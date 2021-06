Football Talk. Transfer Hugo Cuypers naar KV Mechelen rond - Ciranni voor drie jaar naar Essevee - Einde verhaal voor Milicevic bij Seraing

Einde verhaal voor Milicevic bij FC Seraing

Danijel Milicevic (35) verlaat FC Seraing. Club en speler zijn overeengekomen om de verbintenis, die nog tot juni 2022 liep, voortijdig te verbreken. De aanvallende middenvelder — ex-landskampioen met AA Gent — sloot in oktober van vorig jaar als vrije speler bij de Metallo’s aan, maar slaagde er niet in een basisplaats te verwerven. (AR)

Volledig scherm © BELGA

KV Mechelen haalt Hugo Cuypers terug naar België

Een transfer die in de lucht hing: KV Mechelen versterkt zijn aanval met de 24-jarige Hugo Cuypers. Het jeugdproduct van Standard ondertekende bij Malinwa een contract voor vier seizoenen, met een seizoen optie. Mechelen betaalt 750.000 euro voor Cuypers, Olympiakos dwong wel een doorverkooppercentage van 50 procent af.

Cuypers genoot zijn opleiding bij de jeugd van Standard. Na een passage bij Seraing vertrok hij in 2017 naar Griekenland. Zijn 22 goals in 30 wedstrijden bij Ergotelis leverden hem een transfer naar topclub Olympiakos op, dat hem meteen een seizoen uitleende aan het Franse Ajaccio. Afgelopen seizoen kwam Cuypers bij Olympiacos tot twee goals en twee assists in veertien matchen.

De aanvaller is blij om terug te keren naar het thuisland na vier jaar in het buitenland. “Ik voelde dat het tijd was om naar België te komen. Zowel sportief als op persoonlijk vlak was dit de juiste stap op het juiste moment. Voor mij is KV Mechelen de ideale club om voor te spelen in België.”

Mechelen had Cuypers al een hele tijd in het vizier, zegt sportief directeur Tom Caluwe. “We zijn al twee jaar met dit dossier bezig. Hugo is energiek en brengt diepte in het spel, maar is ook sterk in de combinatie. Met zijn neus voor goals kan hij een belangrijke schakel binnen ons team worden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lucas Stassin tekent eerste profcontract bij Anderlecht

De 16-jarige Lucas Stassin heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij RSC Anderlecht. Dat heeft paars-wit zonet bevestigd. De jonge spits, een jeugdproduct van RSCA, zette zijn krabbel onder een overeenkomst tot 2024. De zoon van voormalig Anderlecht-verdediger Stéphane Stassin, nu jeugdcoach bij de Brusselaars, zal vanaf vandaag/maandag meetrainen met de A-ploeg.

“Lucas is een diepe spits met interessante looplijnen en een neus voor doelpunten. Als hij de nodige stappen blijft zetten, is er een mooie toekomst voor hem weggelegd in het Lotto Park”, verklaart Jean Kindermans, hoofd van de Anderlechtse Academy.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Lucas Stassin. © Photo News

Ciranni naar Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft Alessandro Ciranni weggeplukt bij Moeskroen. De rechterwingback tekende voor drie jaar bij Essevee. Ciranni is 24 jaar en werd opgeleid bij Racing Genk.

Volledig scherm Ciranni met z'n zaakwaarnemer Janny Kazilas in Waregem. © C_Life management

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.