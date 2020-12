Football Talk. Thorgan Hazard hervat groepstraining - Club gaat strijd aan met Juventus om opvolger Mata

Delen per e-mail

Thorgan Hazard hervat groepstraining bij Borussia Dortmund

Thorgan Hazard (27) hervat de groepstraining bij Borussia Dortmund, nadat hij drie competitiematchen miste met een verrekking in het dijbeen. Na de training wordt beslist of de Rode Duivel in aanmerking komt voor het bekerduel van morgen in Braunschweig, zo heeft coach Edin Terzic op een persconferentie bekendgemaakt.

Hazard miste achtereenvolgens de competitiewedstrijden tegen Stuttgart (1-5 nederlaag), Werder Bremen (1-2 zege) en Union Berlijn (2-1 nederlaag).

Na de zware nederlaag tegen Stuttgart mocht Lucien Favre beschikken, hij werd opgevolgd door assistent Edin Terzic. De club van Axel Witsel, Thomas Meunier en Hazard sloot 2020 met 22 punten als vijfde af, op acht punten van leider Bayern München. De Bundesliga gaat nu een korte winterstop in. De veertiende speeldag wordt in het eerste weekend van januari afgewerkt.

Club hoopt op Amerikaanse rechtsachter

Met de amper 19-jarige Bryan Reynolds heeft Club Brugge nu al een opvolger voor Clinton Mata op het oog. Het Amerikaanse talent van FC Dallas staat op de radar van een pak Europese (top)clubs en wekte ook de interesse van blauw-zwart. Vraag is of Club straks kan afrekenen met onder andere Juventus en AS Roma, die volgens Italiaanse media net als onze competitieleider concrete gesprekken voeren met de rechtsachter. (TTV/NP)

Volledig scherm Bryan Reynolds (in het rood). © USA TODAY Sports

Vlap scoort knap in onderlinge oefenmatch

Daags na het gelijkspel in Charleroi speelde Anderlecht onderling een oefenduel. Jongeren en spelers die tegen Charleroi niet of amper in actie kwamen, deden op die manier extra ritme op. Onder hen ook Michel Vlap, die op Mambourg niet van de bank kwam. De Nederlander krulde zaterdag een vrijschop knap binnen. De andere goals waren van Bouchouari, Bundu (2x), Dimata en Stroeykens. De partij eindigde op 3-3.

RSCA zal na de korte winterstop wellicht een ministage organiseren. Paars-wit plant te hervatten op 2 januari, een kleine week na de laatste competitiematch tegen Beerschot. Voor aanvang van het seizoen bleef Anderlecht voor z'n stage ook in eigen land. Kompany en co weken toen kort uit naar het nationaal voetbalcentrum in Tubeke. (TLB/PJC)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voormalig Zwitsers international Dzemaili keert terug naar eigen land

De Zwitserse voormalige international Blerim Dzemaili heeft een contract tot medio 2022 getekend bij zijn voormalige jeugdclub FC Zürich, zo maakte de club bekend.

De intussen 34-jarige middenvelder zat sinds eind oktober zonder club, nadat zijn contract bij de Chinese tweedeklasser FC Shenzhen werd verbroken. Voordien kwam hij onder meer uit voor Bologna, Galatasaray en Napoli.

Dzemaili heeft 69 caps voor Zwitserland op zijn palmares staan. Na het WK 2018 in Rusland nam hij afscheid van de nationale ploeg.

Volledig scherm Blerim Dzemaili. © AFP