Football Talk. Twee positieve gevallen bij STVV - AA Gent pakt uit met getekende ploegfoto

Twee positieve gevallen bij STVV

Vandaag kreeg STVV het nieuws dat twee spelers positief testen op corona op het laatste testmoment van de Pro League. Beide spelers werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst en de nodige maatregelen werden getroffen. Bijgevolg zal de vriendschappelijke wedstrijd van vanmiddag tegen KAA Gent niet doorgaan. Over welke spelers het gaat, is niet meegedeeld. (FKS)

AA Gent pakt uit met getekende ploegfoto

Coronatijden zetten aan tot creativiteit. Zo rijpte bij de hoofdsponsor van AA Gent (VDK) het idee om de traditionele ploegfoto te vervangen door een getekende versie. De spelers en de staff van AA Gent zijn alvast tevreden met het resultaat. Dat blijkt in een filmpje dat de club op haar sociale media lanceerde. "De keepers zien er goed uit. Scherp, dat is het belangrijkste", vindt Sinan Bolat. Gevraagd om zichzelf te herkennen wijst Sulayman Marreh Michael Ngadeu aan: "Is dat Mike? Hij ziet er knap uit op deze tekening." Assistent-coach Peter Balette kon niet naast zichzelf kijken: "Ik herken mezelf. Dat is gemakkelijk natuurlijk, iemand met veel gladde huid." Voor de Gentfans: de ploegtekening is te verkrijgen in alle VDK-kantoren en in de fanshop. (RN)