Football Talk. Tolisso onzeker voor EK - Benzema valt uit bij Real

Tolisso moet vrezen voor EK na dijblessure

Volgens de Duitse media staat Tolisso de rest van het seizoen aan de kant en zou hij zes maanden out zijn. Dat zou ook betekenen dat hij komende zomer met Frankrijk een kruis moet maken over het EK.

Real-coach Zidane ziet ook Benzema geblesseerd uitvallen

“We weten wat Karim bijdraagt en hoe belangrijk hij is voor ons”, verklaarde Zidane. “Maar we moeten hiermee omgaan en hem zo snel mogelijk laten terugkeren, net zoals bij de anderen.” De Koninklijke heeft een goed gevulde ziekenboeg. Eden Hazard, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Federico Valverde en Rodrygo sukkelen met blessures.

Real is tweede in La Liga, met zes punten minder en één match meer gespeeld dan stadsgenoot Atlético.

Zaha zal niet meer knielen

Wilfried Zaha van Crystal Palace zal dit weekend niet meer zal knielen in protest tegen racisme. ‘Door te knielen vergeten sommige mensen waarom we het doen. Het is iets geworden wat we gewoon doen. Dat is niet genoeg voor mij’, verklaarde Zaha zijn standpunt. Eerder beslisten Brentford, QPR en Middlesbrough ook te stoppen met knielen voor BLM.