Football Talk. Union speelt week na titelfeest gelijk bij Westerlo - WK-kwalificatieduel tussen Estland en Tsjechië vindt plaats in Polen

Invaller Maxime Busi kan Parma niet voor nederlaag behoeden

Parma heeft op de 28ste speeldag van de Italiaanse Serie A met 1-2 verloren van Genoa. Maxime Busi viel tien minuten voor tijd in bij de thuisploeg, maar kon de nederlaag niet meer helpen vermijden.

Pelle (16.) had Parma op voorsprong gebracht, maar Scamacca (50., 69.) stelde in de tweede helft met twee treffers orde op zaken voor Genoa. Daan Dierckx kwam niet van de bank bij Parma, dat voorlaatste blijft met negentien punten. De laatste drie degraderen. Genoa is dertiende met 31 punten.

In Engeland kwam Denis Odoi niet van de bank bij Fulham, dat met 1-2 verloor van Leeds. Ook Eliot Matazo bleef op de bank bij Monaco, dat in de Franse Ligue 1 met 0-4 ging winnen bij Saint-Etienne. Nathan de Medina tot slot ontbrak geschorst bij Arminia Bielefeld, dat in de Duitse Bundesliga met 0-1 verloor tegen RB Leipzig. Leipzig nadert voorlopig tot op één puntje van leider Bayern München.

Volledig scherm Maxime Busi. © Photo News

Union speelt week na titelfeest gelijk bij Westerlo in 1B

Een week nadat het zich van de titel in de 1B Pro League en de promotie naar de Jupiler Pro League verzekerde heeft Union vrijdagavond 2-2 gelijkgespeeld op het veld van Westerlo.

Kurt Abrahams (42.) bracht de Kemphanen net voor de pauze op voorsprong op aangeven van Keita. Siebe Van Der Heyden (67.) bracht de kampioen middenin de tweede helft op gelijke hoogte na een assist van Undav, Teddy Teuma (77.) zorgde tien minuten later voor een voorsprong voor Union. De Brusselaars konden die echter niet vasthouden. Baris Alici (87.) maakte helemaal op het einde nog gelijk.

In het klassement heeft Union nu achttien punten meer dan nummer twee Seraing. Westerlo blijft vierde met vijf punten minder dan Seraing.

Volledig scherm © BELGA

WK-kwalificatieduel tussen Estland en Tsjechië vindt plaats in Polen

De WK-kwalificatiewedstrijd Estland-Tsjechië zal volgende woensdag plaatsvinden in het Poolse Lublin in plaats van in de Estse hoofdstad Tallinn, dit door striktere coronamaatregelen in Estland. Dat heeft de Tsjechische voetbalbond aangekondigd. Beide teams zitten in de poule van de Rode Duivels.

Volgens de Tsjechische federatie komen de Tsjechische spelers die in de Bundesliga spelen in aanmerking voor het duel met Estland. Het gaat om Jiri Pavlenka (Werder Bremen), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Vladimir Darida (Hertha Berlijn) en Pavel Kaderabek (Hoffenheim). Na de wedstrijd in Polen keren die spelers terug naar hun club. Volgende week zaterdag spelen de Tsjechen in Praag tegen de Rode Duivels, die woensdag in Leuven tegen Wales hun kwalificatiecampagne voor het WK 2022 in Qatar op gang trappen.

De clubs in de Bundesliga zien hun spelers liever niet afzakken naar Tsjechië, dat door het coronavirus zwaar getroffen is. De Duitse regering legde dan ook reisbeperkingen op. Bij de Rode Duivels mogen Koen Casteels (Wolfsburg), Dedryck Boyata (Hertha Berlijn), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund) en Orel Mangala (Stuttgart) op 24 maart wel aantreden in Leuven tegen Wales maar drie dagen later zullen ze er niet bij zijn in Praag tegen Tsjechië.

Standard en Genk bikkelen op zondagavond 25 april om Beker van België

Vanavond ontvangt KRC Genk Standard nog voor een competitiewedstrijd, maar op zondag 25 april spelen beide clubs de bekerfinale. Die datum maakte de Pro League vandaag bekend. Om 20u45 wordt het duel in het Koning Boudewijnstadion op gang getrapt.

Standard plaatste zich vorig weekend ten koste van Eupen (0-1) voor de finale. Genk schakelde Anderlecht uit (1-2). Standard kan de Beker eind april voor de negende keer winnen, Genk mikt op een vijfde triomf. De finale is een heruitgave van die uit 2018. Toen won Standard met 1-0.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kortrijk-aanvoerder speelt rest van seizoen met regenboogband

KV Kortrijk heeft in een persbericht laten weten dat haar aanvoerder, sinds begin dit jaar Timothy Derijck, voor de rest van het seizoen zal spelen met een regenboogband om de arm. De West-Vlaamse club neemt de maatregel “na de recente gebeurtenissen ten aanzien van de LGBTQI-gemeenschap”, klinkt het.

“Door de vaststelling dat er nog steeds een grote vorm van onverdraagzaamheid is in de wereld ten opzichte van de LGBTQI-gemeenschap wil KV Kortrijk haar sociale rol invullen die we als voetbalclub ten opzichte van de maatschappij hebben”, aldus KVK. “KV Kortrijk ziet voetbal als een katalysator om mensen kansen, ervaringen en opportuniteiten aan te bieden. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, geaardheid of religie.”

Begin deze maand was er nog even commotie over de regenboogband na een incident met Anderlecht-aanvoerder, en kersvers Rode Duivel, Albert Sambi Lokonga. Die droeg op 7 maart tijdens het competitieduel tegen KV Mechelen (1-1) zijn paars-witte aanvoerdersband boven de regenboogband. Die regenboogband werd die speeldag door alle aanvoerders in 1A en 1B gedragen in het kader van de diversiteitscampagne “Football for All” van de Pro League, tegen homofobie, racisme en andere vormen van racisme. De zaak berustte volgens Anderlecht en Sambi Lokonga zelf op een misverstand.

Volledig scherm © BELGA

Coopman (even) out bij Antwerp

Kleine rimpel in de terugkeer van Sander Coopman. Hij heeft een lichte verrekking aan de hamstrings. De Antwerp-middenvelder is nog maar net terug van een zware knieblessure. Ook Gélin is nog onbeschikbaar voor Club Brugge, net als de geschorsten Mbokani en Seck. (MVS)

Volledig scherm Sander Coopman © BELGA

Eerste vrouwelijk bestuurslid voor Beerschot

Beerschot heeft het dagelijks bestuur uitgebreid. Met de Antwerpse Manisha Thakker, die haar sporen al verdiende in de bedrijfswereld, komt er een eerste vrouw aan boord. “Manisha is iemand met veel kwaliteiten en met een Beerschothart”, laat voorzitter Francis Vrancken weten. “We zijn erg blij dat ze onze ploeg komt versterken.” Naast Vrancken en Thakker maken ook Walter Damen, Jan Van Winckel, Gunther Dieltjens en Luc Neefs deel uit van het dagelijks bestuur. (KDC)

Leicester lijdt bijna 80 miljoen euro verlies

Leicester City heeft het vorige boekjaar, dat afgesloten werd in mei 2020, afgesloten met een verlies van 67,3 miljoen pond (78,6 miljoen euro). Dat maakten de Foxes vrijdag bekend.

De rode cijfers zijn deels te verklaren door grote investeringen in een nieuw trainingscentrum, land dat werd aangekocht rond het King Power Stadium en inkomende transfers. Maar ook de lockdown en daaraan verbonden kosten in de laatste drie maanden van het boekjaar speelden een rol in het verlies. De club bleef spelers en staf de hele periode doorbetalen. Leicester zag zijn omzet zakken van 178,4 miljoen pond naar 150 miljoen pond (115 miljoen euro).

Bij Leicester spelen met Timothy Castagne, Dennis Praet en Youri Tielemans drie Rode Duivels.

Volledig scherm © EPA