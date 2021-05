Football Talk. Thomas Vermaelen verliest met Vissel Kobe - KMSK Deinze werft Nathan Fuakala aan

Thomas Vermaelen lijdt nederlaag met Vissel Kobe

Thomas Vermaelen heeft zaterdag in de Japanse competitie met zijn team Vissel Kobe een 2-0 nederlaag geleden op het veld van Urawa Red Diamonds. De thuisploeg scoorde twee keer na de rust, via Tatsuya Tanaka en de Deen Kasper Junker. Vermaelen speelde centraal achterin de volledige wedstrijd.

Voor Vissel Kobe, zevende voor aanvang van de speeldag met 24 punten, was het de derde nederlaag in vijftien competitiewedstrijden.

Nathan Fuakala trekt naar Deinze

De 20-jarige Nathan Fuakala verlaat kampioen Club Brugge, waar hij einde contract is, en maakt de overstap naar KMSK Deinze in 1B. De jongeling werd drie jaar geleden door blauw-zwart overgenomen van de Franse tweedeklasser Valenciennes. De centrale verdediger werd vorig seizoen uitgespeeld bij de beloftenploeg van Club Brugge, Club NXT.

“Nathan is een jonge speler met een mooi profiel en heel wat potentieel om verder door te groeien. Ik ben zeker dat de neutrale voetballiefhebber snel overtuigd is van zijn kunnen. Het is aan hem en aan ons om hem hier verder te laten ontplooien”, meldt coach Wim De Decker van KMSK Deinze. “Vooral de ambitie van KMSK Deinze sprak me geweldig aan en overtuigde me om samen een mooi sportief verhaal te schrijven”, aldus Fuakala, die een contract voor twee seizoenen met optie ondertekende.

Oud-doelman Arnau (ex-Barcelona) is op 46-jarige leeftijd overleden

De Spaanse oud-doelman Francesc Arnau is op 46-jarige leeftijd overleden. Arnau speelde voor FC Barcelona en Malaga. Hij werkte sinds eind 2019 als technisch directeur bij de Spaanse tweedeklasser Real Oviedo.

Arnau werd opgeleid in de jeugd van Barcelona. De Britse trainer Bobby Robson liet de doelman in 1996 debuteren in de Catalaanse hoofdmacht. Arnau fungeerde tot 2001 vooral als reservekeeper achter onder anderen de Nederlander Ruud Hesp en de Spanjaard Pepe Reina. De Spaanse jeugdinternational speelde desondanks enkele tientallen wedstrijden in de hoofdmacht en werd in 1999 met Barcelona landskampioen. Tussen 2001 en 2011 kwam hij uit voor Malaga.

Het is onduidelijk waaraan Arnau is overleden. “We betreuren ten zeerste de dood van Francesc Arnau”, meldt Barcelona. “Rust in vrede.” Ook onder meer Malaga en Real Madrid betuigen hun medeleven.

