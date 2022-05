Football Talk. UEFA-voorzitter neemt het in zaak rond Mbappé op voor PSG - De Roeck verlengt bij Westerlo

UEFA-voorzitter Ceferin neemt het in zaak rond Mbappé op voor PSG

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft het in de veelbesproken zaak rond Kylian Mbappé opgenomen voor Paris Saint-Germain. De Sloveen zei in een interview met persbureau AFP dat “dingen veranderen” in het voetbal en hij deelde, zonder de clubs bij naam te noemen, een sneer uit naar Real Madrid en FC Barcelona. “Je kunt niet zeggen: we zijn een traditionele club en daarom moeten we voor altijd winnen.”

Mbappé leek de overstap te maken van Paris Saint-Germain naar Real Madrid, maar de steraanvaller koos toch voor een langer verblijf in Parijs. Mbappé gaat een astronomisch bedrag verdienen bij PSG. Real is ontstemd over de gang van zaken en uitte kritiek.

“Ik ben het daar absoluut niet mee eens”, zei Ceferin, in aanloop naar de finale van de Champions League, die zaterdag tussen Real Madrid en Liverpool gaat. “Er zijn sowieso te veel insinuaties en conflicten in het voetbal. Ik vind dat elke competitie zich zorgen moet maken over zijn eigen situatie. We hebben duidelijke regels binnen de UEFA. Wie zich aan de regels houdt, mag in onze competities spelen. De anderen niet”, aldus Ceferin.

Een groep grote Europese topclubs wilde vorig seizoen, buiten de UEFA om, een nieuwe Super League organiseren. De meeste clubs trokken zich terug, maar Real, Barcelona en Juventus niet. Volgens Ceferin speelt dat voor hem nu geen rol. “Real Madrid verdient het in de finale te staan. Je kunt me geloven of niet, maar het maakt me niet uit wie er zaterdag wint.”

Volledig scherm © AFP

UEFA laat clubs uit Oekraïne en Wit-Rusland voorlopig niet meer tegen elkaar voetballen

Voetbalploegen uit Oekraïne en Wit-Rusland zullen tot nader order geen wedstrijden tegen elkaar spelen in UEFA-competities. Het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalfederatie maakte vrijdag bekend dat teams uit de twee landen elkaar bij lotingen voor toernooien automatisch ontlopen.

“De beslissing wordt genomen om de goede werking van de UEFA te kunnen blijven verzekeren, aangezien de veiligheid van de spelers, officials en andere deelnemers niet gegarandeerd kan worden door het voortdurende oorlogsconflict”, aldus de UEFA in een verklaring.

“Het Uitvoerend Comité blijft de situatie voortdurend opvolgen en zal nieuwe bijeenkomsten organiseren om de situatie indien nodig te herevalueren en nieuwe beslissingen te nemen”, stond er nog. Op 3 maart besloot de Europese overkoepelende voetbalbond reeds dat er, vanwege de hulp aan het regime van Russisch president Vladimir Poetin, geen UEFA-wedstrijden meer gespeeld mochten worden in Wit-Rusland. Al sinds 2014 kunnen Russische en Oekraïense teams niet meer tegen elkaar uitgeloot worden in UEFA-competities.

Rusland en de Russische clubs werden uitgesloten van alle Europese voetbalcompetities na de inval in Oekraïne, die in februari begon. Het Russische nationale elftal was door de Wereldvoetbalbond FIFA ook uitgesloten van deelname aan de barrages voor het WK 2022.

Volledig scherm © REUTERS

Red Flames krijgen Fandag in Tubeke voor afreis naar EK

Ze hadden al hun eigen truitjeslijn en nu krijgen de Red Flames ook hun allereerste officiële Fandag. Op 25 juni zijn alle fans van de nationale voetbalvrouwen van 10.30 tot 16.00 uur welkom in het Proximus Basecamp in Tubeke voor een kennismaking met Tessa Wullaert, Janice Cayman, Tine De Caigny en de andere Flames, die daags nadien vertrekken naar hun tweede EK op rij. Na een open training van anderhalf uur volgt een signeer- en selfiesessie. De toegang is gratis, maar er dient wel vooraf ingeschreven te worden omdat het aantal plaatsen om veiligheidsredenen beperkt zal zijn. (LUVM)

Volledig scherm © BELGA

Topschutter Cyriel Dessers staat in Team van het Jaar Conference League

Cyriel Dessers behoort tot het Team van het Jaar in de Conference League. Dat maakte de UEFA vrijdag bekend. De Limburgse spits verloor woensdag in Tirana de finale met Feyenoord tegen AS Roma (1-0). Dessers werd met tien goals de eerste topschutter van de derde Europese beker.

De Belgisch-Nigeriaanse aanvaller krijgt in het Team van het Jaar het gezelschap van zijn ploegmakkers Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Tyrell Malacia en Luis Sinisterra. Die laatste werd uitgeroepen tot Jonge Speler van het Toernooi.

De rest van het team bestaat uit Rui Patricio, Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini en Tammy Abraham (allen Roma). Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City) en Dimitri Payet (Olympique Marseille) zijn de vreemde eenden in de bijt. Pellegrini kreeg de prijs voor Speler van het Jaar in de Conference League.

Payet ten slotte maakte volgens de UEFA het mooiste doelpunt in de Conference League, met een schot in de kruising in de wedstrijd tegen PAOK.

Volledig scherm © Photo News

Jonas De Roeck verlengt zijn contract bij Westerlo met drie seizoenen

Jonas De Roeck (42) blijft bij Westerlo. Dat maakte de promovendus zopas bekend via sociale media. De Roeck is sinds vorige zomer in dienst bij Westerlo en leidde de Kemphanen naar de titel in 1B. In eerste klasse was De Roeck eerder al trainer bij STVV in het seizoen 2017-2018. Hij sprong ook even in als interim-trainer bij Anderlecht in 2019.

KMSK Deinze trekt Zulte Waregem-middenvelder Rousseau De Poorter aan

Rousseau De Poorter (20) heeft Zulte Waregem ingeruild voor tweedeklasser KMSK Deinze. De jonge Belgisch-Haïtaanse middenvelder komt transfervrij over en tekent een contract voor twee seizoenen, met optie voor een extra seizoen. Dat maakte Deinze vrijdag via zijn website en sociale media bekend.

De Poorter maakte zijn debuut in de eerste ploeg bij Zulte Waregem op 7 augustus 2021 in de gewonnen wedstrijd tegen STVV, maar kwam er sindsdien niet meer aan spelen toe. Bij Deinze was De Poorter eerder aan de slag. Hij speelde er van 2011 tot 2015 in de jeugd. “Ik heb vroeger nog bij KMSK Deinze gespeeld, dus ik ken de club al en ik woon ook maar op 5 minuten. Ik heb een moeilijk seizoen achter de rug en heb gekozen voor een nieuwe start bij KMSK Deinze omdat ik ook wel geloof in het project. Ik ben klaar om mij voor de volle 100% in te zetten en ik hoop op een mooi seizoen bij mijn nieuwe club”, viel te lezen op de website.

“Rousseau is een jonge speler met veel potentieel om in 1B te presteren en ook een grote marge om zijn vaardigheden te verbeteren. Hij speelde al enkele minuten met de A-kern van Zulte-Waregem in vriendschappelijke wedstrijden en in 1A. Hij kent Deinze ook goed, zowel de club als de stad. We verwachten dat hij zijn ontwikkeling bij ons kan voortzetten en op middellange termijn een belangrijke speler voor KMSK Deinze kan worden”, aldus Adrián Espárraga, sportief directeur bij KMSK Deinze.

Michel Vlap keert voorlopig terug naar Anderlecht

Anderlecht verwelkomt komende zomer opnieuw Michel Vlap op de oefenvelden. De 24-jarige middenvelder kende het voorbije seizoen een geslaagde uitleenbeurt bij FC Twente, maar hij kan er niet blijven. “Anderlecht wil hem niet nog een jaar verhuren aan ons. Aangezien een definitieve overname financieel niet haalbaar is, moeten we afscheid nemen”, klinkt het op de website van Twente.

Vlap kwam bij Twente het voorbije seizoen tot 36 officiële duels, waarvan 34 in de Eredivisie, vijf goals en twee assists. Hij miste in competitieverband geen enkele wedstrijd voor Twente. De Tukkers beëindigden het seizoen onder coach Ron Jans (ex-Standard) op een knappe vierde plaats.

Anderlecht nam Vlap in de zomer van 2019 over van Heerenveen. Bij paars-wit kwam hij in anderhalf seizoen tot 36 wedstrijden, met daarin 11 goals en 3 assists. In het voorjaar van 2021 werd hij ook al een half jaar verhuurd aan het Duitse Arminia Bielefeld.

Volledig scherm Michel Vlap in het shirt van Anderlecht. © Photo News

Aston Villa en Leeds United spenderen miljoenenbedragen

Aston Villa en Leeds United hebben donderdagavond de geldbuidel stevig opengetrokken. Villa pikte verdediger Diego Carlos op bij Sevilla, Leeds haalde middenvelder Brenden Aaronson bij RB Salzburg. Met beide transfers zou om en bij de dertig miljoen euro gemoeid zijn.

De 29-jarige Diego Carlos stond de voorbije jaren bij verschillende Premier League-teams op de radar. Aston Villa wint nu het pleit. De Braziliaan, die in 2020 met Sevilla de Europa League won, legt vrijdag zijn medische tests af. Voor het team van coach Steven Gerrard is het de derde zomertransfer. Eerder hengelde de club ook al middenvelder Boubacar Kamara (Marseille) binnen. Het huurcontract van Philippe Coutinho (Barcelona) werd omgezet in een definitieve overeenkomst.

De 21-jarige Aaronson is een oude bekende van Leeds-coach Jesse Marsch. Beide Amerikanen werkten al samen bij RB Salzburg en Marsch haalt Aaronson nu ook naar Elland Road. De Amerikaanse international ondertekende een contract voor vijf jaar. Met Salzburg pakte hij het voorbije seizoen zijn tweede dubbel (titel en beker) op een rij. Aaronson is de eerste zomeraankoop voor Leeds.

Volledig scherm Diego Carlos hier in duel met Villarreal-speler Lo Celso. © ANP / EPA

Napoli neemt Anguissa definitief over van Fulham

André-Frank Zambo Anguissa speelt ook komend seizoen voor Napoli. Dat maakte het team van Rode Duivel Dries Mertens bekend. De Napolitanen lichtten de aankoopoptie in het contract van de middenvelder bij Fulham. Napoli zou daardoor zo’n vijftien miljoen euro moeten neertellen.

De 26-jarige Kameroener werd vorig jaar op de slotdag van de zomermercato op huurbasis overgenomen van de Engelse tweedeklasser Fulham. Bij Napoli kende Anguissa een sterk seizoen. Hij kwam in 30 officiële duels in actie. Dat stemde Napoli tevreden. De club lichtte de aankoopoptie.

Anguissa kwam eerder in zijn carrière uit voor de Franse teams Stade Reims en Olympique Marseille. In de zomer van 2018 volgde een overstap naar Fulham. De Londense club leende hem eerder ook al uit aan Villarreal.

Volledig scherm © AFP

Amadou Sagna vertrekt definitief bij Club

Amadou Sagna verlaat Club Brugge. De 22-jarige spits kwam in juli 2019 naar Club. Hij speelde 15 matchen voor Club NXT in 1B. De voorbije seizoenen werd de aanvaller uitgeleend aan KV Oostende en Stade Briochin. Nu trekt de Senegalees definitief naar de Ligue 2 waar hij bij Chamois Niortais aan de slag gaat.

FC Dender wordt kampioen in eerste nationale en speelt volgend seizoen in 1B

FCV Dender heeft zich tot kampioen in eerste nationale, de eerste amateurdivisie in het Belgisch voetbal, gekroond. De Oost-Vlaamse club speelt volgend seizoen in 1B.

Voor Dender volstond woensdag een 1-0-thuiszege tegen Dessel Sport voor de titel. Rechtstreekse concurrent FC Luik ging met 2-1 de boot in bij FC Knokke. Lennard Hens zorgde in het André Van Roystadion na dertien minuten voor het enige doelpunt.

Door de zege van Dender en de nederlaag van Luik bleek ook de beslissing van het Sportcomité van de Belgische voetbalbond (KBVB) van maandag onbelangrijk. Dat besloot de 3-0-zege van Luik op 27 maart tegen Dender om te zetten in een 0-5-forfaitzege voor de Oost-Vlaamse club. De reden hiervoor was dat de Luikenaars slechts één U21-speler op het wedstrijdblad hadden geschreven. Dat moesten er twee zijn. Door de aangepaste score kwam Dender op kop van de play-offs, op één speeldag van het einde. De verontwaardiging in Luik was zeer groot en de club kondigde aan alle beroepsprocedures te willen aanwenden. Door de sportieve afloop van gisteren lijkt er geen discussie meer mogelijk. Dender beëindigt de competitie immers met vier punten voorsprong op Luik.

De manschappen van coach Regi Van Acker haalden in de eindronde liefst 15/18.

Cavanda vindt na twee jaar weer onderdak in Zwitserland

Luis Pedro Cavanda heeft na twee jaar zonder voetbal opnieuw een club gevonden. De voormalige Rode Duivel gaat aan de slag bij de Zwitserse tweedeklasser Neuchâtel Xamax. De 31-jarige verdediger ondertekende in Zwitserland een overeenkomst voor één seizoen, met optie op nog een extra seizoen.

Voor Cavanda komt er zo een einde aan een periode van iets meer dan twee jaar zonder club. Begin mei 2020 werd zijn contract bij Standard ontbonden. Zijn laatste wedstrijd met inzet dateert van mei 2019.

De rechtsachter was een jeugdproduct van Standard, maar brak in Italië door bij Lazio. Dat verhuurde hem ook nog aan Torino en Bari. Na passages in Turkije bij topclubs Trabzonspor en Galatasaray streek hij in de zomer van 2017 opnieuw neer op Sclessin. Hij speelde voor de Rouches 60 officiële wedstrijden en werd in zijn eerste seizoen bekerwinnaar en vicekampioen. In zijn laatste seizoen in Luik verkommerde hij al in de B-kern.

Cavanda was in het najaar van 2015 ook twee maal Rode Duivel. Hij speelde mee in de overwinningen tegen Andorra (1-4) en Italië (3-1).

Volledig scherm Cavanda in actie voor Standard in 2019. © Photo News

Schick langer bij Leverkusen

De Tsjechische goaltjesdief Patrik Schick heeft zijn contract bij Bayer Leverkusen donderdag met twee seizoenen verlengd tot 30 juni 2027.

De 26-jarige Schick speelt sinds de zomer van 2020 voor Leverkusen, dat hem overnam van AS Roma. De Tsjech scoorde dit seizoen 24 keer in de Bundesliga en moest in de topschuttersstand alleen de onvermijdelijke Robert Lewandowski van kampioen Bayern München (35 goals) laten voorgaan.

Met zijn doelpunten had Schick een ruim aandeel in de derde plaats van Leverkusen in de eindstand, goed voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Volledig scherm Patrik Schick. © Photo News

FCV Dender promoveert naar 1B

In eerste nationale heeft FCV Dender zich vanavond tot kampioen gekroond na een 1-0-zege tegen Dessel. De grote titelconcurrent FC Luik speelde 0-0 gelijk op het veld van Knokke. Daardoor eindigden FCV Dender en FC Luik allebei op 38 punten, maar op basis van het doelpuntensaldo promoveert de traditieclub uit Dender naar 1B.

De Decker nieuwe T1 Waasland-Beveren?

Wim De Decker is op weg om de nieuwe coach van Waasland-Beveren te worden. De 40-jarige trainer nam vorige maand afscheid van Deinze, waarmee hij in 1B op een vierde plek eindigde. Wellicht blijft hij dus in onze Belgische tweede klasse. De Decker zou het roer overnemen van Jordi Condom, die na het ontslag van Marc Schneider begin maart depaneerde als hoofdcoach (SDG).

Volledig scherm Wim De Decker. © BELGA

Salah blijft nog minstens één seizoen bij Liverpool

De Egyptische aanvaller Mo Salah komt ook volgend seizoen nog uit voor Liverpool, waar hij zijn laatste contractjaar ingaat. Indien er geen verlenging komt, dreigen The Reds hem in juni 2023 transfervrij te moeten laten gaan, terwijl zijn marktwaarde momenteel nog op 100 miljoen euro staat.

“Over contractbesprekingen wil ik het niet hebben. Volgend seizoen blijf ik bij Liverpool. Dat is zeker. En nadien zien we wel weer”, bekende Salah tijdens het persmoment, drie dagen voor de langverwachte finale van de Champions League.

De focus van de Egyptenaar, samen met Kevin De Bruyne momenteel zowat de beste speler in de Premier League, ligt volledig op die finale. “Nu met andere zaken bezig zijn, dat zou pas egoïstisch zijn”, aldus Salah. “Het is een belangrijke week voor de club. Ik wil Hendo (aanvoerder Jordan Henderson, red) zaterdag die beker met de grote oren weer in de lucht zien steken.”

Volledig scherm Salah. © AP

Ozornwafor definitief van Charleroi

Sporting Charleroi gaat Valentine Ozornwafor (22) definitief overnemen van Galatasaray. De centrale verdediger werd vorige zomer voor één jaar met een aankoopoptie van 100.000 euro gehuurd van de Turkse club. Na een lange aanpassingsperiode, debuteerde de Nigeriaan op 12 december in de uitmatch op AS Eupen met een korte invalbeurt ter vervanging van Loïc Bessilé. Na de jaarwisseling stond hij geregeld in de basis om uiteindelijk uit te komen op zeventien wedstrijden, waaronder de veelbesproken Charleroi - Union, waarin hij met enige overdrijving door Dante Vanzeir werd geveld. (AR)

Volledig scherm Ozornwafor. © BELGA

Storck nieuwe coach Eupen

AS Eupen heeft de aanwerving van coach Bernd Storck vanmorgen bevestigd. De 59-jarige Duitser tekende ‘Am Kehrweg’ voor één jaar. Algemeen directeur Christoph Henkel heeft het in een officieel communiqué over een droomcoach die, op basis van zijn bekwaamheid en ervaring in de Jupiler Pro League, precies aan het gezochte profiel beantwoordt om met geëngageerd voetbal de club een nieuw elan te bezorgen. (AR)

Volledig scherm Bernd Storck. © Photo News

STVV haalt transfervrije Kaya

STVV heeft een eerste versterking voor volgend seizoen beet. De Duitse Turk Fatih Kaya (22) wordt transfervrij overgenomen van het Duitse Ingolstadt, dat pas degradeerde naar derde klasse. Kaya kan zowel in de spits als op de flank uit de voeten. Dit seizoen stond hij drie keer aan het kanon, al zat hij sinds de jaarwisseling nog maar één keer in de selectie bij Ingolstadt door blessures aan de schouder en de knie. (NVE)

Antwerp-supporters verkiezen Butez tot beste speler van het seizoen

Jean Butez (26) is door de supporters van Antwerp verkozen tot beste speler van het seizoen. De doelman had met 14 clean sheets in de competitie een groot aandeel in het ticket voor de Champions' play-offs.

Volledig scherm Jean Butez. © BELGA

Voorzitter Stade Reims bevestigt vertrek van Wout Faes

Wout Faes heeft vorige zaterdag tegen Nice zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Stade Reims. Dat bevestigde clubvoorzitter Jean-Pierre Caillot aan radiozender Europe 1. “Toen Faes in 2020 zijn contract tekende tot 2024, was de afspraak dat hij twee jaar bij ons zou blijven. Die zijn nu voorbij. We kijken uit naar een vervanger centraal in de defensie.”

Eén van de kandidaten om de Rode Duivel bij Stade Reims te vervangen, is de Ivoriaan Emmanuel Agbadou van AS Eupen.

Volledig scherm Wout Faes, hier aan de bal, vertrekt bij Stade Reims © Photo News

Youngster Rune Paeshuyse verlaat KV Mechelen en tekent bij Eupen

Rune Paeshuyse (20) verlaat KV Mechelen en trekt transfervrij naar Eupen. De verdediger en aanvoerder van de Mechelse beloften tekende een overeenkomst van drie jaar plus optie Am Kehrweg. Paeshuyse was einde contract bij Malinwa, dat nog hoopte te verlengen om hem vervolgens ervaring te laten opdoen bij de Nederlandse zusterclub Helmond Sport. Zo ver komt het niet. In Eupen zal hij aansluiten bij de A-kern. Paeshuyse maakte tijdens de Europe Play-offs zijn - geslaagd - profdebuut door een tiental minuten in te vallen tegen Charleroi. (ABD)

Volledig scherm Rune Paeshuyse en zijn zaakwaarnemer, Janny Kazilas. © C_Lifemanagement

Bayern München neemt Mazraoui transfervrij over van Ajax

Bayern München heeft dinsdag de komst van Noussair Mazraoui (24) aangekondigd. De rechtsachter maakt transfervrij de overstap van Ajax en zette zijn handtekening onder een vierjarig contract bij de Rekordmeister.

“Vanaf het eerste gesprek met Bayern heb ik een goed gevoel bij deze club”, verklaart de Nederlandse Marokkaan op de website van Bayern. “Ik ben blij dat ik bij een van de grootste clubs in Europa terechtkom. Bayern kroonde zich net voor de tiende keer op rij tot kampioen van Duitsland en zal volgend seizoen opnieuw een van de kanshebbers zijn om de Champions League te winnen. Ik heb voor deze club gekozen omdat ik hier de grootste prijzen kan behalen.”

Mazraoui is op en top een Ajax-product. Met de Amsterdammers pakte hij drie landstitels en won hij twee keer de Nederlandse beker. Nu wisselt hij voor het eerst van club. “We zijn blij dat Noussair Mazraoui onze eerste inkomende transfer is van deze zomer”, stelt sportief directeur Hasan Salihamidzic. “Hij had aanbiedingen van overal in Europa en koos voor ons omdat we een duidelijk plan voor hem hebben en grote dingen met hem willen bereiken.”

Volledig scherm Noussair Mazraoui maakt een transfer van Ajax naar Bayern München © AP

Mehssatou opgeroepen voor Chileense nationale ploeg

Nayel Mehssatou is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Chili. De flankverdediger van KV Kortrijk groeide op in ons land en heeft een Chileense moeder en een Marokkaanse vader. Mehssatou kwam in de jeugdreeksen zowel voor België als voor Chili uit en had moeite om te kiezen, maar lijkt nu beslist te hebben. (IVDA)

Volledig scherm Nayel Mehssatou. © Photo News

Ex-spits Alexander Frei neemt roer over bij Basel

De voormalige Zwitserse spits Alexander Frei is voor twee jaar aangesteld als coach van FC Basel. Dat heeft de club maandag bekendgemaakt.

“Alexander Frei, voormalig speler en interim-coach van de club (voor een korte periode in 2018, red.) heeft voor twee seizoenen getekend”, maakte de Zwitserse club bekend op Twitter.

De 42-jarige oud-international leidde Winterthur pas naar de Zwitserse eerste klasse door de Zwitserse tweede divisie te winnen. Na een periode aan het hoofd van de jeugdploegen van FC Basel neemt Frei nu het roer over van de Spanjaard Guillermo Abascal, die in de Zwitserse competitie als tweede eindigde achter Zürich.

Gómez hoopt dat rust volstaat

Nog geen beslissing over een mogelijke operatie van Sergio Gómez. Zowel club als speler hoopt momenteel dat enkele weken rust volstaan om volledig te herstellen van zijn schaambeenblessure, vorige maand opgelopen op Kortrijk. Een operatie geniet dus niet de voorkeur, maar zelfs in geval van een ingreep leeft de hoop dat Gómez fit aan de start van het nieuwe seizoen zal staan. (SVL)

AA Gent op stage naar Oostenrijk

AA Gent hervat op maandag 13 juni met fysieke en medische tests. Op 15 juni wordt in de namiddag voor het eerst getraind. Op zaterdag 18 juni is een eerste oefenduel gepland, op Dikkelvenne (18.30u). Op vrijdag 24 juni volgt een oefenwedstrijd tegen Westerlo. Van 27 juni tot en met 5 juli vertrekken de Buffalo’s op stage naar Oostenrijk. (RN)

Volledig scherm © BELGA

FIFA wil tijdens WK in Qatar vijf miljard toeschouwers bereiken

Wereldvoetbalbond FIFA heeft erg hoge verwachtingen voor het WK in Qatar. Voorzitter Gianni Infantino hoopt dat het toernooi vijf miljard toeschouwers zal bereiken. “Het laatste WK werd bekeken door vier miljard mensen”, zei Infantino maandag op het Wereld Economisch Forum in Davos, waarbij hij niet alleen verwees naar de fans in de stadions maar ook naar de kijkers op televisie of voor grote schermen. “1,2 miljard mensen bekeken het WK voor vrouwen. Deze wereldbeker in Qatar zal door vijf miljard mensen worden bekeken. Dat zal veel meer zijn dan de helft van de wereldbevolking.”

Het toernooi vindt in Qatar plaats van 21 november tot 18 december. Het gastland van het WK krijgt van internationale organisaties heel wat kritiek, vooral vanwege de mensenrechtensituatie en de omstandigheden voor buitenlandse werknemers. “Dit wordt het beste WK ooit en het zal de Arabische wereld verenigen”, voorspelde Infantino echter.

De 52-jarige FIFA-baas citeerde de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela, die zei dat sport de kracht heeft om de wereld te veranderen. “Hij had natuurlijk gelijk”, aldus Infantino, verwijzend naar voetbal als de populairste sport op aarde. Iedereen voelt dat “voetbal dit verbindende element is”.

Volledig scherm Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, wil vijf miljard toeschouwers bereiken © AFP

Recordhouder Hamsik stopt als Slowaaks international

De Slowaakse voetballer Marek Hamsik neemt na 135 interlands en 26 doelpunten afscheid van de nationale ploeg. De 34-jarige middenvelder van de Turkse kampioen Trabzonspor maakte op Facebook bekend dat hij stopt als international. Hamsik is niet alleen recordinternational van Slowakije, maar ook de topscorer aller tijden.

“Na vijftien jaar heb ik een belangrijk en prachtig deel van mijn voetbalcarrière afgesloten”, schrijft Hamsik. “Ik ben dankbaar dat ik onderdeel ben geweest van de grootste successen van het Slowaakse team.” Met Hamsik als aanvoerder debuteerde Slowakije op het WK van 2010. Dankzij een zege op wereldkampioen Italië bereikten de Slowaken de achtste finales, waarin Nederland met 2-1 te sterk was. Het land debuteerde in 2016 ook op het EK en was vorig jaar opnieuw van de partij op de Europese eindronde.

Hamsik speelde het grootste deel van zijn carrière voor Napoli. De Slowaak met de kenmerkende hanenkam is de speler met de meeste wedstrijden voor Napoli en hij loste eind 2017 Diego Maradona af als topscorer aller tijden van de club. Drie jaar later nam Dries Mertens dat record van hem over.

Volledig scherm Marek Hamsik stopt als international © AP

Edin Terzic keert terug als coach van Borussia Dortmund

Edin Terzic (39) is maandag aangesteld als T1 van Borussia Dortmund, bijna een jaar nadat hij als interim-coach stopte bij Die Borussen. De Duitse Kroaat zal zijn handtekening zetten onder een contract tot 2025, zo maakte Borussia Dortmund bekend.

In december 2020 was Terzic aangesteld als coach ad interim bij Dortmund, na het ontslag van Lucien Favre. Hij leidde de club naar de eindzege in de DFB-Pokal. Maar Dortmund besliste het daaropvolgende seizoen aan te vatten met Marco Rose, die werd weggeplukt bij Borussia Mönchengladbach. Terzic kreeg de functie van technisch directeur.

De nummer twee uit de Bundesliga besliste vorige vrijdag afscheid te nemen van Rose na een tegenvallend seizoen en is nu opnieuw uitgekomen bij Terzic. Hij moet Dortmund opnieuw naar successen leiden, ondanks het vertrek van Erling Haaland naar Manchester City.

Volledig scherm Edin Terzic © ANP / EPA

Ten Hag verwacht doelpunten van Ronaldo bij Manchester United

Erik ten Hag heeft tijdens zijn presentatie als trainer van Manchester United benadrukt dat Cristiano Ronaldo deel uitmaakt van zijn plannen. De 37-jarige Portugees keerde vorig jaar terug op Old Trafford en maakte dit seizoen achttien doelpunten in de Premier League, maar de toekomst van Ronaldo was onzeker. Ten Hag nam die twijfels weg tijdens zijn eerste persconferentie in Engeland.

“Natuurlijk”, antwoordde de Nederlandse coach op de vraag of Ronaldo deel uitmaakt van zijn plannen. “Wat ik van Ronaldo verwacht? Doelpunten”, aldus Ten Hag, die verder niets wilde zeggen over zijn plannen met de vedette van Man United. “Dat bespreek ik eerst met Ronaldo.”

De 52-jarige trainer arriveerde afgelopen week al in Engeland en zat zondag op de tribune bij de laatste competitiewedstrijd van Manchester United. Hij zag zijn nieuwe ploeg met 1-0 verliezen bij Crystal Palace. “Dit is de eerste keer dat ik op Old Trafford ben”, zei Ten Hag een dag later tijdens zijn presentatie. “Ik ben erg onder de indruk van dit stadion, het voelt al als mijn thuis. Ik kan niet wachten tot onze eerste wedstrijd hier voor volle tribunes.”

Ten Hag, die Ajax afgelopen seizoen opnieuw naar de landstitel leidde, beschouwt zijn aanstelling als T1 bij ManU niet als een risico. De voetbalgrootheid, dit seizoen pas zesde in de Premier League, wacht immers al even op successen. “Ik denk dat deze club een fantastische geschiedenis heeft. Laten we nu werk maken van de toekomst. Aan de titel denk ik nu niet. Dit is een project en dat vergt tijd. We willen elke match winnen.”

Ten Hag werd op de persconferentie geconfronteerd met de woorden van Louis van Gaal. De bondscoach van het Nederlands elftal noemde de club waarvoor hij tussen 2014 en 2016 werkte onlangs “een commerciële club” in plaats van een voetbalclub. “Ik heb het gehoord, maar ik denk dat het niet zo is. Ik heb Louis gesproken tijdens de première van zijn film en met meer mensen die ervaring hebben met deze club. Maar uiteindelijk trek ik mijn eigen lijn. Tegenwoordig is iedere club ook commercieel bezig, want je hebt die inkomsten nodig om in de top te kunnen meedoen. Maar voetbal staat op 1, 2 en 3 bij deze club.”

Volgens Ten Hag zijn er de nodige overeenkomsten tussen Ajax en Manchester United. “Ten eerste het rode shirt. En beide clubs zijn gewend aan succes, dat is de grootste overeenkomst.” Hij vertelde de Engelse pers ook dat Manchester United altijd al zijn favoriete club in Engeland is geweest.

Volledig scherm Erik ten Hag kwam zondag al een eerste keer kijken naar zijn nieuwe club © ANP / EPA

Oostenrijkse coach Wieland naar Beerschot

De Oostenrijker Andreas Wieland (38) is de nieuwe trainer van Beerschot. Hij tekende een contract voor twee seizoenen, met optie op een derde. Wieland begon het voorbije seizoen bij de Oostenrijkse eersteklasser LASK als assistent van huidig Cercletrainer Dominik Thalhammer. In september kreeg Wieland dan de kans om Thalhammer op te volgen als T1, maar begin mei werd hij alweer opzij geschoven. Voordien maakte Wieland vooral naam als jeugdtrainer, onder andere ook bij de Oostenrijkse bond. (KDC)

Volledig scherm Andreas Wieland. © rv

Doelman Célestin De Schrevel tekent eerste profcontract bij KAA Gent

Doelman Célestin De Schrevel (20) heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij KAA Gent. De jonge Belg zette zijn handtekening onder een contract tot 2024, met een optie voor een extra jaar. Dat maakte de Oost-Vlaamse club maandag bekend op zijn website.

De Schrevel maakte vorig jaar de overstap van OHL naar de beloften van de Buffalo’s, waar hij zes clean sheets behaalde in 15 wedstrijden. Afgelopen zaterdag maakte de jonge doelman zijn debuut bij de eerste ploeg van KAA Gent in de verloren wedstrijd tegen Charleroi (1-2).

“Ik ben een keeper die sterk is op de lijn en ik hou ook wel van een spectaculaire redding op tijd en stond. Als ex-aanvaller kan ik ook redelijk goed overweg met de bal aan de voet”, liet De Schrevel weten in een interview op de website. “Ik wil nu vooral zo veel mogelijk minuten maken”, klonk het nog.

Liverpool trekt talent Fabio Carvalho aan

Liverpool heeft maandag via zijn website de komst van de 19-jarige Portugees Fabio Carvalho aangekondigd. De jonge aanvaller zal vanaf 1 juli aansluiten bij The Reds, wanneer zijn contract bij Fulham afloopt. Hoelang hij zich aan de club uit Merseyside verbindt, is nog onbekend.

Carvalho maakte afgelopen seizoen het mooie weer bij Fulham in de Engelse tweede klasse. Samen met voormalig Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic, die dit seizoen 43 goals maakte in 44 wedstrijden, stuwde hij de Londense club een jaar na de degradatie alweer naar de Premier League. Carvalho kan dit seizoen met tien doelpunten en acht assists zelf ook aardige cijfers voorleggen. Carvalho stond al langer op de radar van Liverpool-coach Jürgen Klopp. De Duitser probeerde de jonge Portugees reeds te strikken in de transferperiode in januari, maar de deal sprong af omdat het papierwerk niet op tijd was afgerond.

Volgend seizoen krijgt de Portugees met stevige concurrentie te maken in de aanval bij Liverpool, waar met Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Diaz en Diogo Jota reeds enkele klinkende namen rondlopen. Met Divock Origi hoeft hij echter geen rekening te houden. De Belgische aanvaller neemt op het einde van het seizoen afscheid van de club.

Dortmund neemt Salih Özcan over van Keulen

Borussia Dortmund heeft de komst van middenvelder Salih Özcan (24) maandag bekendgemaakt. De Turkse international, die transfervrij overkomt van 1. FC Keulen, ondertekende een contract tot 2026.De verwachte transfer van de in Keulen geboren Özcan deed al heel wat stof opwaaien bij de fans van zijn toekomstige ex-club.

Dortmund wordt aanzien als een rivaal van 1. FC Keulen, waarvoor Özcan afgelopen seizoen 31 competitiematchen speelde en twee keer scoorde. “Ik zou mijn stad voor slechts weinig teams verlaten”, reageert Özcan, die met uitzondering van een korte uitleenbeurt aan Holstein Kiel voor het eerst van club wisselt. “De energie van Borussia Dortmund, die je letterlijk kunt voelen, plus de kans om regelmatig in de Champions League te spelen, hebben mij uiteindelijk tot mijn besluit gebracht.”

“Zijn mentaliteit en fysieke kwaliteiten, gekoppeld aan zijn spelintelligentie, zullen goed zijn voor ons team”, aldus sportdirecteur Sebastian Kehl. Eerder nam Dortmund al verdedigers Niklas Süle en Nico Schlotterbeck over van respectievelijk Bayen München en Freiburg. Ook legde de nummer twee uit de Bundesliga al aanvaller Karim Adeyemi (Salzburg) vast.

Volledig scherm Salih Özcan © Marius Becker/dpa

Van der Gaag en McClaren gaan Ten Hag assisteren bij Man United

Manchester United heeft zoals verwacht de Nederlander Mitchell van der Gaag en de Engelsman Steve McClaren aangesteld als assistenten van de nieuwe hoofdtrainer Erik ten Hag. Van der Gaag (50) komt met Ten Hag over van Ajax. De 61-jarige McClaren werkte eerder al als assistent van Alex Ferguson bij ManUnited.

McClaren leidde FC Twente in 2010 naar het kampioenschap in de Eredivisie, nadat hij daarvoor was ontslagen als bondscoach van Engeland. Ten Hag was bij Twente een tijdje assistent van de Brit. “Ik dacht dat ik hard werkte, tot ik Erik ontmoette”, zegt McClaren. “Zijn kracht is niet alleen zijn aandacht voor alle details en de organisatie. Hij heeft ook een duidelijke filosofie over hoe hij wil voetballen en de sfeer die hij wil creëren.”

McClaren werkte sinds zijn succesvolle periode bij FC Twente ook bij VfL Wolfsburg, Nottingham Forest, Derby County, Newcastle United, Maccabi Tel Aviv en Queens Park Rangers. Tussendoor keerde hij ook nog even terug in Enschede.

Ten Hag vloog vorige week, kort na de laatste competitiewedstrijd van Ajax, al naar Engeland om zich voor te bereiden op zijn nieuwe baan. Hij zat zondag samen met Van der Gaag en McClaren op de tribune van Selhurst Park bij Crystal Palace - Manchester United. De 52-jarige Nederlander zag zijn nieuwe ploeg weliswaar met 1-0 verliezen, maar toch als zesde eindigen in de Premier League en zich daardoor kwalificeren voor de Europa League.

Erik ten Hag heeft op Old Trafford een contract voor drie jaar ondertekend, met een optie op nog een seizoen.

Volledig scherm Erik ten Hag (links) met zijn twee assistent-coaches Mitchell van der Gaag (midden) en Steve McClaren (rechts) © Photo News

Aston Villa strikt Boubacar Kamara

Aston Villa heeft verdedigende middenvelder Boubacar Kamara, einde contract bij Olympique Marseille, vastgelegd voor vijf seizoenen. Dat melden de Villans maandag.

De 22-jarige Kamara werd vorige week voor het eerst opgeroepen voor de Franse nationale ploeg en wekte de interesse op van heel wat clubs. Met Olympique Marseille eindigde hij op de tweede plaats in de Ligue 1 en schopte hij het tot in de halve finales van de Conference League. In totaal speelde Kamara 170 wedstrijden voor l’OM.

“Ik ben zeer verheugd dat we een van de meest veelbelovende jonge talenten in het Europese voetbal hebben kunnen aantrekken”, reageert coach Steven Gerrard. “We hebben een heel duidelijk plan om ons team sterker te maken en Bouba is daar een belangrijk onderdeel van.”

Volledig scherm Boubacar Kamara © Photo News

Operatie voor Gómez?

De wissel halfweg kwam er niet zomaar. Sergio Gómez bleef de voorbije weken last ondervinden van zijn schaambeenblessure - eind april opgelopen op Kortrijk - maar verbeet sindsdien de pijn. De eerste helft op Club gisteren was er te veel aan. Mogelijk is nu toch een operatie noodzakelijk voor volledig herstel. De komende dagen, met doktersbezoeken, zullen dat uitwijzen. Het zou een opdoffer zijn voor Gómez, die zich dit seizoen in de kijker speelde van verschillende clubs. De Spanjaard heeft nog een contract tot 2025 bij Anderlecht. (SVL)

Eupen strikt Sloveense verdediger

De Sloveen Jan Govenc (22) is de eerste inkomende transfer van AS Eupen. De centrale verdediger komt over van NS Mura — club waarmee hij in 2020-2021 de landstitel veroverde — en tekende ‘Am Kehrweg’ tot 2024. (AR)

Wat met Haroun en Samatta?

Antwerp moet onder meer beslissen of het verder gaat met Faris Haroun en Samatta. Haroun en de club praten over een contractverlenging. “Of het goed nieuws zal zijn? Normaal gezien wel”, lachte hij. “Maar we communiceren wel als er nieuws is.” Ook Samatta wist nog niet waar zijn toekomst ligt. Hij wordt gehuurd van Fenerbahçe. Na een wisselvallig seizoen lijkt Antwerp de optie niet te lichten. (FDZ)

Volledig scherm © Photo News