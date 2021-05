Football Talk. Ter Stegen mist EK door knieoperatie - Beperkt publiek toegelaten in Eredivisie

Ingreep aan knie houdt Ter Stegen weg van EK

Marc-André ter Stegen moet een kruis maken over het EK van komende zomer. De 29-jarige doelman van FC Barcelona ondergaat een ingreep aan de knie en geraakt niet fit voor het toernooi. Dat heeft Ter Stegen maandag via Instagram gemeld.

“Ik heb samen met de medische staf van de club besloten dat ik een aanvullende ingreep aan mijn knie onderga”, verklaart de keeper, die bij de Mannschaft de doublure is van Bayern München-sluitstuk Manuel Neuer. “Ik vind het jammer dat ik deze zomer het EK met Duitsland ga missen. Voor het eerst in vele jaren zal ik thuis voor mijn land supporteren, ik hoop dat we winnen. Na de zomeronderbreking, als we weer op het veld staan, hoop ik weer voor fans te kunnen voetballen.”

De troepen van bondscoach Joachim Löw nemen het in de loodzware EK-poule F op tegen wereldkampioen Frankrijk (15 juni), titelverdediger Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni). Al deze wedstrijden staan in de Allianz Arena in München op de planning.

Voetbalsters Barcelona winnen Champions League

De voetbalsters van FC Barcelona hebben zondag in het Zweedse Göteborg op overtuigende wijze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League gewonnen. De Spaanse club overklaste het Engelse Chelsea. Bij de rust stond de 4-0 eindstand al op het bord.

Het eerste doelpunt was een owngoal van Melanie Leupolz, die al in de eerste minuut de eigen keepster verschalkte. Daarna scoorden Alexia Putellas (14e strafschop), Aitana Bonmatí (21e) en Caroline Graham Hansen (36e).

Op de erelijst volgt Barcelona Olympique Lyon op. De Franse club, deze keer in de kwartfinales uitgeschakeld door PSG, won de voorbije vijf edities.

Volledig scherm © EPA

Voorwaardelijke schorsing voor Guillaume Hubert

KV Oostende-doelman Guillaume Hubert zal dan toch kunnen meevoetballen in de volgende wedstrijd van zijn club tegen KV Mechelen. Hubert pakte afgelopen weekend rood tegen AA Gent nadat hij Roman Bezus neermaaide. De rode kaart zorgde voor discussie aangezien Hubert niet de laatste man was. De doelman van KVO krijgt nu een voorwaardelijke schorsing van 1 week en een geldboete.

Rijsel kan titel niet veilig te stellen, PSG nadert tot op één punt

In Frankrijk is de titelstrijd nog niet beslist. Op de voorlaatste speeldag in de Ligue 1 geraakte Rijsel zondag niet voorbij Saint-Etienne (0-0). Concurrenten PSG en Monaco wonnen wel hun wedstrijden, tegen respectievelijk Reims (4-0) en Rennes (2-1).

Hierdoor blijft alles mogelijk volgende week op de laatste speeldag van het kampioenschap. Rijsel heeft nog altijd zijn lot in eigen handen. Met 80 punten heeft het wel maar één puntje voorsprong op PSG. Monaco volgt op drie punten (77). Op de laatste speeldag speelt Rijsel op verplaatsing bij Angers. PSG gaat bij Brest op bezoek en Monaco reist naar Lens. Rijsel kan zich na 1946, 1954 en 2011 (toen met Eden Hazard) een vierde keer tot landskampioen kronen. PSG heeft al negen titels in de prijzenkast, één meer dan Monaco.

Thomas Foket en Wout Faes speelden een volledige wedstrijd voor Reims, dat met 4-0 de boot inging bij PSG. Neymar bracht de Parijzenaars op voorsprong via een penalty (13.), Kylian Mbappé verdubbelde de score in zijn comeback na een blessure (24.). Marquinhos (68.) en Moise Kean stelden de zege veilig (89).

Eliot Matazo mocht in de 71e minuut invallen bij Monaco, dat een moeilijke avond kende tegen Stade Rennes (2-1). Wissam Ben Yedder (16.) en Aleksandr Golovin (29.) brachten Monaco op voorsprong. Stade Rennes, dat Jeremy Doku al naar de kant had gehaald (67.), bracht opnieuw spanning in de wedstrijd met een doelpunt van Benjamin Bourigeaud (68.). Monaco heeft nog een sprankeltje kans op de titel.

Lyon behield zijn kansen op een Champions League-ticket door met 2-5 te gaan winnen in Nîmes. Jason Denayer maakte de 90 minuten vol. In de stand is Lyon vierde, op één punt van Monaco.

Volledig scherm Jonathan David (rechts) geraakte met Lille niet voorbij Saint-Etienne en is nog geen kampioen. © Photo News

Fans beperkt welkom in play-offs betaald voetbal

De clubs in Nederland die deelnemen aan de play-offs in het betaalde voetbal mogen vanaf deze week weer beperkt publiek toelaten in hun stadions. Ook bij het duel tussen de vrouwen van PSV en FC Twente zijn fans welkom. Dat laat de Nederlandse voetbalbond (KNVB) weten.

De play-offs voor het laatste Europese ticket in de Eredivisie gaan woensdag van start met de duels Feyenoord - Sparta Rotterdam en FC Utrecht - FC Groningen. De winnaars van beide ontmoetingen strijden zaterdag om een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.

Komende donderdag staan de halve finales van de play-offs om promotie en degradatie op het programma. NEC ontvangt Roda JC en Emmen neemt het in eigen stadion op tegen NAC Breda. De winnaars spelen zondag tegen elkaar om een ticket voor de Eredivisie in het nieuwe seizoen.

Vanwege coronabeperkingen is bij al deze wedstrijden alleen thuispubliek toegestaan. De clubs die ‘uit’ spelen, kunnen volgens de regels van de pilot in het eigen stadion een public viewing organiseren. De thuisclubs werden er al eerder door de KNVB van op de hoogte gebracht dat er mogelijk weer fans welkom waren. Daardoor konden ze alvast beginnen met de voorbereiding op de mogelijke kaartverkoop.

Supporters die de duels willen bezoeken moeten een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Ze moeten zich binnen 40 uur voor de aftrap via een sneltest laten testen op het coronavirus. Zij moeten zich bovendien aan de basismaatregelen houden, zoals 1,5 meter afstand bewaren, handen wassen, mondmasker op waar dat verplicht is en bij klachten thuisblijven.

Duitse bondsvoorzitter treedt officieel af na ophef over nazi-opmerking

Fritz Keller (64) is maandag officieel opgestapt als voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB. Op 11 mei had hij al aangegeven dat hij bereid was zijn ontslag in te dienen nadat hij zijn vicevoorzitter Rainer Koch in een recente meeting had vergeleken met de nazistische rechter Rudolf Freisler.

Eerder deze maand bood Keller zijn excuses aan, maar die werden niet aanvaard door Koch. Keller erkent dat zijn wangedrag “beschamend” is voor de federatie. “Maar mijn ontslag zal niet de problemen binnen de DFB en het voetbal oplossen”, stelt Keller, die in een statement de “interne machtsstrijd” binnen de DFB aan de kaak stelt. Volgens hem moeten nieuwe mensen aan de top van de bond aangesteld worden. “Zo niet is een geloofwaardige nieuwe start niet mogelijk.” De voorbije jaren werd de Duitse voetbalbond geteisterd door verschillende schandalen. Ook Kellers voorgangers, Wolfgang Niersbach en Reinhard Grindel, moesten onder druk aftreden.

De voorzitters van de Duitse regionale voetbalorganen riepen Keller eerder al op om op te stappen. De DFB publiceerde begin deze maand op zijn website de resultaten van een stemming van de regionale voorzitters over het aftreden van Keller en dat resulteerde in 26-9 in het nadeel van Keller.

KRC Genk geeft Faissal Al Mazyani en Deniz Arabaci eerste profcontract

Faissal Al Mazyani (16) en Deniz Arabaci (18) hebben afgelopen week hun handtekening gezet onder een eerste profcontract bij KRC Genk. Lucas Beerten (18) verlengde dan weer zijn overeenkomst. De drie talenten uit de jeugdacademie zijn zo voor de komende drie seizoenen aan Genk gebonden. Dat melden de Limburgers maandag op de clubwebsite.

Al Mazyani is een creatieve middenvelder. Hij kwam zes jaar geleden over van Waasland-Beveren. Arabaci, een linksvoetige aanvaller, speelde tot 2018 bij Lommel. Beerten tekende in september 2018 zijn eerste profcontract. De centrale verdediger is al aan zijn elfde seizoen bezig in de Genkse jeugdacademie.

Milan morst punten bij Cagliari in strijd voor Europees voetbal

In de Italiaanse Serie A heeft AC Milan zondag op de voorlaatste speeldag 0-0 gelijkgespeeld tegen Cagliari. Alexis Saelemaekers bleef bij de rust in de kleedkamers bij de Rossoneri, Radja Nainggolan verdeelde heel de wedstrijd het spel bij Cagliari.

Milan komt met het gelijkspel op 76 punten, twee minder dan Atalanta Bergamo en evenveel als het Napoli van Dries Mertens. Milan voelt nu ook de hete adem van Juventus Turijn (75 punten) in de nek. Cagliari was al gered en is nu 16e met 36 punten.

Volgende week, in de laatste wedstrijd van dit seizoen, speelt AC Milaan de topper tegen Atalanta Bergamo. Milan en zijn sterspeler Zlatan Ibrahimovic willen voor het eerst in acht jaar nog eens naar de Champions League, maar dat wordt dus nog bijzonder spannend.

Volledig scherm Nainggolan en Saelemaekers in duel. © EPA

Casteels en Wolfsburg verzekeren zich van Champions League-ticket

Wolfsburg, met Koen Casteels heel de wedstrijd in doel, heeft zich zondag verzekerd van een Champions League-ticket met een 2-2 gelijkspel tegen Leipzig RB, de tweede in de stand.

Maximilian Philipp maakte twee doelpunten voor Wolfsburg in de eerste helft (12, 45+2). Justin Kluivert kon milderen na rust (50.). Marcel Sabitzer maakte de 2-2 gelijkmaker van op de stip (78.).

Met nog één speeldag te gaan zijn RB Leipzig (65 ptn), Borussia Dortmund (61 ptn) en Wolfsburg (61 ptn) zeker van Champions League-voetbal, net als landskampioen Bayern München (75 ptn). De top twee is nu wel buiten bereik voor de Belgen van Dortmund en Wolfsburg.

Volledig scherm Koen Casteels in actie gisteren. © Photo News