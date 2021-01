Football Talk. The Times: “Geen uitfans toegelaten bij groepsmatchen EK 2021" - vrees voor stevige enkelblessure Kane

Volgens de Engelse krant The Times worden er geen supporters uit andere landen toegelaten bij de groepsmatchen van het EK dat naar de zomer van 2021 verschoven is. Enkel de thuisfans zullen de poulewedstrijden in de 12 gaststeden kunnen bijwonen, zo klinkt het. Dit om het aantal reizende fans tot een minimum te beperken. In de knock-outfase zullen wel een zeer beperkt aantal uitfans worden toegelaten. De UEFA overweegt ook om alle reeds verkochte tickets terug te betalen en de volledige verkoop opnieuw te organiseren eens alle landen en bijhorende regeringen exact weten hoeveel fans er in de stadions worden toegelaten.

UEFA benadrukte woensdag dat het EK zoals gepland doorgaat in de 12 gaststeden. “De UEFA wil EURO 2020 organiseren in de 12 originele gaststeden. Het EK is het vlaggenschip voor nationaal teamvoetbal in Europa en het is cruciaal voor de ontwikkeling van ons voetbal op alle niveaus”, vertelde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. Het EK begint nog steeds op 11 juni, de finale staat gepland op 11 juli. Bakoe (Olympisch Stadion), Kopenhagen (Parken), München (Allianz Arena), Londen (Wembley), Boedapest (Puskas Arena), Dublin (Avivastadion), Rome (Stadio Olimpico), Amsterdam (Johan Cruijff ArenA), Boekarest (Arena Nationala), Sint-Petersburg (Sint-Petersburgstadion), Glasgow (Hampden Park) en Bilbao (San Mamés) dienen als gaststeden.

Volledig scherm © BELGA

Tottenham-trainer Mourinho vreest enkelblessure bij Kane

José Mourinho vreest dat hij Harry Kane ten minste enkele weken kwijt is. De aanvaller raakte in het verloren duel met Liverpool (1-3) geblesseerd aan beide enkels en viel halverwege uit. “Dit is een heel groot probleem voor ons”, zei Mourinho.

“Er zijn spelers die onmisbaar zijn”, vervolgde Mourinho. “Kane is zo’n speler. Alleen door heel hard te werken kunnen we zijn afwezigheid compenseren. Dus we weten wat we moeten doen. Hard werken.”

Volledig scherm © Photo News