Football Talk. Trossard en Brighton niet voorbij Everton - Marquinhos ontbreekt tegen Bayern

Trossard en Brighton niet voorbij Everton

Leandro Trossard en Brighton hebben 0-0-gelijkgespeeld tegen Everton. Trossard stond 90 minuten op het veld en kreeg in de slotfase nog de kans op de winning goal, maar zijn schot werd in extremis afgeweerd. Geen drama, want Brighton lijkt zich geen al te grote zorgen meer te moeten in de strijd om het behoud. Trossard en co staan 15de en hebben zeven punten voorsprong op nummer achttien Fulham, dat de eerste degradatieplaats bezet. Everton is achtste, met 48 punten na 30 speeldagen.

Trossard in duel met Holgate (Everton).

PSG kan niet rekenen op Marquinhos, Verratti en Florenzi zijn onzeker voor duel met Bayern

Paris Saint-Germain kan dinsdag in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League, thuis tegen Bayern München, niet beschikken over Marquinhos. De Braziliaanse aanvoerder viel vorige week in Duitsland, waar PSG de heenwedstrijd met 2-3 won, na een half uur geblesseerd uit. Afgelopen weekend ontbrak Marquinhos ook in de competitiewedstrijd tegen Strasbourg.

Trainer Mauricio Pochettino neemt dinsdag pas een besluit over de inzetbaarheid van Marco Verratti en Alessandro Florenzi. Zij keerden met een coronabesmetting terug van de Italiaanse nationale ploeg, maar testten zondag negatief op COVID-19. Mauro Icardi is er ook sowieso niet bij.

Paris Saint-Germain heeft een goede uitgangspositie voor het bereiken van de halve finales, maar Pochettino legde de favorietenrol maandag toch bij Bayern neer. “Bayern is het beste team ter wereld. Zij zijn nog steeds de favoriet.”

Pochettino werd er ook mee geconfronteerd dat PSG het dit seizoen in grote wedstrijden uit vaak beter doet dan thuis. Zo won de Franse topclub in de achtste finales met 1-4 bij FC Barcelona, terwijl het in eigen huis op 1-1 bleef steken. “Het is een statistiek waar we aan het einde van het seizoen eens naar moeten kijken, maar laten we hopen dat we de zaken morgen al kunnen veranderen”, aldus Pochettino. Bayern kan dinsdag opnieuw niet beschikken over haar Poolse topscorer Robert Lewandowski.



Trezeguet (ex-Anderlecht en Moeskroen) moet knieoperatie ondergaan

Mahmoud Hassan ‘Trezeguet’ moet geopereerd worden aan de knie. Dat maakte zijn club Aston Villa maandag bekend. De 26-jarige Egyptenaar, in het verleden in België actief bij Anderlecht en Moeskroen, liep tijdens de competitiewedstrijd van zaterdag bij Liverpool (2-1) schade op aan de ligamenten van zijn linkerknie.

De aanvallende middenvelder speelt sinds de zomer van 2019 voor Aston Villa. Hij groeide er al snel uit tot een belangrijke pion. Dit seizoen kwam hij 22 keer in actie en zorgde daarbij voor twee goals en twee assists. De wedstrijd tegen Fulham (3-1 zege) vorige week besliste hij eigenhandig met twee treffers.

Aston Villa, waar ook onze landgenoot Björn Engels onder contract staat, staat momenteel elfde in de Premier League. Na een sterke seizoensstart zakten de Villans de voorbije maanden weg naar de middenmoot.



Bonucci is weer terug bij Juventus na negatieve coronatest

Leonardo Bonucci kan komend weekend weer meespelen bij Juventus, dat zondag een uitwedstrijd bij Atalanta Bergamo afwerkt. De 33-jarige verdediger testte maandag negatief op het coronavirus. Dinsdag hervat hij de training.

Bonucci testte anderhalve week geleden positief bij zijn terugkeer na de interlandperiode met de Italiaanse nationale ploeg. Hij miste daardoor de duels met Torino (2-2), Napoli (2-1 zege) en Genoa (3-1 zege).

Met nog acht duels te gaan heeft Juventus als nummer drie in de Serie A een achterstand van 12 punten op het Inter van Romelu Lukaku. Atalanta, de komende tegenstander, staat vierde met een punt minder dan Juventus.



Geen voetbal in Verenigd koninkrijk tijdens begrafenis prins Philip

Zaterdag zal er tijdens de begrafenis van prins Philip, die vrijdag op 99-jarige leeftijd overleed, niet gevoetbald worden in Engeland. Dat besliste de voetbalbond FA na overleg met het Britse koningshuis.

De uitvaart begint om 16u00. Tussen 15u45 en 17u15 wordt er niet gespeeld. De wedstrijd van de 32e speeldag in de Engelse Premier League tussen Wolverhampton en Sheffield United zal nu om 21u15 in plaats van 16u00 afgetrapt worden. Voor Newcastle -West Ham (aftrap 13u30) en de halve finale in de FA Cup tussen Chelsea en Manchester City op Wembley (aftrap 18u30) verandert er niets.

De beslissing heeft vooral gevolgen voor de duels in de lager divisies. De clubs wordt gevraagd om in onderling overleg een nieuw aanvangsuur te kiezen. Als er daarover geen overeenstemming bereikt wordt, zal de FA de knoop doorhakken. Bij alle wedstrijden zullen de spelers een rouwband dragen en is er voor aanvang een minuut stilte.

Ook in Schotland, waar volgend weekend de vierde ronde van het bekervoetbal op de agenda staat, wordt het programma omgegooid. En niet alleen de voetbalwereld rouwt om prins Philip. Onder meer de rugby- en paardensportfederaties maakten ook al bekend dat er tijdens de begrafenis geen wedstrijden zullen plaatsvinden.

Kevin Hoggas riskeert drie speeldagen schorsing voor slag

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en een boete van 3.000 euro gevorderd als minnelijke schikking tegen middenvelder Kevin Hoggas van Cercle Brugge, die vorige speeldag rechtstreeks rood pakte na een slaande beweging.

Net voorbij het halfuur van de wedstrijd Cercle Brugge - OHL (3-0-winst) moest scheidsrechter D’Hondt de VAR-beelden even gaan bekijken. Hoggas rukte zich van zijn opponent bij OHL, Isaac Asante, los met een slaande beweging tegen diens gezicht. De middenvelder bekocht het incident met een rode kaart.

Hoewel bondsprocureur Ebe Verhaegen erkent dat Asante de loopactie van Hoggas foutief wilde afstoppen en er ook geen antecedenten op zijn disciplinair casier staan, vraagt hij drie speeldagen schorsing. “Het gaat om een ernstige vorm van agressie waarbij er geen bal in de buurt was. De slag werd zonder meer intentioneel uitgedeeld en de gevolgen hadden veel ernstiger kunnen zijn. Het feit dat hij even wordt vastgehouden, vergoelijkt op geen enkele wijze deze houding”, klinkt het.

Als Cercle Brugge de minnelijke schikking niet aanvaardt, moeten club en speler morgen voor het Disciplinair Comité verschijnen.

Hoggas druipt af na zijn rode kaart.

Lewandowski staat weer op het trainingsveld

Robert Lewandowski heeft vandaag voor het eerst sinds zijn knieblessure een looptraining afgewerkt. Dat bevestigde zijn club Bayern München. De Poolse steraanvaller blesseerde zich op 28 maart in het WK-kwalificatieduel tegen Andorra (3-0 winst) aan de ligamenten van de rechterknie.

Het is nog afwachten wanneer de 32-jarige Lewandowski weer wedstrijdfit is. Hij mist al zeker de return in de kwartfinales van de Champions League dinsdagavond tegen PSG. De Duitse titelverdediger moet daarin een 2-3-achterstand ophalen. Lewandowski miste ook al de competitieduels tegen RB Leipzig en Union Berlin. Zaterdag trekt leider Bayern naar nummer drie Wolfsburg, het team van Koen Casteels.

Anderlecht haalt het in oefenpot van RWDM

Daags na de zege tegen Club Brugge won Anderlecht nu ook van RWDM in een oefenwedstrijd. De mannen van Vincent Kompany wonnen met duidelijke 4-1 cijfers. De doelpunten namens RSCA werden gescoord door Diaby, Amuzu, Bruun Larsen en Sardella. Anderlecht werkte deze wedstrijd af met voornamelijk invallers.

Amuzu in actie tegen Club Brugge

Stad München fluit organisatiecomité EK terug: “Geen garantie op fans in stadion”

De stad München heeft in een persbericht gereageerd op de brandende vraag of er tijdens het EK voetbal van komende zomer fans zullen worden toegelaten in de Allianz Arena, één van de twaalf speelstadions op het EK. “Op dit moment kunnen we het niet uitsluiten dat er geen fans aanwezig zullen zijn”, liet burgemeester Dieter Reiter optekenen. Zondag had Philipp Lahm, voormalig aanvoerder van de Mannschaft en momenteel hoofd van het organisatiecomité in München, bij een radiozender nog laten weten te hopen op een voor de helft gevuld stadion tijdens het EK.

Burgemeester Reiter gaf aan te hopen op fans in het stadion in München. “Maar met de informatie van vandaag kunnen we jammer genoeg niet uitsluiten dat er geen fans zullen worden toegelaten bij de EK-wedstrijden”, legde hij uit. “Het zal afhangen van de coronasituatie en de maatregelen op dat moment.”

In München worden de drie groepswedstrijden van de Duitse nationale ploeg en een kwartfinale afgewerkt.



Italiaanse minister zet vraagteken achter openingsmatch in Rome

Het is geen uitgemaakte zaak dat de openingswedstrijd van het EK voetbal tussen Italië en Turkije op 11 juni in Rome wordt gespeeld. In een interview met de krant ‘La Repubblica’ laat de Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza optekenen dat het “voorbarig is” om aan te nemen dat het duel in de Italiaanse hoofdstad kan doorgaan. Hij verzekert wel dat Italië “alle inspanningen zal leveren” opdat er kan gevoetbald worden in het olympisch stadion.

Vrijdag maakte de Europese voetbalbond UEFA bekend dat acht van de twaalf gaststeden al verzekerd hebben dat er publiek welkom is tijdens het toernooi. Rome, München, Bilbao en Dublin hebben nog tot 19 april om duidelijkheid te verschaffen.

Tosun moet het EK vergeten na zware knieblessure

Turkije zal op het EK niet kunnen rekenen op de diensten van Cenk Tosun. De aanvaller van Besiktas heeft zondag in het competitieduel tegen Erzurumspor (2-4 winst) een knieblessure opgelopen en zal verschillende maanden buiten strijd zijn.

De 29-jarige spits, die wordt gehuurd van Everton, ontwrichtte zijn rechterknie. Hij werd een kwartier voor tijd met een draagberrie en een zuurstofmasker van het veld gedragen. Tosun scoorde in 45 interlands achttien keer voor Turkije. Dat speelt op het EK de openingsmatch tegen Italië, op 11 juni, en treft ook Zwitserland en Wales.



Keulen ontslaat trainer Markus Gisdol

Keulen heeft zijn trainer Marcus Gisdol ontslagen. Dat meldde de club van Sebastiaan Bornauw zondagavond. Het ontslag volgt op een 2-3-nederlaag in een degradatieduel tegen Mainz.

Na een 2 op 16 verkeert Keulen in acuut degradatiegevaar. Op zes speeldagen van het einde staat het met 23 punten op de voorlaatste plaats in de Bundesliga. Het verschil met de veilige vijftiende plaats bedraagt wel nog maar drie punten.

Gisdol, ex-trainer van Hamburg, stond sinds november 2019 aan het roer bij Keulen. Vorig seizoen wist de 51-jarige Duitser de club ternauwernood voor de degradatie te behoeden.

Köln heeft ondertussen al een vervanger aangeduid voor Gisdol. De Duitser Friedhelm Funkel moet de club in de Bundesliga zien te houden. Funkel stond al eens aan het roer bij Köln tussen februari 2002 en oktober 2003. Sinds zijn ontslag bij Fortuna Düsseldorf in januari zat hij zonder werk. Funkel ondertekende een contract tot het einde van het seizoen.

Gisdol (links) met onder meer Bornauw (rechts) eind vorig seizoen.

Lichte blessures voor Cuesta en Ito

Racing Genk-coach John van den Brom haalde zondag in de Limburgse derby tegen STVV bij de rust al Carlos Cuesta naar de kant en in de tweede helft ging ook Junya Ito licht geblesseerd van het veld.

“Carlos had op training al een tik gekregen”, vertelde Van den Brom. “Toen hij bij een aanvallende fase opnieuw een trap moest incasseren, besloot ik om geen risico te nemen. Hij kon nog wel verder. In de bekerfinale zou ik hem vermoedelijk niet gewisseld hebben. Ook Ito had wat last, maar hij zei zelf al dat het niet zo erg was. Dus ik ga ervan uit dat de schade meevalt.” (SJH)

Ito in actie tijdens de derby.