Football Talk. Tottenham plaatst zich als eerste voor de League Cup-finale - Ibiza nu wel stuntploeg in Copa del Rey

Tottenham plaatst zich als eerste voor de League Cup-finale

Tottenham heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de Engelse League Cup. De Spurs haalden het met 2-0 van tweedeklasser Brentford. Toby Alderweireld bleef bij de thuisploeg negentig minuten op de bank.

Sissoko bracht de thuisploeg na twaalf minuten op voorsprong met een rake kopbal. Brentford, de huidige nummer vier in de Championship, deed goed mee in Londen en leek op het uur zelfs op gelijke hoogte te komen door een goal van Toney. Het doelpunt werd op aangeven van de VAR echter afgekeurd voor buitenspel. De pijlsnelle Son (70.) maakte even later het tweede thuisdoelpunt na een snelle counter van de Spurs en de partij was gespeeld. Bij Brentford kreeg Dasilva zes minuten voor tijd nog rood.

De andere halve finale in de League Cup gaat woensdag tussen Manchester United en Manchester City. De finale is voorzien voor 25 april, op Wembley.

Greg Vanney is de nieuwe trainer van Galaxy

LA Galaxy heeft Greg Vanney aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Het is voor de 46-jarige Amerikaan een terugkeer naar de club waar hij in 1996 zijn spelerscarrière begon.

Vanney was de voorbije zes jaar coach van Toronto FC. Hij leidde de huidige club van Laurent Ciman in 2017 naar de landstitel. Dat jaar werd hij ook verkozen tot Trainer van het Jaar. Na de uitschakeling in de eerste ronde van de play-offs in december kwam er een einde aan de samenwerking.

Vanney volgt in LA de Argentijn Guillermo Barros Schelotto op. Het team is vooral bekend vanwege zijn Mexicaanse sterren Javier “Chicharito” Hernandez en Jonathan dos Santos.

Vorig seizoen kon Galaxy maar 6 van haar 22 wedstrijden winnen in het door het coronavirus ingekorte MLS-seizoen en miste het de play-offs.

Engelse oud-international Colin Bell overleden

De Engelse oud-international Colin Bell is na een kort ziekbed op 74-jarige leeftijd overleden. De voormalige middenvelder speelde 498 wedstrijden voor Manchester City in een periode van dertien jaar. Met zijn club won hij onder meer de landstitel, de FA Cup, de League Cup en de Europa Cup voor Bekerwinnaars.

In 48 interlands kwam Bell negen keer tot scoren. Met Engeland nam hij in 1970 deel aan het WK. In 2004 werd een tribune in het stadion van City vernoemd naar de populaire speler wiens naam tijdens wedstrijden in Manchester met publiek nog regelmatig in liederen voorbijkomt.

Ibiza is nu wel stuntploeg in Copa del Rey

Waar het vorig jaar tegen FC Barcelona nog net mis ging, heeft UD Ibiza nu wel voor een stunt kunnen zorgen in de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi. De club van het party-eiland, uitkomend op het derde niveau in Spanje, schakelde in de tweede ronde met Celta de Vigo een club uit de hoogste klasse uit. Het duel eindigde in een 5-2-overwinning voor de thuisploeg.

Vorig jaar ontving Ibiza in de derde ronde FC Barcelona. Dat duel eindigde na een 1-0 voorsprong voor de thuisclub in een late 1-2 zege voor de bezoekers, die Antoine Griezmann pas in de extra tijd de winnende treffer zagen maken.

Tegen Celta leidde Ibiza bij rust al met 3-0 door doelpunten van Sergio Castel (2x) en Javier Perez Mateo. Manu Molina maakte er na de pauze uit een strafschop 4-0 van. Nadat Celta in de slotfase twee keer had gescoord zorgde Angel Rodado voor een feestelijk slot en de 5-2 eindstand.

Caufriez krijgt drie speeldagen effectieve schorsing in beroep

Maximiliano Caufriez mist de komende drie duels van STVV. De verdediger zag zijn oorspronkelijke sanctie van vier speeldagen schorsing in beroep voor de Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond (KBVB) met een speeldag ingekort worden. Hij kreeg ook nog een speeldag schorsing met uitstel.

Caufriez werd op tweede kerstdag uitgesloten tijdens de 1-2 zege van Sint-Truiden bij Standard. De verdediger plantte zijn noppen op de knie van Standard-verdediger Nicolas Gavory en bekocht dat met een rode kaart.

Caufriez werd begin dit seizoen - toen nog als speler van Waasland-Beveren - al vier speeldagen (waarvan één met uitstel) geschorst wegens slaan naar OHL-verdediger Kotysch. Die voorwaardelijke speeldag stond nog open en werd vorige week tot uitvoering gebracht, waardoor de verdediger dus in oospronkelijk vier speeldagen geschorst werd.

STVV ging in beroep tegen de vier speeldagen schorsing en zag de straf met één speeldag ingekort worden. Caufriez kreeg ook een boete van 2.500 euro. Hij mist de thuiswedstrijden tegen Club Brugge (10 januari) en OH Leuven (17 januari) en de verplaatsing naar Kortrijk (20 januari).

KV Mechelen rekent opnieuw op volledige staf

KV Mechelen mocht vandaag op training, voor het eerst sinds half december, opnieuw haar volledige technische staf verwelkomen. Alle stafleden, inclusief hoofdcoach Wouter Vrancken, zijn hersteld van hun coronabesmetting.

Vrancken miste door zijn besmetting de drie laatste competitiewedstrijden van 2020, tegen achtereenvolgens Club Brugge (0-3-nederlaag), OH Leuven (1-2-zege) en Moeskroen (2-1-zege). Naast hem was bijna de hele technische staf besmet geraakt. Sven Swinnen, Head of Development bij Malinwa, zat daarom tijdens de drie duels als hoofdcoach op de bank.

KV Mechelen is na negentien duels dertiende in de Jupiler Pro League, met twintig punten. Zondag herneemt Mechelen de competitie met een thuiswedstrijd tegen Antwerp.

Geen Lukaku tegen Sampdoria?

De kans bestaat dat Romelu Lukaku morgen rust krijgt in de competitiewedstrijd van Inter tegen Sampdoria. De aanvalsleider is niet geblesseerd, maar trainde toch ook niet voluit met de groep. Nog een reden waarom Antonio Conte onze landgenoot wellicht rust gunt: komende zondag staat de confrontatie met AS Roma op het programma. Inter is in de Serie A met 36 punten voorlopig tweede achter AC Milan (37 punten), de Romeinen volgen als derde met 30 eenheden.

Pochettino kan bij debuut nog niet op Neymar rekenen

Mauricio Pochettino kan morgen in zijn eerste wedstrijd als trainer van PSG geen beroep doen op Neymar. De Braziliaanse steraanvaller is nog niet helemaal hersteld van zijn enkelblessure en mist de partij in Saint-Etienne, zo bevestigde de club vandaag .

Neymar viel op 13 december uit tegen Lyon. Volgens PSG “zet hij zijn fysieke werk verder”. Mogelijk raakt hij fit voor de competitiematch van zaterdag tegen Brest.

Pochettino mist woensdag een rist geblesseerden, bij wie aanvallers Mauro Icardi (adductoren) en Rafinha (Covid-19), middenvelders Danilo Pereira (dij) en Leandro Paredes (heup) en verdedigers Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi en Juan Bernat. Verdediger Abdou Diallo en middenvelder Pablo Sarabia zijn wel opnieuw fit.

Estland, tegenstander van België in voorronde WK, kiest voor Zwitserse coach Häberli

De Estse voetbalbond heeft de Zwitser Thomas Häberli aangesteld als nieuwe bondscoach. Hij ondertekende een contract tot eind 2022. Estland is een tegenstander van België in de voorronde van het WK 2022. De 46-jarige Häberli zat zonder werkgever sinds zijn ontslag bij Luzern eind 2019. De voormalige aanvaller van Young Boys volgt op de Estse bank Karel Voolaid op, wiens contract in eigen land niet werd verlengd.

Estland, nummer 109 op de FIFA-ranking, is in groep E van de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar een opponent van de Rode Duivels. Op 2 september spelen Lukaku en co in Estland, op 13 november volgt de return. Ook Wales, Tsjechië en Wit-Rusland maken deel uit van de poule. De groepswinnaar stoot rechtstreeks door, de nummer twee gaat naar play-offs.

Hummels heeft gedwongen exit uit Duitse nationale ploeg nog niet verteerd

Meer dan twee jaar nadat hij met nog twee andere wereldkampioenen plots uit de kern van de nationale ploeg werd gezet, heeft Mats Hummels het nog steeds moeilijk met die gedwongen exit. Dat geeft de Duitse verdediger vandaag toe in een gesprek met Sport Bild magazine. Hummels, 32, speelde zijn laatste interland in november 2018 waarna hij door bondscoach Joachim Löw aan de kant werd geschoven, net als Thomas Müller en Jérôme Boateng, twee andere leden van de wereldkampioenenploeg van 2014. "Het was surreëel om er geen deel meer van uit te maken. Het was een soort shock", zegt Hummels, die het shirt van de nationale ploeg 70 keer droeg (vijf goals). Vandaag kijkt hij nog amper naar wedstrijden van Duitsland. "Het heeft me emotioneel zwaar geraakt om aan de kant te worden geschoven", legt hij uit.

Geruchten als zou het trio worden opgevist voor het EK, wat zeker na de historische pandoering tegen Spanje (6-0) in november een thema was in Duitsland, laten Hummels koud. "Ik heb er nog geen moment aan verspild", zegt de ploegmaat van Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier bij Borussia Dortmund.

Het clubcontract van Hummels bij de Borussen loopt nog tot 2023. Mogelijk zet hij daarna een punt achter zijn carrière. "Ik zal bekijken hoe het met mijn gezondheid is gesteld in 2023. Alles is mogelijk, waaronder stoppen. Bijvoorbeeld wanneer het hoofd 'neen' zegt", besluit de Duitser.

Barcelona-spelers testen negatief en kunnen opnieuw trainen

Alle spelers en overgebleven stafleden van FC Barcelona hebben negatief getest bij een extra testronde op het coronavirus. Die kwam er nadat gisteren twee leden van de technische staf besmet bleken te zijn. De training van vandaag werd in eerste instantie uitgesteld. Nu iedereen negatief blijkt te zijn, kan er om 18 uur gewoon getraind worden. Coach Ronald Koeman geeft nadien een digitale persconferentie. Barcelona gaat morgen in La Liga op bezoek bij Athletic Bilbao.

Ronald Koeman zelf testte ook negatief. De Nederlandse T1 van Barcelona raakte afgelopen zomer, samen met zijn vrouw, al besmet. Hij had toen zware ziekteverschijnselen.

FC Barcelona staat voorlopig vijfde in La Liga. De wedstrijd tegen Bilbao, nummer negen, is een inhaalwedstrijd van de tweede speeldag.

Co-leider Lille mist Yazici en Araujo door coronabesmetting

Lille, dat in de Franse hoogste klasse de leiding deelt met Lyon, kan voorlopig geen beroep meer doen op de Turkse aanvaller Yusuf Yazici en de Braziliaanse winger Luiz Araujo. Beide spelers testten positief op het coronavirus, zo bevestigde hun coach Christophe Galtier dinsdag. Door de besmetting missen de twee al zeker het thuisduel van woensdag tegen Angers en de verplaating van zaterdag naar Nîmes.

“Luiz testte positief bij terugkeer uit Brazilië op 30 of 31 december. Hij heeft koorts en pijn. Yusuf vertoont geen symptomen en is nog in Turkije. Hij deed een test voor de terugkeer en die was positief”, aldus Galtier.

Lille en Lyon delen na zeventien speeldagen de kop in de Ligue 1 met 36 punten, een meer dan PSG.

