Football Talk. Thorgan Hazard hervat groepstrainingen bij Dortmund - U21 van Anderlecht in quarantaine

Thorgan Hazard weer fit

Goed nieuws voor Thorgan Hazard en Borussia Dortmund. De 27-jarige Rode Duivel heeft in Duitsland de groepstrainingen hervat. Hazard liep in de kersperiode in de Duitse beker tegen Braunschweig een spierblessure op. De wedstrijd van dit weekend komt misschien nog te vroeg, maar in principe is Hazard nagenoeg fit om te spelen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Real Sociedad ontvangt Manchester United in stadion van Juventus

Real Sociedad wijkt voor zijn thuiswedstrijd tegen Manchester United in de zestiende finales van de Europa League uit naar het stadion van Juventus in Turijn. Real Sociedad, de ploeg van Adnan Januzaj, speelt zijn thuismatchen normaal in de Reale Arena in San Sebastian. De Basken moesten evenwel op zoek naar een neutraal terrein vanwege de reisbeperkingen opgelegd door de Spaanse regering in de strijd tegen het coronavirus. Daardoor kon de selectie van Manchester United niet naar het Baskenland afreizen.

Het duel in Turijn wordt gespeeld op donderdag 18 februari. Een week later volgt de return op Old Trafford. Beide matchen worden achter gesloten deuren afgewerkt.

Volledig scherm © Photo News

Ajax laat Bandé (ex-KV Mechelen) vertrekken naar Kroatië

Ajax leent Hassane Bandé uit aan het Kroatische NK Istra 1961, zo melden de Amsterdammers. Het huurcontract (met aankoopoptie) loopt tot 30 juni 2022. De 22-jarige Bandé kwam in de zomer van 2018 voor ruim acht miljoen euro over van KV Mechelen. De winger uit Burkina Faso had er zich met twaalf goals in 27 matchen in de kijker gespeeld. Maar na amper twee weken in dienst bij Ajax raakte Bandé zwaar geblesseerd aan kuitbeen en enkel tijdens een oefenduel met Anderlecht, waarna een lange revalidatie volgde.

Begin 2020 werd hij uitgeleend aan het Zwitserse Thun. Na zijn terugkeer zette Ajax Bandé bij de beloften. Hij speelde acht competitieduels voor Jong Ajax (0 goals).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © ANP

Weergoden zijn dit weekend spelbreker in Scooore Super League

Er wordt dit weekend niet gespeeld in de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal. Vanwege het winterweer zijn alle wedstrijden afgelast, zo laat de Scooore Super League weten. “Alle wedstrijden zijn uitgesteld. De weersomstandigheden laten volgend weekend geen veilig voetbal toe”, klinkt het. Komend weekend stond de veertiende speeldag op het programma. De autoritaire competitieleider RSC Anderlecht trok zaterdagnamiddag in principe naar Eendracht Aalst.

Volledig scherm © Photo News

Di Maria moet forfait geven voor heenmatch achtste finales tegen Barcelona

Paris Saint-Germain kan volgende week dinsdag niet rekenen op middenvelder Angel Di Maria in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, bij FC Barcelona. De Argentijn liep zondag tijdens de competitiewedstrijd tegen Marseille (2-0 zege) een blessure aan de rechterdij op. Dat maakte zijn coach, Mauricio Pochettino, dinsdag bekend op zijn persconferentie. Het is nog onbekend hoe lang hij out zal zijn.

Volledig scherm © Photo News

Davino Verhulst verlengt contract bij Griekse eersteklasser

Davino Verhulst, ex-doelman van onder meer Lokeren, Genk en STVV, heeft zijn contract bij de Griekse promovendus Apollon Smyrnis verlengd tot 2023. Verhulst is er sinds begin dit seizoen aan de slag en voelt zich uitstekend in Athene. Hij presteerde sterk en wordt nu beloond met een verbeterd contract. Apollon Smyrnis startte het seizoen met het behoud als doelstelling, en daar lijkt het als huidig nummer tien in de Griekse eerste klasse in te gaan slagen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Walsh terug op trainingsveld bij KV Mechelen

Sandy Walsh (25) is bijna terug. De rechtsback van KV Mechelen trainde vandaag apart. Hij was de voorbije twee weken out met een hamstringblessure, maar staat nu dus dicht bij een terugkeer. Het bekerduel tegen Beerschot van donderdag komt in principe nog te vroeg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen Bodart bij Standard

Standard kan vanavond niet rekenen op Arnaud Bodart. De doelman sukkelt sinds het bekerduel in Seraing vorige week met de quadriceps en hij staat straks niet in doel tegen Kortrijk. Een streep door de rekening van de Rouches. Bodart heeft zich sinds vorig jaar ontpopt tot een betrouwbaar sluitstuk. “Het is een groot verlies”, weet ook Mbaye Leye. De Standard-coach roteerde vorige week niet tegen Seraing “om de continuïteit te garanderen”.

Henkinet verdedigt het doel in het Guldensporenstadion. “We hebben een competente doelmannentrainer (Jan Van Steenberghe, red.) die ervoor zal zorgen dat Laurent klaar is.” Voorts moet Standard het ook nog altijd doen zonder Nicolas Gavory én Selim Amallah. “Hopelijk kan hij eind van de week meetrainen.” Collins Fai sloot wél opnieuw aan bij de groep. Standard ging gisteren al op afzondering voor de wedstrijd van vanavond. (FDZ)

Volledig scherm © Photo News

Bayern München-ploegmaats Goretzka en Kimmich ontvangen Fair Play-prijs in Duitsland

De Duitse olympische sportbond (DOSB) heeft dinsdag voetbalinternationals Leon Goretzka en Joshua Kimmich geëerd met de Fair Play-prijs van de Duitse sport. De twee spelers van Bayern München richtten in maart vorig jaar ‘We kick corona’ op, een initiatief waarvan de opbrengst naar instellingen gaat die kampen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ze kregen veel steun van andere sporters, teams en sportbonden en intussen werd al meer dan vijf miljoen euro opgehaald.

Ook de fans van de Duitse vierdeklasser Preußen Münster vielen in de prijzen. Zij werden geëerd omwille van “hun duidelijke signaal tegen racisme”, aldus de DOSB. De fans lieten zich in februari vorig jaar horen toen tijdens een thuiswedstrijd tegen Würzburger Kickers Leroy Kwadwo, een speler van de tegenstander, racistisch bejegend werd door een Münster-supporter. Meteen na zijn belediging begon het hele stadion te scanderen “Nazi’s buiten”. Meerdere supporters wezen de bewuste Münster-supporter aan aan de veiligheidsdiensten en hij werd uit het stadion verwijderd.

Volledig scherm Kimmich en Goretzka. © Photo News

Supporters Sint-Truiden moedigen aan in aanloop naar bekerclash tegen Genk

De bekermatch morgen, in en tegen Genk, beroert heel STVV en niet in het minst de supporters. Toen staf en spelers vanochtend het oefenveld in de Sint-Jansstraat betraden, werden ze geconfronteerd met het spandoek ‘Ve wille vloj’, of in het AN, ‘wij willen vlaai’. Moet je weten dat de traditie wil dat ze in Sint-Truiden en op Stayen smurfentaart (abrikoos belegd met witte chocoladeschilfers) eten als ze de concurrent en aartsvijand uit Genk een hak kunnen zetten. ‘Ve wille vloj’ wil dus zoveel zeggen als ‘jullie moeten winnen in Genk.” (FKS)

Volledig scherm Boodschap van de supporters. © Bigada Hasbania

U21 van Anderlecht in quarantaine

De laatste coronabesmetting binnen de A-kern van Anderlecht dateert nog van 2020, met assistent-coach Jonas De Roeck, maar de club zelf is nog niet verlost van de Covid-19-zorgen. De spelers van de U21-ploeg zitten na een positieve test immers in quarantaine. En dat al zeker tot vrijdag. Donderdag volgt er een nieuwe testronde voor de ploeg van Craig Bellamy. Anderlecht, dat al maanden niks aan het toeval overlaat, kruist de vingers alvast dat een verdere verspreiding binnen de club uitblijft. Bellamy zelf loopt overigens al een week mee bij de A-kern. De Welshman is een serieuze optie om straks Nicolás Frutos op te volgen als assistent van Vincent Kompany. (TLB)

Volledig scherm Craig Bellamy, beloftencoach van Anderlecht. © Photo News

Nakamura naar Oostenrijkse Junior Oö

De Japanse flankaanvaller Keito Nakamura, die nog een verleden had bij FC Twente maar bij STVV naast de kern viel, trekt naar Oostenrijk. Moederploeg Gamba Osaka, die hem aan STVV verhuurde, verhuurt hem nu met instemming van de Truienaren aan het Oostenrijkse FC Junior Oö uit Pasching. (FKS)

Volledig scherm © Photo News