffees al meer doelpunten (3) dan in de 58 partijen die hij de afgelopen twee seizoenen speelde voor Crystal Palace (2). Ronaldo stond op dat moment al enkele minuten tussen de lijnen, maar kon nieuw puntenverlies niet helpen afwenden. Het was integendeel Yerry Mina die vijf minuten voor tijd de 1-2 overruled zag worden door de VAR na duidelijk buitenspel.

Still niet naar Anderlecht, wel naar Standard?

Het is lang geen zekerheid dat Will Still (28, Reims) Anderlecht zal vervoegen als assistent. Op Neerpede valt te horen dat het een “complex dossier” is, in die mate zelfs dat het eerder lijkt af te springen dan door te gaan. Still zou intussen ook een voorstel op zak hebben van Standard om daar aan de slag te gaan als T2. Een uitdaging die hij meer genegen is - hij was er in het verleden al aan de slag. Als Still niet naar Anderlecht komt, dan is het niet zo dat Anderlecht sowieso nog een extra T2 zal aantrekken. De staf kan perfect blijven functioneren in de huidige samenstelling. (PJC/FDZ)

Argentinië moet geblesseerde Dybala missen

Paulo Dybala moet door een dijblessure forfait geven voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van Argentinië. De aanvaller van Juventus was door bondscoach Lionel Scaloni opgenomen in de selectie maar raakt niet fit, zo bevestigt de Argentijnse bond.

Dybala blesseerde zich vorig weekend in het competitieduel tegen Sampdoria (3-2-zege). Hij scoorde toen de openingsgoal maar moest even later het veld verlaten. De spits ontbrak woensdag al in de Champions Leaguewedstrijd tegen Chelsea (1-0 zege). Juventus hoopt hem na de interlandbreak terug te hebben.

Argentinië speelt binnenkort in Paraguay (7/10) en thuis tegen Uruguay (10/10) en Peru (14/10). Met 18 op 24 volgt de Albiceleste als tweede in de stand achter Brazilië (24 op 24).

Vermaelen boekt vlotte thuiszege met Vissel Kobe

Thomas Vermaelen heeft met zijn club Vissel Kobe op speeldag 31 in de Japanse competitie een ruime 5-1-overwinning behaald tegen Urawa Red Diamonds.

Yuya Osako (8.) en de Spaanse veteraan Andres Iniesta (21., 35.) zetten Vissel Kobe nog voor de rust op rozen. Yoshio Koizumi (49.) milderde kort na de pauze voor de bezoekers, maar na treffers van Yoshinori Muto (53.) en invaller Bojan Krkic (84.) won Vissel Kobe alsnog met duidelijke cijfers.

Vermaelen, die door de coronareisbeperkingen moest afzeggen voor de komende interlands van de Rode Duivels, speelde centraal achterin de hele wedstrijd. Bij de bezoekers maakte verdediger Alexander Scholz (ex-Lokeren, Standard en Club) de 90 minuten vol.

In het klassement verstevigt Vissel Kobe zijn vierde plaats met 57 punten. Urawa Red Diamonds is vijfde met drie punten minder. Titelverdediger Kawasaki Frontale is de autoritaire leider met 78 punten.

Allicht geen Immobile in halve finale Nations League tegen Spanje

Ciro Immobile, het speerpunt van Lazio Rome, heeft een blessure aan zijn rechterdij opgelopen. Dat nieuws maakte zijn Romeinse werkgever bekend. Het ziet er zo naar uit dat de Italiaanse international volgende week een kruis moet maken over de eindfase van de Nations League.

De aanvaller, die momenteel het topschuttersklassement in de Serie A aanvoert met zes goals, blesseerde zich afgelopen donderdag in de Europa League-match voor eigen volk tegen Lokomotiv Moskou (2-0).

“Hij onderging meteen de nodige onderzoeken en behandelingen. De volgende dagen zal duidelijk worden hoe lang hij buiten strijd zal zijn”, aldus Lazio, dat zondag de verplaatsing maakt naar Bologna en Arthur Theate.

Italië neemt het volgende week woensdag (6 oktober) in de halve finale van de Nations League op tegen Spanje in Milaan. In de andere halve finale geven Frankrijk en België elkaar donderdag (7 oktober) partij in Turijn. De finale en de strijd om de derde plaats zijn voorzien op zondag 10 oktober.

