Football Talk. Tshimanga op weg naar Waasland-Beveren - Batshuayi raakt speelklaar voor duel met Ajax

24 september Edward Still kan voor de thuismatch van zondagnamiddag tegen KV Mechelen geen beroep doen op Shamar Nicholson. De Jamaicaan, die tegen Club Brugge een jukbeenbreuk opliep, diende per slot van rekening toch een heelkundige ingreep te ondergaan. In het beste geval is hij opnieuw inzetbaar op KV Kortrijk. Voor zijn vervanging in de spits komen drie spelers in aanmerking: Chris Bedia, Mamadou Fall of Amin Benchaib. Bedia kon na zijn doelpunt in de openingsmatch tegen KV Oostende nog niet bevestigen. Fall presteerde goed op AA Gent. Voor Benchaib zou het dit seizoen de eerste keer zijn dat hij aan de aftrap komt. (AR)