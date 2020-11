Football Talk. Togui (KV Mechelen) nog week langer in quarantaine - WADA betaalt Sakho schadevergoeding voor onterechte dopingschorsing

Eén speeldag schorsing voor Dompé (Zulte Waregem)

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) heeft één speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro opgelegd aan flankaanvaller Jean-Luc Dompé van Zulte Waregem.

De West-Vlaamse derby op het veld van Zulte Waregem kende afgelopen maandag een ontzettend tumultueuze slotfase. KV Kortrijk versierde bij een 1-0-achterstand nog een strafschop in de allerlaatste minuut, waardoor de poppetjes aan het dansen gingen. Dompé duwde vlak voor de neus van scheidsrechter De Cremer KVK-verdediger Sainsbury onderuit en werd daarvoor nog bestraft met een rode kaart. Zulte Waregem zag de rivaal meteen daarna een punt uit de brand slepen.

Voor die rode kaart eiste het Bondsparket drie speeldagen schorsing, waarvan slechts één effectief, en een boete van 2.000 euro (waarvan 1.000 euro effectief). Zwaar overdreven, vond Jesse De Preter, die ter zitting van het Disciplinair Comité de belangen van Dompé verdedigde. Hij opperde dat de Fransman zijn tegenstander licht duwde, louter om hem op afstand te houden. Wat volgde was een knap stuk theater van Sainsbury, aldus De Preter. Het Bondsparket verweet Dompé niet meteen het veld te verlaten na zijn rode kaart, maar dat is volgens De Preter niet voldoende aangetoond. De raadsman van Dompé wees erop dat er geen enkele vorm van kritiek werd geuit.

Een analyse die door het Disicplinair Comité deels gevolgd werd. “Bezwaarlijk kan hier gesproken worden van bewuste ongehoorzaamheid ten opzichte van de scheidsrechter”, luidt het in het vonnis. “Er was hoogstens sprake van enige verrassing, zoals door de verdediging wordt aangehaald. Uit de beelden blijkt evenmin dat hij verhaal is gaan halen. Desalniettemin gaat het om een zware, intentionele duw. Dat de tegenstander niet gewond raakte of theatraal viel, doet daar geen afbreuk aan.”

Tenzij Zulte Waregem in beroep gaat tegen de schorsing, moet Dompé geschorst toekijken zondag tijdens de verplaatsing naar Cercle Brugge.

Togui nog week langer in quarantaine

William Togui moet nog een week langer in quarantaine, dat maakte KV Mechelen bekend. Bij de hertest van maandag testte hij nog licht positief en vandaag bleek dat hij onvoldoende antistoffen in zijn lichaam heeft om opnieuw met de groep te trainen. Nog vijf andere A-kernspelers blijven voorlopig in quarantaine: Sofiane Bouzian, Marian Shved, Aster Vranckx, Bas Van den Eynde en Victor Wernersson. Zij werden vandaag opnieuw getest. De resultaten van die nieuwe test zal bepalen wie in aanmerking komt voor de selectie voor de match tegen Charleroi. (ABD)

WADA geeft Mamadou Sakho schadevergoeding voor onterechte dopingschorsing

Het wereldantidopingagentschap WADA is door het stof gegaan voor een onterechte dopingschorsing van de Franse voetballer Mamadou Sakho. Het agentschap heeft excuses overgemaakt aan de speler en hem een forse schadevergoeding in het vooruitzicht gesteld. De hoogte van dat bedrag is niet bekend.

Sakho werd in maart 2016 als speler van Manchester United geschorst nadat hij positief was bevonden op een stof die helemaal niet op de lijst van verboden middelen bleek te staan. De Europese bond UEFA kwam daar achter en sprak de speler in juli 2016 vrij, maar het kwaad was toen al geschied voor Sakho. De verdediger (29 caps) miste door de schorsing de finale van de Europa League tegen Sevilla, liep het EK voetbal met het Franse elftal mis en zijn reputatie was geschaad.

Sakho kwam na de affaire niet meer uit voor Manchester United en verkaste in 2017 naar Crystal Palace, waar hij vandaag ploegmaat is van Michy Batshuayi en Christian Benteke. De 30-jarige Fransman daagde het WADA voor de rechter in Londen wegens laster en het antidopingagentschap trok het boetekleed aan. “Het WADA had geen lasterlijke beschuldigingen mogen uiten, aangezien Sakho was vrijgesproken door de UEFA. Sakho heeft de antidopingregels niet overtreden, niet vals gespeeld en hij was niet van plan was enig voordeel te behalen”, zei een woordvoerder.

