Football Talk. Torino legt lot in handen van ex-speler Davide Nicola

Torino heeft met Davide Nicola een nieuwe trainer aangesteld. Hij volgt bij de nummer achttien uit de Serie A de ontslagen Marco Giampaolo op. De 47-jarige Nicola is een oud-speler van Torino. Hij droeg het shirt van de club in het seizoen 2005-2006 en had met een goal in de barragefinale een aandeel in de promotie naar de Serie A. Als coach deed hij eerder ervaring op bij Bari, Crotone en Udinese. Nicola debuteert vrijdag met een verplaatsing naar Benevento, de nummer 11 in de stand.