Football Talk. Trossard scoort tegen Liverpool - Batshuayi valt geblesseerd uit - Supporters Lierse stelen middenstip bij Waasland-Beveren

Trossard scoort tegen Liverpool

Leandro Trossard heeft zijn nu al sterke seizoen nog wat extra in de verf gezet. Brighton staat onverhoopt zesde in de Premier League, en speelde vanmiddag 2-2 gelijk tegen Liverpool, op Anfield. Via Henderson en Mane kwam Liverpool wel snel op 2-0, maar Mwepu tekende nog voor rust voor de aansluitingstreffer. In minuut 65 schakelde Leandro Trossard knap zijn mannetje uit, om dan Alisson in de korte hoek te verschalken. Alles te herdoen. Een kwartier later scoorde Trossard nog opnieuw, maar die treffer werd afgekeurd. ‘t Was zijn tweede doelpunt van het seizoen, nadat hij eerder al tegen Brentford scoorde.

Besiktas ziet Batshuayi geblesseerd uitvallen en verliest derde maal op rij buitenshuis

Turks landskampioen Besiktas blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Op verplaatsing bij Hatayspor liet het zaterdag de derde opeenvolgende uitnederlaag in de competitie noteren (1-0) tijdens de elfde speelronde in de Turkse Super Lig.

Hatayspor had maar zes minuten nodig om zich via Saba Lobjanidze aan de leiding te hijsen. Tot overmaat van ramp zagen de hoofdstedelingen Michy Batshuayi na 24 minuten geblesseerd uitvallen. In de tweede helft leek Mehmet Topal met het slotkwartier in zicht de gelijkmaker te scoren, maar de VAR besliste er wegens voorafgaand buitenspel anders over.

Hatayspor schudt dankzij de minieme zege Besiktas van zich af in het klassement en is voorlopig alleen tweede met 23 op 33, drie punten voor nummer drie Besiktas. Trabzonspor, dat vrijdagavond al met 2-1 won van Rizespor, gaat aan de leiding met 27 punten.

Volledig scherm © Photo News

Halle-Gooik lijdt nipte nederlaag in laatste kwalificatiewedstrijd Champions League futsal

In zijn derde en laatste kwalificatiewedstrijd voor de Champions League futsal heeft Halle-Gooik in het Slovaakse Lucenec een nipte 1-0 nederlaag geleden tegen het Russische Ekaterinburg. Gerasimov scoorde het enige doelpunt in de aanvangsfase van de tweede helft (25ste).

Veel gevolgen heeft de nederlaag niet. Halle-Gooik was al zeker van een plaats bij de eerste drie in de groep en het bijbehorende ticket voor de eliteronde met zestien clubs. Een gelijkspel zou de Vlaams-Brabantse club wel de tweede plaats in de groep en een betere uitgangspositie bij de loting (woensdag) opgeleverd hebben.

In zijn eerste wedstrijd verloor Halle-Gooik ook al nipt (2-1) van groepswinnaar Benfica, daarna verzekerde het zich van de kwalificatie door gastclub Lucenec met 7-1 in te blikken.

Supporters Lierse stelen middenstip Waasland-Beveren

Opmerkelijk nieuws uit Waasland-Beveren. Daar kwamen ze vanmorgen tot de vaststelling dat hun middenstip niet meer op z'n plek lag. Een diepe put was het enige wat nog overbleef. De daders deden weinig moeite om hun identiteit te verbergen, want verschillende plaatsen van het stadion werden beklad met het woord ‘Lier’. De daders zijn vastgelegd op camerabeelden.

De aanleiding voor dit absurde voorval is de wedstrijd van vanavond tussen Waasland-Beveren en Lierse. De Waaslanders staan tweede in 1B met 16 punten, Lierse volgt op vier punten en staat vierde. De thuisploeg zal alleszins een alternatieve middenstip moeten vinden tegen het uur van aftrap: 20u45.

Volledig scherm Vandalisme bij Waasland-Beveren, waar Lierse-supporters de middenstip mee naar huis namen. © Waasland-Beveren

Bezoekende Partizan-fans niet welkom in Gent

Het duel van donderdag op de vierde speeldag in de Conference League tussen AA Gent en het Servische Partizan zal zonder bezoekende fans gespeeld worden. In het kader van de geldende coronamaatregelen zal het uitvak gesloten blijven, zo maakte AA Gent zaterdag bekend.

“Servië wordt momenteel beschouwd als een land met kleurcode rood in het kader van de Covid 19-problematiek. Bijgevolg is het enkel toegelaten om naar België te reizen in het kader van een essentiële reis of mits vertoning van een vaccinatiecertificaat waaruit blijkt dat men gevaccineerd is met een door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) erkend vaccin”, klinkt het in de mededeling.

“Aangezien Servië niet tot de Europese Unie behoort en de Servische bevolking ook gevaccineerd wordt met niet-erkende vaccins, komt een deel van de Servische bevolking niet in aanmerking voor een EU Digitale COVID Certificaat of een equivalent. Daardoor is het voor KAA Gent praktisch gezien niet mogelijk om Servische toeschouwers op een vlotte en betrouwbare manier te controleren. Tot slot is het de afgelopen dagen duidelijk geworden dat de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames terug pijlsnel de hoogte inschieten, niet alleen in België, maar over heel Europa. Ook in Servië is de situatie alarmerend. In het licht van de huidige epidemiologische situatie zal het bezoekersvak gesloten blijven.”

Volledig scherm © REUTERS

FC Barcelona ziet Sergi Roberto uitvallen met dijbeenblessure

Bij het geplaagde FC Barcelona heeft middenvelder Sergi Roberto een blessure aan het rechterdijbeen opgelopen. De 29-jarige Spaanse international zal er daardoor niet bij zijn in het competitieduel van zaterdagavond tegen Alavés, op de twaalfde speeldag in La Liga, zo maakte de club zaterdag bekend.

Het gaat om een verrekking van de quadriceps. Vorig seizoen miste de middenvelder reeds 37 wedstrijden vanwege meerdere kwetsuren, dit seizoen was hij al enkele wedstrijden out met een ribbreuk.

Onder de vorige coach Ronald Koeman verloor hij ook zijn basisplaats bij de Blaugrana. De Nederlander, die eerder deze week vanwege de belabberde resultaten aan de deur werd gezet, wordt zaterdag op de bank vervangen door interim-coach Sergi Barjuan. Als opvolger van Koeman is het nog wachten op de komst van clubicoon Xavi.

Volledig scherm © REUTERS

Messi “uit voorzorg” naar de kant gehaald bij PSG

Bij Paris Saint-Germain werd Lionel Messi vrijdagavond bij de rust in de met 2-1 gewonnen topper tegen landskampioen Lille “uit voorzorg” gewisseld, zo verklaarde PSG-coach Mauricio Pochettino na afloop. De Argentijnse international trainde donderdagochtend uit voorzorg reeds apart, omdat hij last had van spierklachten. Desondanks werd hij toch in de selectie opgenomen en verscheen hij tegen de club uit Rijsel aan de aftrap. “Hij kon niet voortspelen. Nu hopen we dat het niet te erg is en dat hij beschikbaar is voor het duel van woensdag in de Champions League tegen RB Leipzig”, aldus Pochettino.

Sinds zijn komst naar PSG kon Messi in de Franse hoofdstad nog niet overtuigen. Hij arriveerde er met trainingsachterstand en miste nadien twee wedstrijden vanwege een botkneuzing. Zo kwam hij in de Ligue 1 nog niet verder dan 325 minuten in 5 duels en staan er daar voorlopig nog blanco cijfers achter zijn naam: nul doelpunten en nul assists. Op het kampioenenbal opende de 34-jarige Messi zijn rekening wel al met een doelpunt tegen Manchester City en twee treffers tegen Leipzig.

Volledig scherm © Photo News