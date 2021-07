Football Talk. Toni Kroos stopt als international - Avenatti trekt naar promovendus Union - Ex-STVV’er concurrent voor Alderweireld?

Toni Kroos stopt als international

Toni Kroos heeft vrijdag aangekondigd te stoppen als international. De 31-jarige Duitser maakte zijn beslissing bekend in zijn eigen podcast ‘Einfach mal Luppen’. Duitsland ging er dinsdag in de achtste finales van het EK voetbal uit na een 2-0 nederlaag tegen Engeland.

“Mijn besluit is genomen”, was Kroos duidelijk. “De beslissing is onherroepelijk. Ik heb gekozen voor mijn gezin en voor mezelf. Ik zal meer bij mijn familie kunnen zijn. Ik wil er zijn als vader en als echtgenoot. Het is een rationele beslissing.”

“Logischerwijs neem je zo’n beslissing na een toernooi. Het heeft niets met de uitschakeling te maken. Het is niet zo dat ik na de bittere nederlaag tegen Engeland wakker werd en besloot te stoppen als international. Ik heb er voor het toernooi ook al over nagedacht. In feite dacht ik er na het WK van 2018 (waar Duitsland in de eerste ronde sneuvelde, red.) al aan.”

Voor Kroos komt er zo na 106 interlands (17 goals) een einde aan zijn loopbaan bij de ‘Mannschaft’. De centrale middenvelder maakte in maart 2010 zijn debuut voor Duitsland in de met 0-1 verloren oefeninterland tegen Argentinië. Hij werd al snel een vaste waarde en was in de jaren die volgden aanwezig op de WK’s van 2010, 2014 en 2018 en de EK’s van 2012, 2016 en 2021. In 2014 werd hij met Duitsland wereldkampioen in Brazilië.

Op het voorbije EK, het laatste ook van bondscoach Joachim Löw, speelde Kroos de volle negentig minuten in elk van de vier wedstrijden, tegen Frankrijk (1-0 nederlaag), Portugal (4-2 zege), Hongarije (2-2 gelijkspel) en Engeland (2-0 nederlaag). Geen enkele veldspeler maakte onder Löw meer minuten dan Kroos.

In clubverband speelt Kroos al sinds de zomer van 2014 voor Real Madrid. Hij heeft er nog een contract tot medio 2023.

Ex-STVV’er concurrent voor Alderweireld?

Toby Alderweireld krijgt mogelijk een oud-STVV-speler als concurrent bij Tottenham. De Engelse topclub bracht een bod van 15 miljoen euro uit op Takehiro Tomiyasu. De Japanner speelde anderhalf jaar in Limburg. In 2019 trok hij voor 9 miljoen naar Bologna. In de Serie A maakt hij een voortreffelijke indruk.

Alderweireld zelf heeft nog twee jaar contract in Londen. Of hij er blijft, is geen zekerheid. Hij houdt alle opties open. (KTH)

Volledig scherm Takehiro Tomiyasu speelt momenteel bij Bologna. © Photo News

KVO koopt spits bij Nancy en leent hem meteen weer uit aan Franse club

Mickaël Biron is op weg naar KV Oostende. Althans voor even - de 23-jarige in Martinique geboren spits wordt meteen weer uitgeleend aan zusterclub AS Nancy. Beide ploegen zijn eigendom van Pacific Media Group. Eerder deze zomer nam Oostende ook Kenny Rocha over van Ligue 2-ploeg Nancy. En haalde het ook Thomas Basila op bij Nantes om hem meteen bij Nancy te plaatsen. Dat is nog niet alles: KVO-spits Mamadou Thiam wordt dit jaar verhuurd aan de club uit de Elzas. Van een nauwe samenwerking gesproken. (TTV)

Union trekt Felipe Avenatti aan

Alweer een nieuwe transfer voor promovendus Union. De Brusselaars maakten vrijdagmiddag de komst van niemand minder dan Felipe Avenatti bekend. De 28-jarige Uruguayaan werd door Standard vorig seizoen nog verhuurd aan Antwerp en ook dit seizoen lenen de Luikenaars de aanvaller, die in België furore maakte bij KV Kortrijk, uit. Union bedwong wel een aankoopoptie.

Genk haalt Mike Trésor terug naar België

Racing Genk versterkt zich met de linkervleugelaanvaller, Mike Trésor Ndayishimiye. De 22-jarige Belg verruilt Willem II voor de vice-kampioen van België. Trésor kreeg zijn jeugdopleiding bij Anderlecht, maar vertrok daar in 2018 naar NEC. Een jaar later verhuurde de club uit Nijmegen Trésor aan Willem II, dat hem na de uitleenbeurt definitief overnam. Afgelopen seizoen scoorde hij vier doelpunten en gaf hij elf assists in 34 wedstrijden in de Eredivisie. Trésor moet bij Genk op links de concurrentie aangaan met Théo Bongonda, als die in de Luminus Arena blijft. Trésor legt de komende dagen nog zijn medische tests af, nadien kan de deal officieel worden aangekondigd. (KDZ)

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © ANP

Chelsea verhuurt Schotse EK-revelatie Billy Gilmour aan promovendus Norwich

Billy Gilmour, zonder twijfel de meest opvallende Schot op het EK voetbal, wordt komend seizoen door Chelsea uitgeleend aan Norwich City.

De twintigjarige middenvelder was op het EK de uitblinker bij de Schotten tijdens het 0-0 gelijkspel tegen grote rivaal Engeland. Drie dagen na de match testte hij echter positief op het coronavirus. Daardoor moesten ook zijn ploeggenoten bij Chelsea, de Engelsen Mason Mount en Ben Chilwell, een week in quarantaine.

Gilmour kwam bij Chelsea het voorbije seizoen twaalf keer in actie. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal van de Blues in augustus 2019.

Norwich speelde in de Championship voor de tweede keer in drie jaar tijd kampioen. Het mag volgend seizoen zo opnieuw in de Premier League aantreden. Onze landgenoot Rocky Bushiri staat nog onder contract bij de Kanaries. Hij werd de voorbije seizoenen verhuurd aan achtereenvolgens Blackpool, STVV, KV Mechelen en Eupen. Momenteel revalideert hij van een zware knieblessure.

Cercle Brugge haalt Spaanse aanvaller Rubio (Valladolid)

Na de verdedigers Jesper Daland (IK Start) en Senna Miangue (Cagliari) haalt Cercle Brugge nu ook versterking binnen voor het aanvallende compartiment. Van het Spaanse Real Valladolid komt de 25-jarige flankaanvaller Waldo Rubio Marin over. Rubio is vooral een linksbuiten, maar kan ook als diepe spits opereren. Eerder kwam hij uit voor Recreativo Huelva en Cordoba uit, waar Valladolid hem in 2018 weghaalde. Hij speelde 45 wedstrijden in de Spaanse tweede klasse. Cercle huurt Rubio nu van Real Valladolid voor één seizoen met optie voor een definitieve aankoop. (LUVM)

