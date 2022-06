Football Talk. UEFA-baas Ceferin pareert kritiek op bomvolle voetbalkalender - adviseur Petr Cech verlaat Chelsea

Adviseur Petr Cech verlaat Chelsea

Clubicoon Petr Cech verlaat Chelsea. Dat maakte de Londense club maandag bekend. De Tsjech was de voorbije drie jaar in een adviserende rol aan de slag bij de Blues. Hij kiest er zelf voor om een stap opzij te zetten.

Cech was als technisch en performance adviseur een link tussen de A-ploeg en de jeugdopleiding van de club. “Met de nieuwe eigenaars is het het ideale moment om een stap opzij te zetten”, legde hij zelf uit op de clubwebsite. “Ik ben blij dat Chelsea er zo goed voor staat met de nieuwe eigenaars. Ik ben er zeker van dat er in de toekomst succes volgt, op en naast het veld.”

De veertigjarige Cech was als speler tussen 2004 en 2015 actief voor Chelsea. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan tussen 2015 en 2019 bij Arsenal en ging vervolgens opnieuw bij de Blues in dienst. In oktober 2020, in volle coronacrisis, werd hij nog even bij de selectie gehaald als ‘emergency keeper’. Voor de A-ploeg kwam hij niet meer in actie, hij speelde wel nog een duel voor de U23.

UEFA-baas Ceferin pareert kritiek op bomvolle voetbalkalender

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft zo zijn mening over de (kritiek op de) propvolle voetbalkalender. In een gesprek met ‘La Gazzetta dello Sport’ pareert hij de kritiek van onder meer enkele toptrainers op het drukke schema. “Minder spelen betekent lagere lonen.”

Onder anderen Noël le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF), en Liverpool-coach Jürgen Klopp hebben zich eerder kritisch uitgesproken over het helse wedstrijdschema dat de voetballers eind vorig seizoen moesten afwerken. Zo speelden de Rode Duivels nog vier matchen in de Nations League.

Ceferin is niet opgezet met de kritiek. “Het is makkelijk om altijd de UEFA en de FIFA aan te vallen”, zegt de 54-jarige Sloveen. “Eigenlijk is het simpel. Als je minder speelt, gaan de lonen omlaag. Arbeiders die voor 1.000 euro per maand in fabriek werken: zij hebben het recht om te klagen.”

Amadou Keita verlengt bij Eupen

De Guineeër Amadou Keita (20) heeft zijn contract bij AS Eupen verlengd tot 2023. De centrale middenvelder, die al van kinds af aan in België vertoeft, maakt sinds 2019 deel uit van de brede A-kern, behoorde vorig seizoen zes keer tot de wedstrijdkern, maar kwam slechts één keer in actie. Dat gebeurde op 16 januari van dit jaar tegen Cercle Brugge, toen de club overstelpt werd door Covid-besmettingen. Amadou is de vier jaar oudere broer van aanvaller Mamadou Keita, die eerder deze maand tot 2025 werd vastgelegd. (AR)

KV Kortrijk speelt galawedstrijd tegen Utrecht

KV Kortrijk vertrekt morgen op stage naar het Nederlandse Burgh-Haamstede. Om de stage af te sluiten, oefenen de Kerels zaterdag tegen Dordrecht. Op 16 juli wordt er een galawedstrijd tegen FC Utrecht gespeeld. (IVDA)

