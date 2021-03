Football Talk. Twee nieuwe besmettingen bij Charleroi - Rapinoe pleit voor gelijke betaling voor man en vrouw

Twee nieuwe besmettingen bij Charleroi

We hebben goed en slecht nieuws. Waarmee beginnen we? De vraag zou kunnen gesteld worden door de cel communicatie van Sporting Charleroi. Kern, technische staf, omkadering en directieleden ondergingen opnieuw een covid-test. Het goede nieuws is dat Lukasz Teodorczyk als enige zijn quarantaine mag stopzetten, vermits hij negatief testte. Het slechte is dat Théo Gécé, een van de jongeren die onlangs werden opgenomen in de A-kern, en commercieel directeur Walter Chardon op hun beurt positief werden bevonden. Het aantal besmettingen sinds de dag voor de inhaalmatch tegen Club Brugge van 12 maart bedraagt nu in totaal 24. (AR)

Moukoko raakt fit voor wedstrijd tegen Jong Oranje

Gisteren moest Moukoko de openingswedstrijd van Duitsland op het EK U21 nog aan zich laten voorbijgaan, maar het toptalent van Dortmund raakt fit voor het treffen met Nederland. Moukoko had last van het scheenbeen. Dat probleem is nu van de baan. Duitsland won zijn eerste wedstrijd met 3-0 van Hongarije met een doelpunt van Anderlechtspits Nmecha. Oranje, met Noa Lang, speelde 1-1 gelijk tegen Roemenië.

Volledig scherm Moukoko. © AFP

KV Oostende en Gent oefenen onderling

Geen competitievoetbal dit weekend en dus wordt er traditioneel geoefend. KV Oostende was dat van plan tegen het Franse Duinkerke, maar die match gaat niet door. Met AA Gent vond de kustploeg een nieuwe tegenstander - de Buffalo’s zijn morgenochtend om 11u30 te gast in de Diaz Arena. (TTV)

Volledig scherm Hjulsager (links) en Bezus tijdens het meest recente competitieduel tussen Gent en Oostende. © Photo News

Voetbalster Rapinoe pleit in Witte Huis voor gelijke betalingen

De Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe heeft in het Witte Huis haar jarenlange strijd voor gelijke betalingen tussen mannen en vrouwen kracht bijgezet. Ze deed dat op de eerste ‘Equal Pay Day’, een initiatief van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden.

De 35-jarige Rapinoe, in 2019 uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld, pleit met de Amerikaanse vrouwenploeg al geruime tijd voor dezelfde inkomsten als de mannenploeg. De voetbalsters zijn daarover in een juridische strijd verwikkeld met de nationale voetbalbond.

“Ik ben naar beneden gehaald, niet gerespecteerd en weggestuurd omdat ik een vrouw ben”, zei Rapinoe in het Witte Huis. “En mij is verteld dat ik niet meer verdien omdat ik een vrouw ben. Voor iedere trofee die we winnen, en dat zijn er veel, voor iedere zege, voor iedere wedstrijd, krijgen wij minder.” Rapinoe, die in 2015 en 2019 met ‘Team USA’ wereldkampioen werd, is een uitgesproken activiste die zich naast de strijd voor gelijke betalingen ook volop inzet voor de lhbti-beweging.

President Biden beloofde zich met zijn regering hard in te zetten voor gelijke betalingen voor mannen en vrouwen. “Het gaat om gerechtigheid, om eerlijkheid, om het volgen van onze waarden”, zei Biden, die de Amerikaanse voetbalbond vorig jaar tijdens zijn verkiezingscampagne al opriep om de vrouwelijke internationals evenveel te gaan betalen als de mannen. Zijn vrouw Jill kwam op Equal Pay Day ook aan het woord. “Hetzelfde werk doen, betekent hetzelfde betaald krijgen, ongeacht wie dat werk doet”, aldus de first lady.

Volledig scherm Rapinoe. © AFP

Organisatoren hopen op 8.000 toeschouwers voor League Cup-final

De organisatoren van de Engelse League Cup-finale komende maand tussen het Manchester City van Kevin De Bruyne en het Tottenham Hotspur van Toby Alderweireld hopen om 8.000 fans te mogen verwelkomen in het Londense Wembleystadion.

Momenteel vinden alle sportwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk nog achter gesloten deuren plaats, maar de maatregelen zouden in mei versoepeld worden, wat een gedeeltelijke terugkeer naar de stadions zou kunnen betekenen.

De English Football League (EFL) zou de League Cup-finale van 25 april als een testevent willen gebruiken. “Momenteel hebben we nog geen groen licht gekregen, maar we zijn wel hoopvol”, verklaarde een EFL-woordvoerder aan Sky Sports.

Volledig scherm Wembley. © Photo News

Canadese teams moet uitwijken voor seizoenstart in MLS

Bij de start van het nieuwe seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) zullen er minder wedstrijden tussen teams uit verschillende conferences gehouden worden en moeten de Canadese teams uitwijken, zo blijkt uit de kalendervoorstelling voor het 26e seizoen in de MLS.

Het CF Montréal van Laurent Ciman en technisch directeur Olivier Renard moet net zoals Toronto FC en Vancouver Whitecaps uitwijken naar de Verenigde Staten om te trainen en wedstrijden te spelen, totdat ze van de Canadese overheid toelating krijgen om terug te keren. Montréal slaat zijn tenten op in het stadion van Inter Miami in Fort Lauderdale, Toronto kiest voor het Exploriastadion van Orlando en Vancouver wijkt uit naar Salt Lake City.

De eerste speeldag wordt op 16 april afgetrapt. De 27 clubs spelen allemaal 34 wedstrijden in de reguliere competitie, nadien plaatst de top zeven van elke conference zich voor de play-offs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.