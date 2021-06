Football Talk. Transfer van Engels naar Antwerp is rond - KV Kortrijk en Oostende winnen vlot eerste oefenmatch

KV Kortrijk vlot voorbij Harelbeke

KV Kortrijk begon snedig aan de eerste wedstrijd van de voorbereiding. Na amper vier minuten spelen kreeg Gueye een enorme mogelijkheid, maar zijn vizier stond nog niet op scherp. De spits trapte een voorzet van Verkerken onbesuisd over. Na twintig minuten spelen was het dan toch raak. Opnieuw de jonge rechtsachter Verkerken die zich goed doorzette en een goede voorzet afleverde. Gueye miste deze keer niet en kopte de bal tegen de touwen. Voor de rust werd het ook nog 0-2. Selemani werkte een diepsteekpass van Yani Van Den Bossche goed af.

Ook in de tweede helft was het KV Kortrijk dat de wedstrijd domineerde. De Kerels kregen na amper één minuut spelen al een strafschop na een fout op Jonckheere. Chevalier trapte de elfmeter rustig binnen. Jonckheere en Badamosi dikten de voorsprong nog wat aan. Van den Bossche, Luqman en Badamosi kwamen nog dicht bij een doelpunt, maar scoren lukte niet meer. Vrijdag staat de volgende oefenwedstrijd tegen KVK Westhoek op het programma.

Coach Luka Elsner was tevreden en had nog leuk nieuws voor de supporters. “We hebben goede dingen laten zien. Ik heb ook zaken gezien waar we op trainen en dat stemt me tevreden. De supporters mogen in de komende weken enkele transfers verwachten. We zullen meer diepte en concurrentie hebben in de selectie”, aldus Elsner. (IVDA)

KV Kortrijk eerste helft: Ilic, Verkerken, Rougeaux, Sainsbury, D’Haene, Palaversa, Fixelles, Chevalier, Selemani, Van den Bossche, Gueye

KV Kortrijk tweede helft: Deman, Verkerken, Rougeaux (60’ Radovanovic), Derijck, Mujakic, Palaversa, Sissoko, Jonckheere, Chevalier (60’ Luqman), Van Den Bossche (76’ Maus), Badamosi

Doelpunten: 20’ Gueye (0-1), 27’ Selemani (0-2), 46’ Chevalier (pen. 0-3), 84’ Jonckheere (0-4), 86’ Badamosi (pen. 0-5)

KVO wint eerste oefenmatch

KV Oostende won z’n eerste oefenmatch met 0-10 bij VV Koekelare uit derde provinciale. Een speciale match voor KVO, dat precies 40 jaar geleden ontstond uit een fusie van AS en VG Oostende. Nieuwkomer Zech Medley maakte z’n debuut, Max Geschwill (Hoffenheim) is op proef. (TVA)

Goals: 17’ Boonen 1-0, 29’ Boonen 2-0, 31’ Kvasina 3-0, 53’ McGeehan 4-0, 60’ Boonen 5-0, 70’ Berte 6-0, 80’ Patoulidis 7-0, 85’ Ndicka 8-0, 87’ Stiers 9-0 (pen.), 90’ Berte 10-0

KV Oostende: Hubert, Jäkel, Medley, Tanghe, Ndicka, Capon, D’Arpino, Patoulidis, McGeehan, Kvasina, Boonen; (tweede helft) Schelfhout, Theate, D’Haese, Geschwill, Osifo, Berte, Stiers

Transfer is rond: Engels tekent tot 2026 bij Antwerp

De transfer van Bjorn Engels naar Antwerp is in kannen en kruiken. De centrale verdediger slaagde voor zijn medische testen op de Bosuil en zette zijn handtekening onder een contract tot 2026. Hij komt over van Aston Villa, waar de ex-speler van Club Brugge zich nooit écht kon doorzetten. Zijn eerste seizoen bij de Villans begon Engels als basisspeler, maar onder meer door blessureleed belandde hij op het achterplan. Afgelopen seizoen speelde hij geen minuut. In totaal trad hij in 19 wedstrijden aan voor Aston Villa. Bij Antwerp wil Engels zijn carrière herlanceren.

KV Oostende haalt centrale verdediger en leent hem meteen uit

De Franse centrale verdediger Thomas Basila heeft voor vier jaar (plus optie) getekend bij KV Oostende. De kustploeg neemt hem over van Nantes én leent Basila meteen ook twee jaar uit aan zusterclub AS Nancy. “We volgen hem al lang, maar Thomas zal nu eerst ervaring opdoen bij Nancy”, zegt KVO’s executive president Gauthier Ganaye.

Lazare Amani van Charleroi naar Union

Jean Thierry Lazare Amani (23) wordt door Sporting Charleroi aan Union SG verhuurd met aankoopoptie. De Ivoriaanse centrale middenvelder werd in de zomer 2016 door AS Eupen overgenomen van één van de Afrikaanse antennes van Aspire Academy. Bij de Panda’s presteerde hij niet onaardig. Het leverde hem in januari 2020 een definitieve transfer op naar Sporting Charleroi, waar hij een contract tekende tot juni 2023. Bij de Carolo’s kwam hij echter niet aan zijn trekken. In zoverre dat hij tien maanden later tijdelijk werd afgestaan aan het Portugese Estoril Praia, waar hij weliswaar slechts sporadisch in de basis stond, maar wel vaak in actie kwam en mee de promotie van de club naar de Primeira Liga hielp afdwingen. (AR)

Sanyang nog een jaartje langer bij Beerschot

Abdoulie ‘Bamba’ Sanyang (22) blijft nog een jaartje langer bij Beerschot voetballen. De Gambiaanse flankspeler wordt opnieuw gehuurd van de Superstars Academy, waar hij werd opgeleid. Beerschot bedong een aankoopoptie die aan het einde van het seizoen kan worden gelicht. In de voorbije competitie kwam Sanyang 19 keer in actie voor paars-wit, veelal als invaller. Tussendoor maakte hij zijn debuut als international van Gambia. Eerder werkte de kwieke winger bij Lommel al samen met huidig Beerschot-trainer Peter Maes.

En daar blijft het niet bij op het vlak van transfernieuws op ‘Het Kiel’. Zo komt de 18-jarige Ghanese middenvelder Abraham Okyere de Kielse rangen versterken. Okyere werd in eigen land opgeleid bij Inter Allies en werd vorig jaar gehuurd door Beerschots zusterclub Al Hilal United, in de Verenigde Arabische Emiraten. De jeugdinternational van Ghana tekende voor twee seizoenen, met optie op twee bijkomende jaren. Okyere wordt omschreven als een box-to-boxspeler met een groot loopvermogen. (KDC)

