Football Talk. Ultra’s Club Brugge maken amok in Noord-Franse derby - Bosuil mag weer vol voor Antwerp-Genk - Ito op zucht contractverlenging

Ultra’s Club Brugge maken amok in Noord-Franse derby

Bij de Noord-Franse derby tussen Lens en Lille waren er afgelopen weekend ongeregeldheden tussen beide supportersgroepen. Verschillende fans bestormden ook het veld. Daarbij ook Ultra’s van Club Brugge, die mee in het bezoekende vak tussen de Lille-supporters zaten. Lens kondigde al aan dat een klacht zal indienen tegen de uitsupporters voor hun wangedrag en ook haar eigen fans zal sanctioneren.

De Franse profliga kondigde al voorlopige straffen aan voor beide Franse clubs. Lens speelt haar komende twee thuiswedstrijden achter gesloten deuren en Lille mag geen supporters meenemen voor de verplaatsting naar Strasbourg. Een definitieve uitspraak zal pas gedaan worden op 6 oktober, eens het onderzoek is afgerond.

Lichtere straf voor Al-Dakhil (Standard), maar niet voor assistent Asselman

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdagavond laat uitspraak gedaan over de sancties voor Standard-verdediger Ameen Al-Dakhil en video-analist Patrick Asselman van de Rouches na hun rode kaart tegen Anderlecht. Al-Dakhil kan zaterdag gewoon aantreden in de thuismatch tegen STVV.

In de geanimeerde Clasico op Sclessin vielen zondag drie rode kaarten. Vroeg in de wedstrijd werd Al-Dakhil, die na knullig balverlies aan Verschaeren de noodrem hanteerde, rechtstreeks uitgesloten door ref Laforge. Het Bondsparket wilde de jonge verdediger een speeldag schorsen, maar Standard was het daar niet mee eens.

Dinsdag voor het Disciplinair Comité wees advocaat Ernes erop dat Al-Dakhil geen gemene overtreding begin in zijn allereerste Clasico als 19-jarige. De verdediger was redelijk nerveus, klonk het. Bovendien slikte Al-Dakhil voor het eerst sinds hij prof werd een rode kaart. Om die redenen vond Standard één speeldag effectieve schorsing wel heel streng, en het Disciplinair Comité was het daarmee eens. Er werd Al-Dakhil een voorwaardelijke speeldag schorsing en 500 euro effectieve boete opgelegd.

Volledig scherm Al-Dakhil druipt af na zijn rode kaart tegen Anderlecht. © Photo News

Later in de wedstrijd werd Patrick Asselman, wegens kritiek aan de ref, uitgesloten. Laforge wilde aanvankelijk slechts geel geven, maar omdat de video-analist hem voor de trainersbank ostentatief negeerde, werd het een rood karton. De assistent van de Rouches was niet aan zijn proefstuk toe, waarop het Bondsparket twee speeldagen schorsing voorstelde als minnelijke schikking.

Opnieuw weigerde Standard. Advocaat Ernes legde dinsdag uit dat er een misverstand plaats had gevonden. Asselman dacht Laforge zich tot Eric Deflandre wendde. De assistent begaf zich ook naar de scheidsrechter, maar werd door Laforge teruggestuurd. Pas wanneer de ref rood trok, was volgens de Rouches duidelijk dat hij het op Asselman gemunt had. Vanop zo’n afstand was het volgens meester Ernes niet duidelijk wie Laforge precies bedoelde.

Het Disciplinair Comité gelooft die verklaring niet. Laforge vroeg Asselman drie keer tot bij hem te komen. “Na twee aanmaningen naderde inderdaad Deflandre, maar bij de derde was duidelijk dat Asselman gezocht werd”, klinkt het in het vonnis. “Op beeldmateriaal is zelfs te horen dat Asselman roept ‘Geef mij die kaart’. Het gedrag van Asselman toont een duidelijk gebrek aan waardering voor de arbitrage aan.” De video-analist is twee dagen geschorst en moet ook 2.000 euro boete betalen. Standard kan nog in beroep gaan.

De derde rode kaart in de Clasico tegen Anderlecht (0-1 nederlaag) was voor Collins Fai. De verdediger kreeg drie speeldagen schorsing wegens zijn gemene tackle op de knie van RSCA-middenvelder Olsson. Die leverde hem na tussenkomst van de VAR rechtstreeks rood op. Standard verzette zich niet tegen die strafmaat en kan in de wedstrijden tegen STVV, KV Mechelen en OH Leuven geen beroep doen op de back. Fai moet ook een boete van 3.000 euro betalen.

Volledig scherm Assistenten Eric Deflandre (links) en Patrick Asselman (rechts) flankeren Standard-coach Mbaye Leye. © BELGA

Ook Ito op zucht van contractverlenging

Jhon Lucumi en Paul Onuachu zetten recentelijk hun krabbel onder een nieuw contract bij Racing Genk, Junya Ito wordt de volgende in het rijtje. De onderhandelingen met de Japanse flankaanvaller over een nieuw contract schieten goed op en zitten in een afrondende fase. Door op korte termijn drie sleutelspelers langer aan zich te binden, zet Genk z’n ambities in elk geval kracht bij. Er was in het tussenseizoen Russische interesse voor de 28-jarige Japanner, maar hij verkoos bij Genk te blijven. Hij heeft intussen al meer dan 100 wedstrijden op z’n teller voor Genk en was afgelopen zondag op STVV voor het eerst kapitein. (KDZ)

Volledig scherm © BELGA

Antwerp-Genk voor vol stadion

Antwerp en Genk spelen vanavond hun inhaalwedstrijd voor een vol Bosuilstadion. Antwerp kreeg een positief advies voor het openen van Tribune 4. “Na een uitgebreide doorlichting en een grondige evaluatie van het dossier, dit in het belang van de algemene veiligheid en de veiligheid van elke supporter afzonderlijk, werd alles in het werk gesteld om dit positief advies te kunnen ontvangen” klinkt het. “We bedanken de bevoegde instanties alsook alle personen en partijen die aan het proces hebben meegewerkt.”

Volledig scherm Birger Verstraete en Bryan Heynen. © BELGA

WK voor clubs in Brazilië?

Rio de Janeiro is kandidaat om het WK voetbal voor clubs te organiseren. Het evenement zou in december in Japan plaatsvinden, maar het Aziatische land zegde eerder deze maand af vanwege de reisbeperkingen verbonden aan de coronapandemie.

De burgemeester van Rio heeft nu laten verstaan dat zijn stad kandidaat is om het WK te ontvangen. “We werken eraan. Er zijn contacten met de FIFA. Maar het is niet eenvoudig omdat het lijkt alsof de wens bestaat deze competitie in Azië te organiseren”, stelt Eduardo Paes.

Na de afzegging van Japan heeft de FIFA nog niet beslist waar en wanneer het toernooi zal worden georganiseerd. Mogelijk is dat pas in 2022. Japan was in 2016 al eens gastheer en de Japanse bond wilde met de editie van 2021 zijn honderdste verjaardag vieren.

De editie 2020, verplaatst naar februari 2021, werd gewonnen door Bayern München. Rio de Janeiro organiseerde het WK al eens in 2000, toen Corinthians won.

Volledig scherm Het Maracana-stadion in Rio de Janeiro bij nacht. © REUTERS

Palmeiras raakt in heenwedstrijd halve finale niet voorbij Atletico Mineiro

Titelverdediger Palmeiras is in de heenwedstrijd van de halve finales om de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de UEFA Champions League, thuis in Sao Paulo op 0-0 blijven steken tegen Atletico Mineiro.

De bezoekers kregen in dit Braziliaanse onderonsje de beste kans maar Hulk miste kort voor de pauze een strafschop. Die kwam er na een fout van Gustavo Gomez op Diego Costa. Op 28 september wordt de terugmatch gespeeld in Belo Horizonte.

De winnaar neemt het in de finale op tegen het Braziliaanse Flamengo of het Ecuadoraanse Barcelona SC. Die twee ploegen spelen woensdag hun heenmatch in het Maracanastadion in Rio de Janeiro. Op 29 september volgt de return in Gayaquil. De finale wordt op 27 november in het Uruguayaanse Montevideo gespeeld.