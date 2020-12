Football Talk. Tissoudali maand buiten strijd - Hoe zit het met de staf van Leko?

Still wel mee naar China, Cossey niet

Hoe zit het met de staf van Ivan Leko? Helemaal duidelijk is het nog niet, maar het ziet ernaar uit dat Edward Still, die ook al Leko’s analist was bij Club Brugge en STVV, hem zal volgen naar China. Zijn andere trouwe luitenant, Rudi Cossey, zal de oversteek niét maken. Of die laatste bij Antwerp kan blijven, is nog een andere vraag en afhankelijk van de toekomstige trainer van de Great Old. Ook voor die andere assistent bij Antwerp, Samir Beloufa, is het afwachten. (MVS)