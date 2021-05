Football Talk. Titelstrijd tussen Lille en PSG spannend tot laatste speeldag - Vrouwen Barcelona winnen Champions League

Delen per e-mail

Voetbalsters Barcelona winnen Champions League

De voetbalsters van FC Barcelona hebben zondag in het Zweedse Göteborg op overtuigende wijze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League gewonnen. De Spaanse club overklaste het Engelse Chelsea. Bij de rust stond de 4-0 eindstand al op het bord.

Het eerste doelpunt was een owngoal van Melanie Leupolz, die al in de eerste minuut de eigen keepster verschalkte. Daarna scoorden Alexia Putellas (14e strafschop), Aitana Bonmatí (21e) en Caroline Graham Hansen (36e).

Op de erelijst volgt Barcelona Olympique Lyon op. De Franse club, deze keer in de kwartfinales uitgeschakeld door PSG, won de voorbije vijf edities.

Rijsel kan titel niet veilig te stellen, PSG nadert tot op één punt

In Frankrijk is de titelstrijd nog niet beslist. Op de voorlaatste speeldag in de Ligue 1 geraakte Rijsel zondag niet voorbij Saint-Etienne (0-0). Concurrenten PSG en Monaco wonnen wel hun wedstrijden, tegen respectievelijk Reims (4-0) en Rennes (2-1).

Hierdoor blijft alles mogelijk volgende week op de laatste speeldag van het kampioenschap. Rijsel heeft nog altijd zijn lot in eigen handen. Met 80 punten heeft het wel maar één puntje voorsprong op PSG. Monaco volgt op drie punten (77). Op de laatste speeldag speelt Rijsel op verplaatsing bij Angers. PSG gaat bij Brest op bezoek en Monaco reist naar Lens. Rijsel kan zich na 1946, 1954 en 2011 (toen met Eden Hazard) een vierde keer tot landskampioen kronen. PSG heeft al negen titels in de prijzenkast, één meer dan Monaco.

Thomas Foket en Wout Faes speelden een volledige wedstrijd voor Reims, dat met 4-0 de boot inging bij PSG. Neymar bracht de Parijzenaars op voorsprong via een penalty (13.), Kylian Mbappé verdubbelde de score in zijn comeback na een blessure (24.). Marquinhos (68.) en Moise Kean stelden de zege veilig (89).

Eliot Matazo mocht in de 71e minuut invallen bij Monaco, dat een moeilijke avond kende tegen Stade Rennes (2-1). Wissam Ben Yedder (16.) en Aleksandr Golovin (29.) brachten Monaco op voorsprong. Stade Rennes, dat Jeremy Doku al naar de kant had gehaald (67.), bracht opnieuw spanning in de wedstrijd met een doelpunt van Benjamin Bourigeaud (68.). Monaco heeft nog een sprankeltje kans op de titel.

Lyon behield zijn kansen op een Champions League-ticket door met 2-5 te gaan winnen in Nîmes. Jason Denayer maakte de 90 minuten vol. In de stand is Lyon vierde, op één punt van Monaco.

Milan morst punten bij Cagliari in strijd voor Europees voetbal

In de Italiaanse Serie A heeft AC Milan zondag op de voorlaatste speeldag 0-0 gelijkgespeeld tegen Cagliari. Alexis Saelemaekers bleef bij de rust in de kleedkamers bij de Rossoneri, Radja Nainggolan verdeelde heel de wedstrijd het spel bij Cagliari.

Milan komt met het gelijkspel op 76 punten, twee minder dan Atalanta Bergamo en evenveel als het Napoli van Dries Mertens. Milan voelt nu ook de hete adem van Juventus Turijn (75 punten) in de nek. Cagliari was al gered en is nu 16e met 36 punten.

Volgende week, in de laatste wedstrijd van dit seizoen, speelt AC Milaan de topper tegen Atalanta Bergamo. Milan en zijn sterspeler Zlatan Ibrahimovic willen voor het eerst in acht jaar nog eens naar de Champions League, maar dat wordt dus nog bijzonder spannend.

Casteels en Wolfsburg verzekeren zich van Champions League-ticket

Wolfsburg, met Koen Casteels heel de wedstrijd in doel, heeft zich zondag verzekerd van een Champions League-ticket met een 2-2 gelijkspel tegen Leipzig RB, de tweede in de stand.

Maximilian Philipp maakte twee doelpunten voor Wolfsburg in de eerste helft (12, 45+2). Justin Kluivert kon milderen na rust (50.). Marcel Sabitzer maakte de 2-2 gelijkmaker van op de stip (78.).

Met nog één speeldag te gaan zijn RB Leipzig (65 ptn), Borussia Dortmund (61 ptn) en Wolfsburg (61 ptn) zeker van Champions League-voetbal, net als landskampioen Bayern München (75 ptn). De top twee is nu wel buiten bereik voor de Belgen van Dortmund en Wolfsburg.

